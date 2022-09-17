Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы

Озеро Чарвак и курорты Амирсой и Чимган: разрушить стереотипы о природе Узбекистана

5
1 отзыв
Эта экскурсия позволит вам перевести дух от обилия исторических памятников и от жары Узбекистана. Залюбоваться горными пейзажами и послушать тишину. Украшение Ташкентского оазиса — горы Тянь-Шаня с их картинными видами в любое время года.

Здесь вы прокатитесь по канатной дороге, летом искупаетесь в бирюзовом озере, погуляете в горах и поближе узнаете нашу колоритную страну.
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в горы

Утром я заберу вас из отеля, и пока мы будем выезжать из Ташкента, покажу памятные места: например, римско-католический костел, авиазавод и аэродром. Затем держим путь на северо-восток от города: поедем мимо полей и садов, поселков и дач, заводов и гидросооружений. Встретим лошадей, осликов, коз и барашков.

Амирсой: пейзажи с высоты 2290 метров

На горнолыжном курорте альпийского уровня мы взлетим по канатной дороге навстречу захватывающим видам. А если вы путешествуете по Узбекистану зимой, то сможете покататься здесь на горных лыжах или сноуборде: на курорте множество трасс, есть прокат качественного снаряжения.

Бирюзовое сокровище — озеро Чарвак

Спускаясь обратно, мы заедем на курорт Чимган, чтобы пойти в небольшой треккинг или конный тур (по желанию). Оттуда отправимся к Чарвакскому водохранилищу. Оно образовалось в конце 1960-х годов путем строительства плотины для сбора воды. Вы увидите ее и поймете, почему это инженерное чудо. На высоком обрыве над озером мы остановимся, чтобы сфотографировать живописные виды на озеро и прилегающие к нему вершины. Летом предлагаю вам поплавать в озере, совершить прогулку по акватории на катере или даже полетать на параплане.

Древности и обед в живописном месте

Время отдохнуть и насладиться вкусами узбекской кухни: мы пообедаем в ресторане на природе в поселке Ходжикент. Посмотрим на рыб в пруду, поднимемся выше и поговорим про басмачей у горного водопада. На территории этого комплекса вы также увидите 800-летние платаны и скалы с петроглифами.

А если поедем весной или осенью?

Весной наше путешествие украсят цветущие сады и журчащие ручьи, стекающие с гор, на которых еще видны снежные шапки. Мы поднимемся к водопаду, который доступен лишь с марта до середины мая. А еще весной у дороги пекут в тандырах и продают вкуснейшую витаминную самсу — со шпинатом. Осенью снега еще нет, но как впечатляют желтые и красные листья! В этот сезон сделаем акцент на прогулке в горах (можно и конной) и на гастрономии. В это время у нас созревает хлопок — я покажу его вам на радость.

Организационные детали

  • Экскурсия для 1-3 человек проводится на автомобиле Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или Chevrolet Nexia
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (4-7 чел.) на минивэне Hyundai H1. Стоимость экскурсии в этом случае — €350.
  • Дорога в одну сторону займет около 1,5 часов
  • Сильный дождь или снегопад могут повлиять на маршрут экскурсии или послужить причиной ее отмены

Дополнительные расходы

  • Обед
  • Билеты на канатную дорогу (в будние $11/чел., в выходные $13/чел.)
  • Летом въезд на пляж ($2/чел.), полёт на параплане по желанию ($50/чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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I
17 сен 2022
Понравилась экскурсия. Поездка на целый день: по дороге гид рассказал про сам Ташкент и показал некоторые достопримечательности, затем была небольшая остановка на хлопковом поле (можно увидеть как растёт хлопок и сделать хорошие фото), далее приехали на горнолыжный курорт, где было свободное время (поднялись на вершину на фуникулёре: красивые виды, приятная атмосфера). Пообедали в местном ресторане и отправились на водохранилище. По дороге можно покататься на лошадях, купить фруктов у местных жителей, сфотографироваться с осликом или барашками))) Чарвакское водохранилище впечатляет: большой объём воды красивого бирюзового цвета, вокруг горы. Мы полетали на параплане (ребята профессиональные, посадка мягкая - рекомендуем). Далее живописная дорога вдоль водохранилища (останавливались на видовых точках, посмотрели плотину). Вечером остановились в живописном кафе у пятисотлетнего платана, где посмотрели наскальные петроглифы и попили чая с местным колоритом. В целом экскурсия довольно насыщенная и увлекательная. Особая благодарность нашему гиду Азизу - эрудированный и образованный человек, хорошо владеет не только русским языком, но и знает культуру и особенности нашей страны и многих других государств. Интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, идёт навстречу пожеланиям (останавливает вне запланированных мест, если что-то понравилось, или, например, мы захотели на обратном пути купить дыню - Азиз завёз нас в супермаркет и помог выбрать). Хороший получился день! Спасибо!

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