Вы увидите множество природных достопримечательностей: побываете на мысе Четырёх скал, искупаетесь в труднодоступных бухтах с чистейшей водой.



На лодках доплывём до загадочного острова Петрова, входящего в состав Лазовского национального парка, где вы познакомитесь с редкими видами растений и услышите интересный рассказ о бохайской цивилизации.



Вы полюбуетесь живописным маяком на краю обрыва, а на экскурсии по заповеднику рассмотрите следы уссурийского тигра.