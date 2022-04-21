Прогулка на пиратской яхте

Рекомендуем взять с собой: фото / видеокамеру, купальник / плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем

Групповая
Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, деньги на личные расходы.
Прогулка на пиратской яхте
Прогулка на пиратской яхте
Прогулка на пиратской яхте
Прогулка на пиратской яхте
Прогулка на пиратской яхте

Что вас ожидает 🤩

  • Красная башня
  • Судоверфь Терсане
  • Аланийская крепость
  • Пиратская пещера
  • Фосфорная пещера
  • Пещера влюбленных
  • Пляж Клеопатры
  • Пляжи Улаш и Паша
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на легкую неутомительную морскую прогулку, которая подарит вам массу положительных впечатлений. Отправившись из порта Алании, яхта проплывет вдоль побережья с прекрасными видами Алании. Вы увидите: символ города – Красную башню, Аланийскую крепость, судоверфь Терсане, пляж Клеопатры, пляжи Паша и Улаш, Пиратскую и Фосфорную пещеры, а также Пещеру влюбленных.

Насладиться прозрачной и теплой морской водой вы сможете во время остановок на купание в самых красивых местах. На борту яхты гостей встречает веселая зажигательная анимация и танцы под турецкие, европейские и русские хиты лета. И гвоздь программы – пенная дискотека!

Пиратская яхта понравится взрослым и детям, парам и индивидуальным путешественникам. Обед и безалкогольные напитки в неограниченном количестве включены в стоимость билета.

Программа

  • Прогулка на пиратской яхте вдоль побережья Алании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Прогулка на яхте 5 часов. Обед. Безалкогольные напитки (кола, фанта, спрайт, вода, минеральная вода)
Что не входит
  • Мороженое
  • Алкогольные напитки
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:45

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