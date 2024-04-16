6 часов
Водная прогулка
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
10 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
$80 за человека
10 часов
Водная прогулка
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
10 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$98 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей16 апреля 2024Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
- ППавел12 апреля 2024Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
- ССветлана14 ноября 2023Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
- ЛЛеонид4 ноября 2023К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Водные для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в сентябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 750. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год по теме «Водные для детей», 9 ⭐ отзывов, цены от $80. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь