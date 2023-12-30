В этот день встанем пораньше, позавтракаем и доедем до места отправления нашего комфортабельного автобуса, на котором в 06:30 отправимся в горы Заамина, по праву называемые «Узбекской Швейцарией». По приезде вас ждёт настоящее кулинарное приключение — мастер-класс по приготовлению «тандыр гушт». Это узбекское блюдо из баранины, которое готовится в тандыре, специальной печи с открытым огнем. И кто готовит, тот ест — обязательно попробуем, что получилось!

После посетим Национальный парк. Посмотрим на Зааминское водохранилище, старинную орешину высотой 20 метров, арчовый лес и медвежью тропу. С обзорной площадки полюбуемся головокружительным видом. Во второй половине дня разместимся в отеле, окружённом арчовыми лесами и горами.

В 19:00 добро пожаловать к новогоднему столу! Праздничное шоу, дискотека, великолепный банкет и салют сделают эту встречу Нового года незабываемой.