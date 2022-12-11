Город на побережье Балтики с пряничными домиками, брусчаткой, европейскими улочками, уютными пекарнями… Зимой Зеленоградск похож на декорацию для сказочного фильма — и мы этим воспользуемся! Пройдем по сверкающим улочкам и морскому променаду, удивимся местным байкам, погладим котов. А главное — сделаем для вас десятки фотографий в кинематографичных локациях.

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Описание

Что вас ожидает

🎄 Новогодняя сказка у моря

Курортный проспект со сверкающими нарядными витринами, рождественская ярмарка с сувенирами, променад, где новогодние песни переплетаются с шумом моря — в Зеленоградске невероятная концентрация красоты и локаций для фото! Мы прогуляемся по старым улочкам: увидим довоенный киоск «Гном», зайдем в булошную за свежей выпечкой, угостимся кренделем и глинтвейном, полюбуемся фасадами уютных немецких домиков. И конечно, погладим пару котиков и отыщем котофор.

📸 Атмосферные фотографии от профи

Наш гид-фотограф возьмет на себя всю ответственность за удачные кадры: подберет локации, поможет с позами и выигрышными ракурсами. Вам останется просто отдыхать и наслаждаться моментом! А еще плюс Зеленоградска в том, что здесь могут получиться абсолютные разные по настроению снимки: драматичные кадры у Балтийского моря и прянично-новогодние фото на мощеных улочках. Вы даже можете заранее продумать два подходящих образа, чтобы в середине прогулки сменить лук.

✨ Хроники Кранца: разрушаем мифы

С 13 века улицы и стены городка впитывали европейскую историю, и мы ее не обойдем стороной. Вспомним о трактире, который дал название целому городу, разберемся, за что здесь так любят пушистых и почему Зеленоградск считают родиной Буратино. А еще раскроем секретный рецепт, по которому коптили рыбу местные умельцы.

Организационные детали