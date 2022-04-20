За один день вы побываете на двух самых ярких экскурсиях Анатолийского побережья!

Вы отправитесь в живописный Национальный парк «Кёпрюлю Каньон». На маневренных открытых джипах подниметесь в горы, откуда открываются впечатляющие панорамы окрестных пейзажей. Затем пересядете на надувные лодки-каноэ, чтобы совершить сплав по горной реке с кристально-чистой водой! Это будет день, полный незабываемых впечатлений!

Для рафтинга не нужен специальный опыт. Опытный инструктор проведет инструктаж перед сплавом. Он расскажет о нюансах маршрута, объяснит, как вести себя на воде и управлять лодкой. Вас ждет сплав 2-й категории сложности, во время которого вы пройдете по реке 14 км и преодолеете 6 порогов. По завершению маршрута вы сможете насладиться вкусным обедом на свежем воздухе.