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отличный экскурсовод, тонко чувствует гостей и рассказывает именно то, что будет интересно, отвечает на все дополнительные вопросы. Маршрут очень познавательный, многое смогли посмотреть, при необходимости - могут скорректировать маршрут под ваш интерес. Яхта комфортная, но небольшая, для нашей маленькой компании было самое то. На прогулке смогли расслабиться и насладиться видами, Татьяна сделала нам на память замечательные фото! Мы получили море эмоций, улыбка не сходила с наших лиц! Спасибо большое!