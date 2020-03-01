Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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Насыщенная обзорная авто-экскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)

Игорь
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Игорь – ваш гид
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное — все достопримечательности города двух имен.

Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана.

Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау.

А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае.
11000 ₽
9900 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!

Что вас ожидает

Мощные стены и старинные виллы Кенигсберга
С первых минут путешествия по Калининграду вы погрузитесь в его прусское прошлое. У форта № 5, крупнейшего из фортов второго кольца обороны Кенигсберга, я расскажу о его истории и о немецкой фортификации. Продолжим тему, проезжая мимо бастиона Грольман, Бранденбургских, Королевских, Росгартенских и Фридрихсбургских ворот. А у Дома Советов вы откроете легенду о черном проклятии Кенигсберга.

Вы также увидите атмосферный район Амалиенау, где сохранились красивые немецкие дома, обратите внимание на архитектурные особенности, узнаете о названии «зеленого сердца» Старого Калининграда и услышите сюжеты о людях довоенной эпохи.

Без чего не представить Калининград
За 9 часов успеем охватить самые известные и значимые достопримечательности:

  • Рыбную деревню и Кафедральный собор: вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт. А в новом комплексе «Рыбная деревня» погуляете по набережной, сможете подняться на маяк и заглянете в сувенирные лавки. Здесь же предлагаю пообедать в немецком ресторане с разумным ценником, где готовят блюда по старинным рецептам (например, кенигсбергские клопсы).
  • Музей марципана, расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя.
  • Музей Мирового океана: за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру.
  • Музей янтаря, где поговорим об образовании, добыче и использовании «солнечного камня».

и другие интересные достопримечательности
Программа у нас насыщенная, но обещаю, что она не будет скучной, а время пролетит быстро. Проезжая мимо парка Калинина (Луизенваля) и кирхи королевы Луизы, вы узнаете, почему ее так любили в Восточной Пруссии. Из окна машины увидите ансамбль площади Победы с великолепным храмом Христа-Спасителя, Драматический театр, памятник Петру I, скульптуру «Борющиеся зубры» с интересными традициями, некогда знаменитый ресторан Атлантика, район береговых пакгаузов и многое-многое другое. Кроме того, проедете по древней булыжной мостовой района Хуфен, полюбуетесь островом Канта с моста и посмотрите на изящный собор Александра Невского.

📍 Итого в обзорной экскурсии 7 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, Дом Советов (обед), Королевские ворота, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота.

Если вы остановились в Калининграде, то после экскурсии я отвезу вас в любое удобное место в пределах города.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия может начинаться и заканчиваться в Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском (выезд в 9:00) или в самом Калининграде (выезд в 9:30) — это включено в стоимость.
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек (до 19) за дополнительную оплату (по запросу).
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотоссесию (обсуждается в переписке).
  • Продолжительность экскурсии: 9 часов — из Калининграда, 10 часов — из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского.
  • Дополнительные расходы: обед (от 250 руб.), входные билеты:
    — 5й форт 150 руб.
    — музей Мирового океана от 200 до 500 руб. ( в зависимости от выбранных экспозиций)
    — органный концерт в Кафедральном соборе 350 руб.
    — музей янтаря от 200 до 380 руб. (в зависимости от выбранных экспозиций).
В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!
В Калининград на весь день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум соленого Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Возможно привлечение транспорта до 15 человек. Обращайтесь, будет интересно!
Напишите мне

Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Природа и легенды Куршской косыПрирода и легенды Куршской косыПрирода и легенды Куршской косы
скидка10%
7700 ₽
6930 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Познавательное путешествие в вашем ритме из Зеленоградска, Светлогорска или Пионерского
Уникальная природа красивейшей полоски суши — пишут путеводители о Куршской косе. И не обманывают! Я расскажу, в чём же особенности этой земли между заливом и морем, познакомлю с её обитателями, легендами и мистикой. Места для посещения вы выбираете сами: например, необычный Танцующий лес, самую узкую часть косы, музейный комплекс, очаровательные посёлки, смотровые площадки — в любом случае обещаю насыщенную, интересную именно вам поездку.

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