Что вас ожидает:В процессе экскурсии 🧭 вы посетите построенный в середине XIX века султаном Абдулмеджитом I дворец Долмабахче. Просторный зал приёмов с 56 колоннами и огромной хрустальной люстрой весом в 4, 5 тонны поражают посетителей. Ататюрк — основатель Турецкой Республики провел свои последние дни и умер в этом дворце в 1938 году. Величественная мечеть Султан-Ахмет, больше известная под названием Голубая мечеть, привлекает особенностью внутренней отделки: стены выложены великолепной голубой и белой плиткой. Изначально построенная с шестью минаретами мечеть, является единственной в своем роде. Самый лучший вид на город 🏙️ со стороны моря 🌊 открывается из этой мечети.
Далее вы посетите памятник Византийской эпохи — Ипподром, одну из самых больших арен античного мира, где проходили знаменитые бои гладиаторов. Величественный храм Святой Софии с редкими фресками, место коронования Византийских императоров, самая большая церковь ⛪ Средневековья. Дворец султанов Топкапы, на который ещё в прошлом веке смотрела Европа и Азия «как на дымящийся вулкан, угрожающий миру».
Совершая морскую прогулку 👣 вдоль Босфора, вы поймёте, почему наши предки решили обосноваться в этих красивейших местах. Вам просто необходимо принять участие в этой экскурсии и посетить Стамбул — один из крупнейших мегаполисов в мире, играющий роль моста между Европой и Азией! Экскурсионная программа:• 03:30 — Выезд из гостиницы;
- 05:00 — Прибытие в международный аэропорт Анталии;
- 07:00 — Вылет из Анталии;
- 08:05 — Прибытие в международный аэропорт имени М. К. Ататюрка в Стамбул;
- 09:00 — Встреча с экскурсоводами в зале ожидания;
- 09:15 — Трансфер в историческую часть Стамбула;
- 10:00 — Голубая мечеть (мечеть Султан-Ахмет);
- 11:00 — Античный Ипподром;
- 11:30 — Немецкий фонтан ⛲ Вильгельма II;
- 12:00 — Собор Святой Софии (Айя София);
- 12:30 — Обед в традиционном ресторане (Бесплатно);
- 13:45 — Дворец Топкапы;
- 15:15 — Прогулка по Босфору (Бесплатно);
- 16:30 — Египетский Базар;
- 18:00 — Ужин в ресторане Кумкапы (Платно);
- 18:45 — Конец экскурсии;
- 20:00 — Прибытие в международный аэропорт имени М. К. Ататюрка;
- 22:00 — Вылет из Стамбула;
- 23:05 — Прибытие в международный аэропорт Анталии;
- 23:30 — Встреча с сопровождающим гидом;
- 00:30 — Прибытие в гостиницу.
Организационные детали:
- Возьмите с собой: легкую одежду, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, фотоаппарат или видеокамеру, паспорт, крема от/для загара, воду, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, сухой паёк.