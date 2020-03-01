Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Мощные стены и старинные виллы Кенигсберга

С первых минут путешествия по Калининграду вы погрузитесь в его прусское прошлое. У форта № 5, крупнейшего из фортов второго кольца обороны Кенигсберга, я расскажу о его истории и о немецкой фортификации. Продолжим тему, проезжая мимо бастиона Грольман, Бранденбургских, Королевских, Росгартенских и Фридрихсбургских ворот. А у Дома Советов вы откроете легенду о черном проклятии Кенигсберга.

Вы также увидите атмосферный район Амалиенау, где сохранились красивые немецкие дома, обратите внимание на архитектурные особенности, узнаете о названии «зеленого сердца» Старого Калининграда и услышите сюжеты о людях довоенной эпохи.

Без чего не представить Калининград

За 9 часов успеем охватить самые известные и значимые достопримечательности:

Рыбную деревню и Кафедральный собор : вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт. А в новом комплексе «Рыбная деревня» погуляете по набережной, сможете подняться на маяк и заглянете в сувенирные лавки. Здесь же предлагаю пообедать в немецком ресторане с разумным ценником, где готовят блюда по старинным рецептам (например, кенигсбергские клопсы).

: вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт. А в новом комплексе «Рыбная деревня» погуляете по набережной, сможете подняться на маяк и заглянете в сувенирные лавки. Здесь же предлагаю пообедать в немецком ресторане с разумным ценником, где готовят блюда по старинным рецептам (например, кенигсбергские клопсы). Музей марципана , расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя.

, расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя. Музей Мирового океана : за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру.

: за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру. Музей янтаря, где поговорим об образовании, добыче и использовании «солнечного камня».

и другие интересные достопримечательности

Программа у нас насыщенная, но обещаю, что она не будет скучной, а время пролетит быстро. Проезжая мимо парка Калинина (Луизенваля) и кирхи королевы Луизы, вы узнаете, почему ее так любили в Восточной Пруссии. Из окна машины увидите ансамбль площади Победы с великолепным храмом Христа-Спасителя, Драматический театр, памятник Петру I, скульптуру «Борющиеся зубры» с интересными традициями, некогда знаменитый ресторан Атлантика, район береговых пакгаузов и многое-многое другое. Кроме того, проедете по древней булыжной мостовой района Хуфен, полюбуетесь островом Канта с моста и посмотрите на изящный собор Александра Невского.

📍 Итого в обзорной экскурсии 7 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, Дом Советов (обед), Королевские ворота, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота.

Если вы остановились в Калининграде, то после экскурсии я отвезу вас в любое удобное место в пределах города.