  1. Россия
  2. Экскурсии

Владивосток. Город, которого нет.

Татьяна Ф.
Татьяна Ф. – Гид из Владивостока
Отправиться в маленькое путешествие во времени и взглянуть на такие знакомые улицы и дома другими глазами, мы предлагаем вам в ходе экскурсии 🧭 по городу, который существовал чуть менее, чем 100 лет назад.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Владивосток. Город, которого нет.
Владивосток. Город, которого нет.
Любоваться красотами Владивостока можно бесконечно. Но каким был город 🏙️ чуть больше, чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы, возможно, никогда не увидим? О чем думали, говорили, чему радовались жители того Владивостока?
Отправиться в маленькое путешествие во времени и взглянуть на такие знакомые улицы и дома другими глазами, мы предлагаем вам в ходе экскурсии 🧭 по городу, которого нет… Возможно, это поможет нам понять что-то важное не только в истории 📖 города
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, вода и др. )
Начало
🚩 Светланская, 65а
Место завершения
🏁 Светланская, 22
Владивосток. Город, которого нет.
Владивосток. Город, которого нет.
Владивосток. Город, которого нет.
Владивосток. Город, которого нет.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ф.
Татьяна Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Татьяна Ф. проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия по «Миллионке» во Владивостоке
3 000
2 часа
Экскурсия по «Миллионке» во Владивостоке
2 отзыва
Владивосток Мистический
3 500
3 часа
Владивосток Мистический
Владеть востоком
3 000
2 часа
Владеть востоком

Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Город у Тихого океана
6 500
3 часа
Город у Тихого океана
82 отзыва
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
Владивосток как на ладони
5 850
3 часа
Владивосток как на ладони
42 отзыва
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
От 3 000
2 часа
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
37 отзывов
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Путешествие к мысу Тобизина
6 500
3.5 часа
Путешествие к мысу Тобизина
23 отзыва
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
3 000
1.5 часа
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
21 отзыв
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
6 500
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
19 отзывов
Посетить главные достопримечательности и насладиться лучшими видами города и острова Русский