Хаммам - турецкая баня

Посещение турецкой бани

Групповая
Посещение турецкой бани.

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, воду, деньги на личные расходы.
Хаммам - турецкая баня
Хаммам - турецкая баня
Хаммам - турецкая баня
Хаммам - турецкая баня
Хаммам - турецкая баня
Хаммам - турецкая баня
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Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам!

Приглашаем вас посетить профессиональный хаммамный комплекс с полным спектром услуг от лучших массажистов. В парной ваша кожа разогреется, а мышцы расслабятся. В ментоловой комнате можно подышать ментолом и хорошо пропотеть. После джакузи вас проведут в турецкую баню, чтобы сделать пилинг специальной перчаткой кесе. Эта процедура обеспечит ровный и стойкий загар. После пилинга все тело покроют высоким слоем пены, сделают легкий массаж, проведут вас в комнату отдыха, где можно выпить турецкий чай и отдохнуть с глиняной маской на лице. Последний этап процедуры – 30-ти минутный расслабляющий масляный массаж всего тела! Общее время всех процедур – примерно два часа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Посещение сауны
  • Ментоловой парной
  • Соляной комнаты и бассейна. Пилинг и пенный массаж (около 20 минут). Расслабляющий массаж с маслами (25-30 минут)
Что не входит
  • Напитки. Дополнительные массажи и процедуры
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
15 авг 2021
Было все замечательно, даже хотели повторить, но только до того момента, пока вместо обещанного массажа не начался спектакль в исполнении сотрудников Хамама с разводом на дорогостоящие массажи, с выдумыванием несуществующих недугов и обещаниями непременно все исправить за один сеанс.
Многократно пользовался сервисом Тезекс в разных странах, всегда оставался доволен. Сейчас, мягко говоря, впечатление испорчено, не говоря о том, что услуга оказана не в полном объеме.

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