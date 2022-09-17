Эта экскурсия позволит вам перевести дух от обилия исторических памятников и от жары Узбекистана. Залюбоваться горными пейзажами и послушать тишину. Украшение Ташкентского оазиса — горы Тянь-Шаня с их картинными видами в любое время года. Здесь вы прокатитесь по канатной дороге, летом искупаетесь в бирюзовом озере, погуляете в горах и поближе узнаете нашу колоритную страну.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в горы

Утром я заберу вас из отеля, и пока мы будем выезжать из Ташкента, покажу памятные места: например, римско-католический костел, авиазавод и аэродром. Затем держим путь на северо-восток от города: поедем мимо полей и садов, поселков и дач, заводов и гидросооружений. Встретим лошадей, осликов, коз и барашков.

Амирсой: пейзажи с высоты 2290 метров

На горнолыжном курорте альпийского уровня мы взлетим по канатной дороге навстречу захватывающим видам. А если вы путешествуете по Узбекистану зимой, то сможете покататься здесь на горных лыжах или сноуборде: на курорте множество трасс, есть прокат качественного снаряжения.

Бирюзовое сокровище — озеро Чарвак

Спускаясь обратно, мы заедем на курорт Чимган, чтобы пойти в небольшой треккинг или конный тур (по желанию). Оттуда отправимся к Чарвакскому водохранилищу. Оно образовалось в конце 1960-х годов путем строительства плотины для сбора воды. Вы увидите ее и поймете, почему это инженерное чудо. На высоком обрыве над озером мы остановимся, чтобы сфотографировать живописные виды на озеро и прилегающие к нему вершины. Летом предлагаю вам поплавать в озере, совершить прогулку по акватории на катере или даже полетать на параплане.

Древности и обед в живописном месте

Время отдохнуть и насладиться вкусами узбекской кухни: мы пообедаем в ресторане на природе в поселке Ходжикент. Посмотрим на рыб в пруду, поднимемся выше и поговорим про басмачей у горного водопада. На территории этого комплекса вы также увидите 800-летние платаны и скалы с петроглифами.

А если поедем весной или осенью?

Весной наше путешествие украсят цветущие сады и журчащие ручьи, стекающие с гор, на которых еще видны снежные шапки. Мы поднимемся к водопаду, который доступен лишь с марта до середины мая. А еще весной у дороги пекут в тандырах и продают вкуснейшую витаминную самсу — со шпинатом. Осенью снега еще нет, но как впечатляют желтые и красные листья! В этот сезон сделаем акцент на прогулке в горах (можно и конной) и на гастрономии. В это время у нас созревает хлопок — я покажу его вам на радость.

Организационные детали

Экскурсия для 1-3 человек проводится на автомобиле Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или Chevrolet Nexia

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (4-7 чел.) на минивэне Hyundai H1. Стоимость экскурсии в этом случае — €350.

Дорога в одну сторону займет около 1,5 часов

Сильный дождь или снегопад могут повлиять на маршрут экскурсии или послужить причиной ее отмены

Дополнительные расходы