Водная прогулка
Морская рыбалка во Владивостоке
Поймать на крючок камбалу, треску или минтая и приготовить улов прямо на борту
Начало: Бухта Труда на острове Русский
«На рыбалку отправимся на моём круизно-рыболовном катере «Дальневосточник»»
6 июн в 08:30
7 июн в 08:30
37 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Магия заката: вечерняя прогулка на яхте
Рассмотреть самые известные острова залива Петра Великого и полюбоваться заходящим солнцем
Начало: На Экипажной улице
«Это не просто экскурсия, это романтическая прогулка на яхте»
Завтра в 17:30
4 июн в 17:30
35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Яхтинг во Владивостоке
Научиться управлять яхтой и почувствовать силу ветра
Начало: На ул. Лейтенанта Шмидта
«Профессиональный инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и покажет базовые приёмы управления яхтой, включая подъём и спуск парусов, а также изменение курса»
Завтра в 11:00
4 июн в 11:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 мая 2025Ездили на рыбалку с Павлом 30 мая 2025. Рыбалка прошла отлично! Наловили кучу камбалы, дети накатались на SUP, пока Павел
- ССветлана11 мая 2025Отлично отметили день рождения! Спасибо Павлу.
- ООльга23 сентября 2024Чудесная, размеренная и очень медитативная прогулка. Маршрут проходит мимо популярных достопримечательностей - можно полюбоваться ими, а можно просто смотреть на
- РРустем18 сентября 2024Золотой час Владивостока: прогулка на катереЭкскурсия «Золотой час Владивостока» на 100% отвечает своему названию. Город и чарующая природа прекрасны в лучах золотого заката. Впечатления незабываемы, атомосфера непередаваема! Профессиональный капитан, отличный катер, интереснейшая история, рассказанная гидом Татьяной - все на 5+. Рекомендую!
- ЛЛиза17 сентября 2024Отлично было! Всем понравилось!!
- ААнастасия14 сентября 2024Рыбалка очень понравилась! Павел очень доброжелательный и приветливый. Мы поймали рыбу (Павел всё подготовил и показал, так как мы делали это впервые),
- ААнастасия10 сентября 2024Золотой час Владивостока: прогулка на катереЗамечательная прогулка с невероятно интересной экскурсией! Капитан яхты - мастер своего дела, волны нашей прогулке были не помеха! Татьяна -
- ААлексей7 сентября 2024Золотой час Владивостока: прогулка на катереТатьяна - очень гостеприимный гид и хороший рассказчик, по каждому месту, что смотрели, дала нам отличный экскурс в историю. И вообще, маршрут уникальный - было классно, рекомендуем!
- ННаталья13 августа 2024Нам очень понравилось, спасибо! Никита молодец, рассказал об управлении яхтой, закрепили знания на практике, из семьи получилась настоящая команда. Было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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