Влюбиться в Ярославль с первого шага

Вы увидите город 🏙️ Ярославль во всей красе! А также сможете погрузиться в его чарующую атмосферу. На экскурсии 🧭 вас ждет прогулка 👣 по Волжской и Которосльной набережной, вы увидите самый первый русский театр и полюбуетесь архитектурными сооружениями города. На прогулке вам доведется услышать настоящий рык дикого зверя прямо в центре города! А еще вы поймете, чем наш город так полюбился советским и российским режиссерам.

Мы пройдём от Гостиного двора к Богоявленской площади, осмотрим памятник Ярославу Мудрому, кондитерскую фабрику Кузнецова, памятник рычащему медведю, символу нашего города. А далее наша прогулка продолжится вдоль Которосльной набережной, где мы не только сможем осмотреть старейшие сооружения нашего города – Спасо-Преображенский монастырь ( музей-заповедник, иногда его называют “кремль”), церковь ⛪ Михаила Архангела, но и восхититься Стрелкой, место нахождение первых княжеских палат.

Следующими пунктами нашего маршрута станут Успенский собор и Демидовский сквер, осмотреть который сможем с помощью мобильного приложения, воссоздающее дореволюционный облик места. В завершении путешествия мы направимся на Советскую площадь, где узнаем, как поменялся город при Екатерине 2, почему самодержавная власть уважала ярославских купцов.

Если это первое ваше путешествие в Ярославль, рекомендую обзорную экскурсию ⛳. Пешеходная экскурсия по Ярославлю даст возможность почувствовать этот город.

Большая часть достопримечательностей 🏛️ Ярославля расположена на небольшом расстоянии друг от друга, что даёт возможность неспешно прогуливаться по улицам города и получать максимум впечатлений от знакомства с его историей 📖