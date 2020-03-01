Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Тайский потусторонний мир

Главная достопримечательность храма Ада и Рая — деревянные скульптуры, расположенные в его саду. Они отражают представления тайцев о загробном мире. Красочные, немного гротескные фигуры изображают блаженство праведников и мучения грешников. Но пожертвования, оставленные здесь, помогут избежать страшной участи.

Фермы и плантации

Мы также посетим красочный Китайский храм, где вы поймете, чем его архитектура отличается от тайской. После отправимся на ананасовую ферму — вы попробуете эти фрукты и узнаете, как их выращивают. Устричная ферма предстанет настоящим раем для гурманов — на дегустации вам предложат различные виды моллюсков.

Животные на расстоянии вытянутой руки

В зоопарке Кхао Кхео почти нет клеток, и некоторые звери могут свободно гулять по его территории. На огромной территории уживается около 8 тысяч животных. Саванна, Парк антилоп, Сад бабочек, Вольер с птицами, Долина кошек, Остров обезьян — все это тематические зоны, на которые разделен Кхао Кхео. Вы сможете близко пообщаться с животными, полюбоваться фламинго и даже покормить бегемота. А в тигровом зоопарке вас ждут шоу тигров, слонов и выступление крокодилов.

Программа тура

1. Ананасовая плантация и дегустация фруктов.

2. Китайский храм.

3. Дегустация устриц на устричной ферме.

4. Храм Ада и Рая в Бан Сене.

5. Сафари-парк Кхао Кхео.

6. Тигровый зоопарк + три шоу (шоу тигров, слонов, крокодилов) и поросячьи бега.

7. Обед — шведский стол и шашлык из крокодила.

8. Сад специй или змеиная ферма (шоу змей) или аптека Эравади.