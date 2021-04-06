14 реальных отзывов от туристов

Что вас ожидает

Ускюдар: венец Азиатского Стамбула

Сначала вы отправитесь в Ускюдар — место, которое стоит увидеть в Стамбуле одним из первых. Коротко познакомитесь с историей самых красивых 🤩 мечетей района: Валиде Султан, Шемси-паша, Михримах Султан, а также недавно открытой «стеклянной» мечети Теологического государственного университета. Возле векового базара я подскажу, где именно стоит попробовать легендарный балык-экмек — рыбу в хлебе, которую здесь потрясающе готовят. А затем перейдете по набережной Ускюдара в уютный и красочный Кузгунджук, где я расскажу о чудом сохранившейся архитектуре и атмосфере 19 века.

Холм Бюйюк Чамлыджа: сказочный стамбульский закат

Далее вы подниметесь на холм Стамбулa, где находится смотровaя площадкa Чамлыджа, Новая Мечеть у Холма и парк 🌳 — любимое место отдыха горожан. Здесь вы отведаете традиционный кофе по-турецки и оцените новые ракурсы Стамбула, вид на Босфор, Золотой Рог, Мраморное море и Принцевы острова. И все это — в сказочных лучах заходящего солнца.

Таксим и Эминёню: ночные фонари европейского полуострова

Следующая цель — один из старейших районов континента Таксим, центр Стамбула и проспект Истикляль. Это место стоит увидеть в Стамбуле именно в ночное время. Уже после заката вы сядете на теплоход и, переплыв Босфор, окажетесь в европейской части города. Сразу скажу, пейзажи, которые перед вами предстанут с воды, станут одними из самых сильных впечатлений всей экскурсии 🧭. Оставив позади бесконечные ряды магазинов, вы переместитесь в район Эминёню, а с Галатского моста оцените вид на дворец Топкапы, мечеть Сулеймание и залив Золотой Рог. По пути вы услышите яркие факты из жизни османских султанов и узнаете о событиях, ставших ключевыми в истории столицы.

Кому подходит экскурсия ⛳

Путешественникам любого возраста, которые хотят продолжить знакомство со Стамбулом, а также любителям делать красивые 🤩 кадры.

Организационные детали