Приглашаем на легкую неутомительную морскую прогулку, которая подарит вам массу положительных впечатлений. Отправившись из порта Алании, яхта проплывет вдоль побережья с прекрасными видами Алании. Вы увидите: символ города – Красную башню, Аланийскую крепость, судоверфь Терсане, пляж Клеопатры, пляжи Паша и Улаш, Пиратскую и Фосфорную пещеры, а также Пещеру влюбленных.

Насладиться прозрачной и теплой морской водой вы сможете во время остановок на купание в самых красивых местах. На борту яхты гостей встречает веселая зажигательная анимация и танцы под турецкие, европейские и русские хиты лета. И гвоздь программы – пенная дискотека!

Пиратская яхта понравится взрослым и детям, парам и индивидуальным путешественникам. Обед и безалкогольные напитки в неограниченном количестве включены в стоимость билета.