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Ярославль: прошлое и настоящее

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7 отзывов
Анастасия З.
Анастасия З. – Гид из Ярославля
Ярославль никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то, чего они хотят.

Каждый может найти свой уголок.

Не знаете где искать? Я с радостью буду Вашим проводником.

Гид по Ярославлю — это Ваш помощник в познании этого потрясающего города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 300 ₽ за экскурсию

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Ярославль: прошлое и настоящее
Ярославль: прошлое и настоящее

Что вы увидите

  • Волковский театр
  • Знаменская башня
  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Волжская и Которосльная набережная
  • и многое другое.
Влюбиться в Ярославль с первого шага
Вы увидите город 🏙️ Ярославль во всей красе! А также сможете погрузиться в его чарующую атмосферу. На экскурсии 🧭 вас ждет прогулка 👣 по Волжской и Которосльной набережной, вы увидите самый первый русский театр и полюбуетесь архитектурными сооружениями города. На прогулке вам доведется услышать настоящий рык дикого зверя прямо в центре города! А еще вы поймете, чем наш город так полюбился советским и российским режиссерам.
Мы пройдём от Гостиного двора к Богоявленской площади, осмотрим памятник Ярославу Мудрому, кондитерскую фабрику Кузнецова, памятник рычащему медведю, символу нашего города. А далее наша прогулка продолжится вдоль Которосльной набережной, где мы не только сможем осмотреть старейшие сооружения нашего города – Спасо-Преображенский монастырь ( музей-заповедник, иногда его называют “кремль”), церковь ⛪ Михаила Архангела, но и восхититься Стрелкой, место нахождение первых княжеских палат.
Следующими пунктами нашего маршрута станут Успенский собор и Демидовский сквер, осмотреть который сможем с помощью мобильного приложения, воссоздающее дореволюционный облик места. В завершении путешествия мы направимся на Советскую площадь, где узнаем, как поменялся город при Екатерине 2, почему самодержавная власть уважала ярославских купцов.
Если это первое ваше путешествие в Ярославль, рекомендую обзорную экскурсию ⛳. Пешеходная экскурсия по Ярославлю даст возможность почувствовать этот город.
Большая часть достопримечательностей 🏛️ Ярославля расположена на небольшом расстоянии друг от друга, что даёт возможность неспешно прогуливаться по улицам города и получать максимум впечатлений от знакомства с его историей 📖
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Транспорт
  • Входные билеты (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Ул. Волкова, 1
Ярославль: прошлое и настоящее
Ярославль: прошлое и настоящее
Ярославль: прошлое и настоящее
Ярославль: прошлое и настоящее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия З.
Анастасия З.
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7 отзывов оставили туристы

Анастасия З. проводит ещё 1 экскурсию

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