Мысы и пляжи северного Приморья и заповедный остров Петрова

Увидеть уникальную тисовую рощу, порелаксировать на пляжах и поспать под убаюкивающий шёпот прибоя

Вы увидите множество природных достопримечательностей: побываете на мысе Четырёх скал, искупаетесь в труднодоступных бухтах с чистейшей водой.

На лодках доплывём до загадочного острова Петрова, входящего в состав Лазовского национального парка, где вы познакомитесь с редкими видами растений и услышите интересный рассказ о бохайской цивилизации.

Вы полюбуетесь живописным маяком на краю обрыва, а на экскурсии по заповеднику рассмотрите следы уссурийского тигра.
Мысы и пляжи северного Приморья и заповедный остров Петрова
Мысы и пляжи северного Приморья и заповедный остров Петрова
Мысы и пляжи северного Приморья и заповедный остров Петрова
Мысы и пляжи северного Приморья и заповедный остров Петрова
Мысы и пляжи северного Приморья и заповедный остров Петрова
Мысы и пляжи северного Приморья и заповедный остров Петрова
Мысы и пляжи северного Приморья и заповедный остров Петрова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гостиницы / апартаментов)
Завершение: Владивосток, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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