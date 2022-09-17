Утром я заберу вас из отеля, и пока мы будем выезжать из Ташкента, покажу памятные места: например, римско-католический костел, авиазавод и аэродром. Затем держим путь на северо-восток от города: поедем мимо полей и садов, поселков и дач, заводов и гидросооружений. Встретим лошадей, осликов, коз и барашков.
На горнолыжном курорте альпийского уровня мы взлетим по канатной дороге навстречу захватывающим видам. А если вы путешествуете по Узбекистану зимой, то сможете покататься здесь на горных лыжах или сноуборде: на курорте множество трасс, есть прокат качественного снаряжения.
Спускаясь обратно, мы заедем на курорт Чимган, чтобы пойти в небольшой треккинг или конный тур (по желанию). Оттуда отправимся к Чарвакскому водохранилищу. Оно образовалось в конце 1960-х годов путем строительства плотины для сбора воды. Вы увидите ее и поймете, почему это инженерное чудо. На высоком обрыве над озером мы остановимся, чтобы сфотографировать живописные виды на озеро и прилегающие к нему вершины. Летом предлагаю вам поплавать в озере, совершить прогулку по акватории на катере или даже полетать на параплане.
Время отдохнуть и насладиться вкусами узбекской кухни: мы пообедаем в ресторане на природе в поселке Ходжикент. Посмотрим на рыб в пруду, поднимемся выше и поговорим про басмачей у горного водопада. На территории этого комплекса вы также увидите 800-летние платаны и скалы с петроглифами.
Весной наше путешествие украсят цветущие сады и журчащие ручьи, стекающие с гор, на которых еще видны снежные шапки. Мы поднимемся к водопаду, который доступен лишь с марта до середины мая. А еще весной у дороги пекут в тандырах и продают вкуснейшую витаминную самсу — со шпинатом. Осенью снега еще нет, но как впечатляют желтые и красные листья! В этот сезон сделаем акцент на прогулке в горах (можно и конной) и на гастрономии. В это время у нас созревает хлопок — я покажу его вам на радость.