Константин проводит ещё 7 экскурсий

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Пообщаться с коренным народом, поплавать на слонах и забыть о суете в сердце южного Вьетнама

Константин
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Константин – представитель гидов
Это путешествие вглубь страны для тех, кто хочет вырваться из цивилизации! Вы покатаетесь на слонах по крохотной деревушке; прикоснетесь к культуре народа мнонгов и понаблюдаете за их бытом; полюбуетесь закатом, плавая на каноэ; искупаетесь в водопаде; попробуете вьетнамские блюда, рисовое вино и слоновий кофе.

Эти два дня подарят еще много открытий и эмоций, но главное – помогут познать по-настоящему аутентичный Вьетнам.
78 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Нячанге
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Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня

Что вас ожидает

🐘 🌾 День 1: подружиться со слонами и горным народом

Комфортная и красивая поездка
Мы заберем вас из отеля в Нячанге и вместе отправимся в Даклак, провинцию на юге Вьетнама. По пути сделаем две остановки: на кофе и чтобы полюбоваться зеленой долиной со смотровой площадки. По прибытии вы заселитесь в маленький (8-комнатный) эко-отель на берегу озера Лак – из его окон открывается вид на горы и изумрудные рисовые поля. Обещаем приятный отдых: мы не размещаем путешественников в промышленном городе в 50 км от озера, как делают уличные агентства.

Катание на слонах
Чтобы поладить с добродушными гигантами, вы покормите их любимым угощением – бананами. А следом, сидя на спине этого умного животного, прогуляетесь по деревне местного народа – мнонгов. И даже если вы уже катались на слонах раньше, вас ждет сюрприз – плавание на слонах! Покидая деревню, на них вы вброд перейдете озеро Лак.

Аутентичная жизнь мнонгов
В этот день вы станете гостями в деревне, где люди живут так же, как и 200 лет назад. Вы узнаете о ее устройстве, об особенностях домов, о духах предков, о необычных рисунках на лестницах. Подойдете к священному дереву и побываете на кладбище слонов. И даже заглянете в дом местной семьи, чтобы понаблюдать за жизнью мнонгов – небогатой, но такой настоящей и трогательной. Мы захватим с собой конфет, чтобы вы угостили детишек (а можете взять сладости из вашей страны – их они точно не пробовали!).

🌄 До ужина вы успеете полюбоваться закатом, катаясь по озеру на двухместных каноэ.

Для полного погружения в аутентичную культуру вечером вы поучаствуете в древних ритуалах племени – на милость духов предков, хороший урожай, счастье и удачную охоту. Вас ждет яркое шоу – с национальной музыкой, танцами и песнями, а также с традиционным напитком – рисовым вином. За ужином вы попробуете блюда вьетнамской кухни, приготовленные с учетом вкуса европейцев.

☕ 💦 День 2: много кофе и купание в водопаде

Кофейное настроение
День вы встретите бодрящим напитком, прошедшим… через желудок слона. Это как копи-лувак, только слоновий кофе. За завтраком вы также откроете секреты правильной заварки кофе. Кофейную тему продолжим после обеда во время прогулки по плантациям.

Шум водопада Драй Нур
Тонны воды обрушиваются вниз с 20 метров среди густой зелени – такой пейзаж ждет вас на водопаде Драй Нур. Вы проедете через заповедные нетронутые джунгли, полюбуетесь дымкой от воды, которая переливается на солнце, и искупаетесь в водопаде. После возвращаемся в Нячанг — с багажом впечатлений и знаний :)

Организационные детали

Обратите внимание: точная дата экскурсии может отличаться от той, которую вы бронируете, на 1-4 дня. Мы обязательно предупредим вас заранее — примерно за неделю (часто это бывает еще до вылета путешественников во Вьетнам). Если новая дата вас не устроит, мы вернем вам предоплату.

Как проходит экскурсия

  • Транспорт: комфортный микроавтобус с кондиционером 2013-2017 г.в. (Mercedes Sprinter/Ford Transit)
  • Мы гарантируем группу до 14 человек.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансферы, проживание, питание (4 приема пищи + дегустация слоновьего кофе), все развлечения по программе
  • При бронировании 2-дневной экскурсии по прилету в Нячанг необходимо также заранее внести заранее предоплату 50$ с человека за билеты и отель (за предоплатой к вам в отель приедет наш гид)
  • Доплата за одноместное размещение в отеле (по ситуации) — 10$
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня
Экскурсия-экспедиция в самобытный Даклак на 2 дня

Экскурсия проводится в среду в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Нячанге.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Константин
Константин
Мы небольшая команда профессиональных русских гидов, уже давно живущих во Вьетнаме (от 5 лет). Мы знаем и любим эту страну, говорим на её языке. Некоторые наши экскурсии (в Дананге) проводят русскоязычные гиды-вьетнамцы. Хотим показать вам Вьетнам с разных сторон, его быт и культуру, жизнь вьетнамцев с её неповторимым чертами. Наш продукт — это путешествия, которые соединяют в себе сразу несколько экскурсий. Наша команда не организует то, что собирает негативные отзывы: все наши экскурсии — это только то, что нравится нашим путешественникам (программы, которые собрали хотя бы 5 негативных отзывов, мы сразу же перестаем организовывать). Мы против принудительного шоппинга, слишком популярных мест с толпами китайских и корейских туристов, попыток выдать стандартные достопримечательности за аутентичные места. Присоединяйтесь изучать Вьетнам изнутри вместе с нами!
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Константин проводит ещё 7 экскурсий

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