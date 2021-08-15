Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам!

Приглашаем вас посетить профессиональный хаммамный комплекс с полным спектром услуг от лучших массажистов. В парной ваша кожа разогреется, а мышцы расслабятся. В ментоловой комнате можно подышать ментолом и хорошо пропотеть. После джакузи вас проведут в турецкую баню, чтобы сделать пилинг специальной перчаткой кесе. Эта процедура обеспечит ровный и стойкий загар. После пилинга все тело покроют высоким слоем пены, сделают легкий массаж, проведут вас в комнату отдыха, где можно выпить турецкий чай и отдохнуть с глиняной маской на лице. Последний этап процедуры – 30-ти минутный расслабляющий масляный массаж всего тела! Общее время всех процедур – примерно два часа.