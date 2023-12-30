Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане

Научиться готовить местные блюда, погрузиться в вековую историю и побывать в «Узбекской Швейцарии»

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Ароматы специй, стены древних городов и национальная кухня — начните новый год необычно! Кроме знакомства с Самаркандом и Ташкентом, вас ждёт несколько дней в горах, которые за живописность называют местной Швейцарией.

Вы поучаствуете в трёх кулинарных мастер-классах и понаблюдаете за производством бумаги на старинной фабрике.

Посетите мечети и мавзолеи, погуляете в Национальном парке и посмотрите на медвежьи тропы и заледеневший водопад. Подарите себе волшебство!
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Зимняя восточная сказка: Новый год и Рождество в Узбекистане
Ближайшие даты:
30
дек
2
янв
5
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Встретимся с вами в аэропорту Ташкента и поедем в уютный отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.
Вечером — свободное время. Мы порекомендуем вам места для ужина с вкусной кухней и подскажем, как легко ориентироваться в городе.

Встреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Переезд в горы Заамина, кулинарный мастер-класс, прогулка по Национальному парку, новогодний банкет

В этот день встанем пораньше, позавтракаем и доедем до места отправления нашего комфортабельного автобуса, на котором в 06:30 отправимся в горы Заамина, по праву называемые «Узбекской Швейцарией». По приезде вас ждёт настоящее кулинарное приключение — мастер-класс по приготовлению «тандыр гушт». Это узбекское блюдо из баранины, которое готовится в тандыре, специальной печи с открытым огнем. И кто готовит, тот ест — обязательно попробуем, что получилось!

После посетим Национальный парк. Посмотрим на Зааминское водохранилище, старинную орешину высотой 20 метров, арчовый лес и медвежью тропу. С обзорной площадки полюбуемся головокружительным видом. Во второй половине дня разместимся в отеле, окружённом арчовыми лесами и горами.

В 19:00 добро пожаловать к новогоднему столу! Праздничное шоу, дискотека, великолепный банкет и салют сделают эту встречу Нового года незабываемой.

Переезд в горы Заамина, кулинарный мастер-класс, прогулка по Национальному парку, новогодний банкетПереезд в горы Заамина, кулинарный мастер-класс, прогулка по Национальному парку, новогодний банкетПереезд в горы Заамина, кулинарный мастер-класс, прогулка по Национальному парку, новогодний банкетПереезд в горы Заамина, кулинарный мастер-класс, прогулка по Национальному парку, новогодний банкет
3 день

День отдыха

Сегодня день отдыха! Можно выспаться и никуда не спешить, прогуляться в окрестностях отеля и полюбоваться живописными видами. Для любителей SPA-процедур доступен крытый бассейн с хамамом. Те, кто желает провести день активно, могут отправиться в небольшой поход протяжённостью около 3 км.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
4 день

Свободное утро, мастер-класс, возвращение в Ташкент

После завтрака и до обеда — свободное время. А затем вас ждёт ещё один кулинарный мастер-класс по приготовлению в специальном казане горячей лепёшки с нежной мякотью и хрустящей корочкой. После, около 18:00-19:00 вернёмся в Ташкент и разместимся в отеле.

Свободное утро, мастер-класс, возвращение в ТашкентСвободное утро, мастер-класс, возвращение в ТашкентСвободное утро, мастер-класс, возвращение в ТашкентСвободное утро, мастер-класс, возвращение в Ташкент
5 день

Переезд в Самарканд, приготовление плова, знакомство с достопримечательностями

Позавтракав, на высокоскоростном электропоезде «Афросиаб» переедем в Самарканд, который называют «Римом Востока». От вокзала на комфортабельном авто вместе с гидом отправимся знакомиться с городом. Побываем в обсерватории Мирзо Улугбека и в мавзолее пророка Даниила (Ходжа Дониер).

Обед совместим с мастер-классом по приготовлению самаркандского плова. После зайдём на древнюю бумажную фабрику и понаблюдаем за производством создания бумаги, текст на которой не выцветает 1000 лет! Посетим некрополь Шахи Зинда — улицу архитектурных памятников с 25-вековой историей. Вечером вернёмся
в отель и отдохнём.

Переезд в Самарканд, приготовление плова, знакомство с достопримечательностямиПереезд в Самарканд, приготовление плова, знакомство с достопримечательностямиПереезд в Самарканд, приготовление плова, знакомство с достопримечательностямиПереезд в Самарканд, приготовление плова, знакомство с достопримечательностями
6 день

Гуляем по Самарканду

Сегодня продолжим исследовать памятники архитектуры Самарканда. Посетим мавзолей Гур-Эмир — фамильную усыпальницу династии Тимуридов, в которой покоятся Тамерлан и его последователи. Прогуляемся по площади Регистан, где находится ансамбль из трёх медресе. Площади уже более 600 лет, часть её построек сохранилась в первозданном виде с 15 века.

Пообедав, побываем в мечети Биби-Ханум, самой большой в Средней Азии, построенной в честь любимой жены Тамерлана. Перед сном, если останутся силы, ещё раз дойдём до площади Регистан, чтобы посмотреть на неё в вечерней подсветке.

Гуляем по СамаркандуГуляем по СамаркандуГуляем по СамаркандуГуляем по СамаркандуГуляем по СамаркандуГуляем по Самарканду
7 день

Отъезд

После завтрака мы проводим вас в аэропорт Самарканда и скажем: «До новых встреч!»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, до 18:00
Завершение: Самарканд, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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