Сергей проводит ещё 5 экскурсий

  1. Таиланд
  2. Паттайя
  3. Экскурсии

  4. Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин

Погулять по местам обитания царственных особ и лучше узнать историю Таиланда

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Вас ждёт поистине королевская прогулка — визит в сразу две резиденции: Банг Па-Ин, действующий летний дворец тайских правителей, и Аюттайю — к остаткам древней столицы Сиама.

Вы насладитесь великолепной архитектурой и поймёте, насколько она была продумана, погрузитесь в атмосферу царственного спокойствия и разнообразите свой пляжный отдых экскурсом в культуру загадочной страны.
$194 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин

Что вас ожидает

Архитектура, достойная королей
Вы осмотрите самые великолепные и лучше всего сохранившиеся дворцы и храмы обеих резиденций. Сначала погуляете по летней резиденции нынешних королей Банг Па-Ин, где во время своего путешествия по Азии гостил сам Николай II. Семья правителей Таиланда приезжает сюда нечасто, поэтому это место почти всегда открыто для туристов. Вы осмотрите китайский домик, сам дворец, где обычно проживает королевская чета, и музей старинных карет, а потом даже подниметесь на астрономическую башню. А после отправитесь в Аюттайю и попытаетесь вообразить её былые масштабы: в центре древнего города, на одном острове, когда-то стояли три огромных дворца, 29 фортов и 375 храмов, а входами в него служили 94 штуки городских ворот. Сегодня Аюттайя — скорее скопление величественных руин, знаниями о которых я обязательно поделюсь.

Умиротворение резиденций
Аюттайю в древности неоднократно описывали как самый прекрасный из городов на земле, когда-то здесь жило рекордное (для того времени) количество людей. А сегодня в Аюттайе царит атмосфера спокойствия и умиротворения: потрясающие архитектурные ансамбли, поражающие своей эстетикой, аккуратные лужайки, прудики с рыбой и черепахами (их можно кормить!). Всё это располагает к гармоничному созерцанию, и я призову вас поддаться этому порыву. Впитав новые знания о древнем Сиаме и нынешнем Таиланде, вы пообедаете на берегу озера, наблюдая за варанами.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость не включены входные билеты (ориентировочно 250 бат с человека) и обед.
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Живу в Паттае около 7 лет, занимаюсь индивидуальными турами и многодневными путешествиями по стране для туристов.
Напишите мне

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Неизведанные окрестности ПаттайиНеизведанные окрестности ПаттайиНеизведанные окрестности Паттайи
$113 за экскурсию
9 часов
3 отзыва
Секретные пещеры, заброшенный храм и живописный водопад на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отправиться в путешествие по нетуристическим местам, где вы ощутите дух настоящего Таиланда, насладитесь дикой природой и погуляете с фонариками по пещерному комплексу. А еще попробуете местную еду в аутентичном кафе, искупаетесь в водопаде и насладитесь потрясающими видами побережья с высоты!
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову СичангСбежать от туристов: авто-путешествие по острову СичангСбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
$87 за экскурсию
9 часов
10 отзывов
Насладиться природой и аутентичным наследием острова в умиротворенной атмосфере
Путешествие на остров Сичанг (Ko Si Chang) — для тех, кому надоело загорать на Ко Лане в толпе туристов, кто хочет посетить небольшой тихий остров, искупаться на красивом малолюдном пляже и на комфортном автомобиле открыть интересные местные достопримечательности: китайский храм на горе, смотровую площадку с захватывающим видом на остров и Сиамский залив, красивый тайский храм, где можно остаться на несколько дней в качестве паломника — изучать буддизм и медитировать, и резиденцию тайского короля Рамы V.
Удивительный и древний Муанг БоранУдивительный и древний Муанг БоранУдивительный и древний Муанг Боран
$123 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
Старый город Муанг Боран — один из крупнейших в мире музеев прямо под открытым небом. Посетив его, вы увидите весь Таиланд в миниатюре, познакомитесь со своеобразной тайской культурой и осмотрите ключевые достопримечательности этого места в компании человека, который объездил всю страну.
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой БуддаХрамовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой БуддаХрамовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
От $58 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Погружение в культуру и религию: храмы разных времен, коллекции королевского дворца и след Будды
Всех, кто желает погрузиться в культуру Тайланда и даже Китая и познакомиться с религией этих стран, я приглашаю на экскурсию в храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей с королевским дворцом и к золотому Будде.
Путешествие в провинцию ЧачоенгсаоПутешествие в провинцию ЧачоенгсаоПутешествие в провинцию Чачоенгсао
$160 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Храмы божеств, песочные скульптуры и парк попугаев — все самое интересное недалеко от Паттайи
Приглашаю вас на день покинуть Паттайю и отправиться в автомобильное путешествие в провинцию Чачоенгсао, во время которого мы посетим все самые интересные достопримечательности этого региона.

Выбирайте и другие экскурсии в Паттайе

За городомЗоопаркЗолотой БуддаОстроваПешкомИстория и архитектураБангкокМуанг БоранМорскиеНа автобусеНеобычные маршрутыСичангВат ЯнГрупповыеНа корабликеМузеи и искусствоДетскиеКо ПайСлоныНа автомобилеВ другой городАюттайяПляжиВсеИндивидуальные