Насиб С. – Гид из Сиде

Вы устали от размеренного отдыха на берегу моря? Вам хочется чего-то нового и интересного? Записывайтесь на экскурсию ⛳ в океанариум.



Вы совместите приятное с полезным — познакомитесь с морскими обитателями и прогуляетесь 👣 по улочкам старого города Антальи.