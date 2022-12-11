Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия

Прогуляться по нарядным улочкам курорта и получить стильные кадры на фоне моря и города

5
1 отзыв
Город на побережье Балтики с пряничными домиками, брусчаткой, европейскими улочками, уютными пекарнями… Зимой Зеленоградск похож на декорацию для сказочного фильма — и мы этим воспользуемся! Пройдем по сверкающим улочкам и морскому променаду, удивимся местным байкам, погладим котов. А главное — сделаем для вас десятки фотографий в кинематографичных локациях.
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Новогодний Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

🎄 Новогодняя сказка у моря
Курортный проспект со сверкающими нарядными витринами, рождественская ярмарка с сувенирами, променад, где новогодние песни переплетаются с шумом моря — в Зеленоградске невероятная концентрация красоты и локаций для фото! Мы прогуляемся по старым улочкам: увидим довоенный киоск «Гном», зайдем в булошную за свежей выпечкой, угостимся кренделем и глинтвейном, полюбуемся фасадами уютных немецких домиков. И конечно, погладим пару котиков и отыщем котофор.

📸 Атмосферные фотографии от профи
Наш гид-фотограф возьмет на себя всю ответственность за удачные кадры: подберет локации, поможет с позами и выигрышными ракурсами. Вам останется просто отдыхать и наслаждаться моментом! А еще плюс Зеленоградска в том, что здесь могут получиться абсолютные разные по настроению снимки: драматичные кадры у Балтийского моря и прянично-новогодние фото на мощеных улочках. Вы даже можете заранее продумать два подходящих образа, чтобы в середине прогулки сменить лук.

Хроники Кранца: разрушаем мифы
С 13 века улицы и стены городка впитывали европейскую историю, и мы ее не обойдем стороной. Вспомним о трактире, который дал название целому городу, разберемся, за что здесь так любят пушистых и почему Зеленоградск считают родиной Буратино. А еще раскроем секретный рецепт, по которому коптили рыбу местные умельцы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных в цветокоррекции фото на почту в течение недели после прогулки
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии!
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около жд вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
Д
11 дек 2022
Замечательный формат! Мы не первый раз в Зеленоградске, очень любим это место, но как оказалось многого не знали) Гид очень приятная и понимающая (мы немного задержались на экскурсию 🥲), супер интересно рассказывала, посоветовала новые для нас места. В общем, ждём фотографий и благодарим за прогулку ❤️

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