Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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  4. День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы

Покормить бегемота в зоопарке, увидеть шоу животных, съесть устриц и посетить тайский Китайский храм

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Эта экскурсия — настоящее насыщенное путешествие.

За один день вы побываете в сафари-парке Кхао Кхео, где звери находятся в почти естественных условиях.

Увидите шоу тигров, слонов и крокодилов, побываете на дегустации на устричной ферме и ананасовых плантациях.

Мы посетим Китайский храм, наведаемся в храм Ада и Рая и поговорим о загробной жизни в представлении тайцев.

Поездка оставит море положительных эмоций и надолго запомнится!
$52 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча с ресепции Вашего отеля
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День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы

Что вас ожидает

Тайский потусторонний мир
Главная достопримечательность храма Ада и Рая — деревянные скульптуры, расположенные в его саду. Они отражают представления тайцев о загробном мире. Красочные, немного гротескные фигуры изображают блаженство праведников и мучения грешников. Но пожертвования, оставленные здесь, помогут избежать страшной участи.

Фермы и плантации
Мы также посетим красочный Китайский храм, где вы поймете, чем его архитектура отличается от тайской. После отправимся на ананасовую ферму — вы попробуете эти фрукты и узнаете, как их выращивают. Устричная ферма предстанет настоящим раем для гурманов — на дегустации вам предложат различные виды моллюсков.

Животные на расстоянии вытянутой руки
В зоопарке Кхао Кхео почти нет клеток, и некоторые звери могут свободно гулять по его территории. На огромной территории уживается около 8 тысяч животных. Саванна, Парк антилоп, Сад бабочек, Вольер с птицами, Долина кошек, Остров обезьян — все это тематические зоны, на которые разделен Кхао Кхео. Вы сможете близко пообщаться с животными, полюбоваться фламинго и даже покормить бегемота. А в тигровом зоопарке вас ждут шоу тигров, слонов и выступление крокодилов.

Программа тура

1. Ананасовая плантация и дегустация фруктов.
2. Китайский храм.
3. Дегустация устриц на устричной ферме.
4. Храм Ада и Рая в Бан Сене.
5. Сафари-парк Кхао Кхео.
6. Тигровый зоопарк + три шоу (шоу тигров, слонов, крокодилов) и поросячьи бега.
7. Обед — шведский стол и шашлык из крокодила.
8. Сад специй или змеиная ферма (шоу змей) или аптека Эравади.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Еда и напитки включены в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Программа экскурсии может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств.
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура с ресепции Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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