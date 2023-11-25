Встречаемся и после размещения в отеле отправляемся знакомиться с Ташкентом. Вас ждёт авто-пешеходная экскурсия продолжительностью 8 часов. Мы посетим площадь Хаст-Имам, где находятся главные мечети и медресе страны. Полюбуемся Джума-мечетью, медресе Кукельдаш и заглянем на древнейший базар «Чорсу», однин из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии.

Увидим и современный город. На площади Независимости посмотрим на монумент «Независимости и Счастливой матери», арку «Эзгулик» (добрых и благородных устремлений) с возносящимися ввысь аистами, мемориал Великой Отечественной Войне и мемориальный комплекс «Мужество», посвященный теме ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966 года. Осмотрим Театр оперы и балета им. Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура. Вечером вернёмся в отель.