Татьяна Ф. проводит ещё 3 экскурсии

Любоваться красотами Владивостока можно бесконечно. Но каким был город 🏙️ чуть больше, чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы, возможно, никогда не увидим? О чем думали, говорили, чему радовались жители того Владивостока?

Отправиться в маленькое путешествие во времени и взглянуть на такие знакомые улицы и дома другими глазами, мы предлагаем вам в ходе экскурсии 🧭 по городу, которого нет… Возможно, это поможет нам понять что-то важное не только в истории 📖 города