Татьяна Ф. проводит ещё 3 экскурсии

Любоваться красотами Владивостока можно бесконечно. Но каким был город 🏙️ чуть больше, чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы, возможно, никогда не увидим? О чем думали, говорили, чему радовались жители того Владивостока?
Отправиться в маленькое путешествие во времени и взглянуть на такие знакомые улицы и дома другими глазами, мы предлагаем вам в ходе экскурсии 🧭 по городу, которого нет… Возможно, это поможет нам понять что-то важное не только в истории 📖 города
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (перекус, вода и др. )
Начало
🚩 Светланская, 65а
Место завершения
🏁 Светланская, 22
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.