Познакомиться с самыми известными историческими памятниками и насладиться традиционными вкусами
Вы посетите колоритную столицу Узбекистана, Хиву и Ичан-Кале — старинные города-музеи — Бухару — эталон восточного города и жемчужину страны в долине реки Зеравшан — Самарканд.
А также сможете выбрать понравившиеся экскурсии, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению плова и посмотреть национальное шоу.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с древними и современными достопримечательностями столицы
Встречаемся и после размещения в отеле отправляемся знакомиться с Ташкентом. Вас ждёт авто-пешеходная экскурсия продолжительностью 8 часов. Мы посетим площадь Хаст-Имам, где находятся главные мечети и медресе страны. Полюбуемся Джума-мечетью, медресе Кукельдаш и заглянем на древнейший базар «Чорсу», однин из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии.
Увидим и современный город. На площади Независимости посмотрим на монумент «Независимости и Счастливой матери», арку «Эзгулик» (добрых и благородных устремлений) с возносящимися ввысь аистами, мемориал Великой Отечественной Войне и мемориальный комплекс «Мужество», посвященный теме ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966 года. Осмотрим Театр оперы и балета им. Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура. Вечером вернёмся в отель.
Свободный день или дополнительная экскурсия в горы Чимган
Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению: самостоятельно прогуляться по городу, поесть знаменитого плова, заглянуть на колоритные рынки. Желающим предлагаем отправиться на дополнительную 8-9-часовую экскурсию (стоимость — 9000 руб. с человека) в горы Чимган. 85 км проедем до урочища (около 2 часов), затем пересядем на канатную дорогу (доплата — 500 руб.) и поднимемся на вершину, откуда нам откроются завораживающие виды бесконечных хребтов Западного Тянь-Шаня. Затем переедем к Чарвакскому водохранилищу, панорамой которого полюбуемся в высоты и побываем у подножия плотины.
Путь до Хивы, экскурсия по городу
Утром доедем до аэропорта и совершим перелёт в Ургенч, откуда отправимся в Хиву. По прибытии разместимся в отеле и пойдём осматривать достопримечательности города (продолжительность экскурсии — 7 часов). Самое большое количество памятников архитектуры и истории сосредоточено в его центральной части — на площади Ичан-Кале. Это своеобразный «город в городе», окружённый крепостными стенами, символизирующими четыре стороны Света. Мы посетим медресе и цитадель, мечети и мавзолеи, караван-сараи и дворцы.
Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-бобо, откуда полюбуемся площадью и увидим таинственный силуэт знаменитого минарета Кальта-Минар. Побываем в Палван-Дарваза, на территории которого находится целый комплекс старинных зданий, и в соседнем дворце Курныш-хана, где устраивались пышные приёмы и собирались знатные купцы и другие богатые люди древнего государства.
Свободное время или дополнительная экскурсия, переезд в Бухару
В первой половине дня — свободное время или дополнительная экскурсия по Дишан-Кале и древним крепостям Хорезма (авто-пешеходная, 5 часов, стоимость — 9000 руб. с человека).
Дишан-Кала — «внешний город», особого внимания которого заслуживают ворота, оформленные в особом стиле. В окрестностях Хивы находятся десятки крепостей, возраст которых превышает 2000 лет, а сами они поражают своим размахом. Вы поедете в пустыню Кызылкум и увидите три крепости: Кызыл-Кала (Красная крепость), Тупрак-Кала (Глиняная крепость) и Аяз-Кала (Крепость ветров).
Во второй половине дня — трансфер на вокзал и переезд в Бухару (6 часов). По прибытии — размещение в отеле, отдых.
Знакомство с историческими памятниками Бухары
Сегодня вас ждёт авто-пешеходная 6-часовая экскурсия по Бухаре. Начнём с посещения мавзолея Саманидов 9-го века — вы узнаете его историю и полюбуетесь ажурным декором из желтоватого камня. Затем посмотрим на мавзолей Чашма-Айюб, пройдёмся по базару специй, увидим мечеть Боло-хауз. Побываем в крепости Арк 4-го века и прогуляемся по площади Пои-Калян, заглянем в торговые купола в старой части города. Осмотрим медресе Улугбека и медресе Абдуллазиз-хана. Дойдём до площади Ляби-Хауз, а отдохнув, посетим мечеть Магоки-Аттари и медресе Чор-Минор, хранящую в себе много тайн.
В 18:00 за доплату (1000 руб.) желающие могут посмотреть фольклорное шоу в медресе Нодир-Диван-Беги и попробовать блюда национальной кухни: знаменитый узбекский плов, кавурма-лагман, манты и сладости.
Свободное время или дополнительная экскурсия, переезд в Самарканд
В первой половине дня — свободное время или дополнительная экскурсия по загородной Бухаре (авто-пешеходная, 5 часов, стоимость — 9000 руб. с человека). Вы посетите дворец Ситораи-Мохи-Хоса — резиденцию последнего Бухарского эмира — религиозный комплекс Накшбанди и «город мёртвых» Чор-Бакр.
Во второй половине дня — трансфер на вокзал и переезд в Самарканд (1,5 часа). По прибытии — размещение в отеле и отдых. Желающие смогут дополнительно поучаствовать в мастер-классе по приготовлению плова (2000 руб. с человека).
Экскурсия по Самарканду
Сегодня вас ждёт авто-пешеходная 7-часовая экскурсия по Самарканду. Начнём с мавзолея Гур-Эмир, где захоронены выдающийся правитель и воин Тамерлан и его семья. Пройдёмся по площади Регистан, посмотрим на мечеть Биби-Ханум, заглянем в сувенирные лавочки и на Сиабский базар — крупнейший и старейший рынок города. Здесь можно попробовать специи, фрукты и овощи.
Затем спустимся по улице и перед нами откроется вид на бесконечные холмы, на которых расположен комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Напоследок посетим обсерваторию Улугбека и посмотрим на единственный сохранившийся инструмент для изучения звёзд.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Самарканда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённостиЗавершение: Самарканд, аэропорт, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.