Что вас ожидает:• Сбор туристов из отелей по регионам;
- Посещение водопада Нижний Дюден в Анталии;
- Свободного времени в аквариуме в Анталии;
- Свободного времени в Калеичи (Анталия старый город);
- Выезд в сторону Сиде;
- Возвращение в отели.
Организационные детали:
- Возьмите с собой: фотоаппарат, воду и деньги на личные расходы.
Что входит
- Трансфер (Мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
- Aвтобус с кондиционером
- Услуга гида
- Входной билет в Аквариум.
Что не входит
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
- Любые напитки во время экскурсии
- Обед (В Анталии самостоятельно) (по желанию)
- Прогулка на яхте (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
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Насиб С. проводит ещё 5 экскурсий
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