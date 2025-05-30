Круизы и туры по воде во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» во Владивостоке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Морская рыбалка во Владивостоке
5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Морская рыбалка во Владивостоке
Поймать на крючок камбалу, треску или минтая и приготовить улов прямо на борту
Начало: Бухта Труда на острове Русский
«На рыбалку отправимся на моём круизно-рыболовном катере «Дальневосточник»»
6 июн в 08:30
7 июн в 08:30
37 000 ₽ за всё до 4 чел.
Магия заката: вечерняя прогулка на яхте
На яхте
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Магия заката: вечерняя прогулка на яхте
Рассмотреть самые известные острова залива Петра Великого и полюбоваться заходящим солнцем
Начало: На Экипажной улице
«Это не просто экскурсия, это романтическая прогулка на яхте»
Завтра в 17:30
4 июн в 17:30
35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Яхтинг во Владивостоке
На яхте
2 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Яхтинг во Владивостоке
Научиться управлять яхтой и почувствовать силу ветра
Начало: На ул. Лейтенанта Шмидта
«Профессиональный инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и покажет базовые приёмы управления яхтой, включая подъём и спуск парусов, а также изменение курса»
Завтра в 11:00
4 июн в 11:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 мая 2025
    Морская рыбалка во Владивостоке
    Ездили на рыбалку с Павлом 30 мая 2025. Рыбалка прошла отлично! Наловили кучу камбалы, дети накатались на SUP, пока Павел
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    нам жарил рыбу, насмотрелись на берегу о. Папенберг всяких ракушек, крабиков, морских звезд. В общем куча впечатлений и положительных эмоций. Спасибо Павлу

  • С
    Светлана
    11 мая 2025
    Морская рыбалка во Владивостоке
    Отлично отметили день рождения! Спасибо Павлу.
    Отлично отметили день рождения!Отлично отметили день рождения!Отлично отметили день рождения!Отлично отметили день рождения!
  • О
    Ольга
    23 сентября 2024
    Магия заката: вечерняя прогулка на яхте
    Чудесная, размеренная и очень медитативная прогулка. Маршрут проходит мимо популярных достопримечательностей - можно полюбоваться ими, а можно просто смотреть на
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    закат и ни о чем не думать. Гид не только устроила отличную прогулку, но и немного рассказала об истории этих мест и угостила кофе и лёгким закусками. Получился один из лучших вечеров во Владивостоке!

    Чудесная, размеренная и очень медитативная прогулка. Маршрут проходит мимо популярных достопримечательностей - можно полюбоваться ими, аЧудесная, размеренная и очень медитативная прогулка. Маршрут проходит мимо популярных достопримечательностей - можно полюбоваться ими, аЧудесная, размеренная и очень медитативная прогулка. Маршрут проходит мимо популярных достопримечательностей - можно полюбоваться ими, а
  • Р
    Рустем
    18 сентября 2024
    Золотой час Владивостока: прогулка на катере
    Экскурсия «Золотой час Владивостока» на 100% отвечает своему названию. Город и чарующая природа прекрасны в лучах золотого заката. Впечатления незабываемы, атомосфера непередаваема! Профессиональный капитан, отличный катер, интереснейшая история, рассказанная гидом Татьяной - все на 5+. Рекомендую!
  • Л
    Лиза
    17 сентября 2024
    Яхтинг во Владивостоке
    Отлично было! Всем понравилось!!
    Отлично было! Всем понравилось!!Отлично было! Всем понравилось!!
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2024
    Морская рыбалка во Владивостоке
    Рыбалка очень понравилась! Павел очень доброжелательный и приветливый. Мы поймали рыбу (Павел всё подготовил и показал, так как мы делали это впервые),
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    потом поехали смотреть на котиков и красивые места, а потом есть свой улов в очень живописном месте! Павел супер-вкусно приготовил камбалу, которую мы поймали! Дорога обратно тоже была красивой! Яркие и приятные впечатления на всю жизнь! Всем очень советую рыбалку с Павлом!

    Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!Рыбалка очень понравилась!
  • А
    Анастасия
    10 сентября 2024
    Золотой час Владивостока: прогулка на катере
    Замечательная прогулка с невероятно интересной экскурсией! Капитан яхты - мастер своего дела, волны нашей прогулке были не помеха! Татьяна -
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    отличный экскурсовод, тонко чувствует гостей и рассказывает именно то, что будет интересно, отвечает на все дополнительные вопросы. Маршрут очень познавательный, многое смогли посмотреть, при необходимости - могут скорректировать маршрут под ваш интерес. Яхта комфортная, но небольшая, для нашей маленькой компании было самое то. На прогулке смогли расслабиться и насладиться видами, Татьяна сделала нам на память замечательные фото! Мы получили море эмоций, улыбка не сходила с наших лиц! Спасибо большое!

    Замечательная прогулка с невероятно интересной экскурсией! Капитан яхты - мастер своего дела, волны нашей прогулке былиЗамечательная прогулка с невероятно интересной экскурсией! Капитан яхты - мастер своего дела, волны нашей прогулке были
  • А
    Алексей
    7 сентября 2024
    Золотой час Владивостока: прогулка на катере
    Татьяна - очень гостеприимный гид и хороший рассказчик, по каждому месту, что смотрели, дала нам отличный экскурс в историю. И вообще, маршрут уникальный - было классно, рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Яхтинг во Владивостоке
    Нам очень понравилось, спасибо! Никита молодец, рассказал об управлении яхтой, закрепили знания на практике, из семьи получилась настоящая команда. Было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Круизы»

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  6. Набережная
  7. Полуостров Гамова
  8. Остров Аскольд
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  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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