Константин проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

🐘 🌾 День 1: подружиться со слонами и горным народом

Комфортная и красивая поездка

Мы заберем вас из отеля в Нячанге и вместе отправимся в Даклак, провинцию на юге Вьетнама. По пути сделаем две остановки: на кофе и чтобы полюбоваться зеленой долиной со смотровой площадки. По прибытии вы заселитесь в маленький (8-комнатный) эко-отель на берегу озера Лак – из его окон открывается вид на горы и изумрудные рисовые поля. Обещаем приятный отдых: мы не размещаем путешественников в промышленном городе в 50 км от озера, как делают уличные агентства.

Катание на слонах

Чтобы поладить с добродушными гигантами, вы покормите их любимым угощением – бананами. А следом, сидя на спине этого умного животного, прогуляетесь по деревне местного народа – мнонгов. И даже если вы уже катались на слонах раньше, вас ждет сюрприз – плавание на слонах! Покидая деревню, на них вы вброд перейдете озеро Лак.

Аутентичная жизнь мнонгов

В этот день вы станете гостями в деревне, где люди живут так же, как и 200 лет назад. Вы узнаете о ее устройстве, об особенностях домов, о духах предков, о необычных рисунках на лестницах. Подойдете к священному дереву и побываете на кладбище слонов. И даже заглянете в дом местной семьи, чтобы понаблюдать за жизнью мнонгов – небогатой, но такой настоящей и трогательной. Мы захватим с собой конфет, чтобы вы угостили детишек (а можете взять сладости из вашей страны – их они точно не пробовали!).

🌄 До ужина вы успеете полюбоваться закатом, катаясь по озеру на двухместных каноэ.

Для полного погружения в аутентичную культуру вечером вы поучаствуете в древних ритуалах племени – на милость духов предков, хороший урожай, счастье и удачную охоту. Вас ждет яркое шоу – с национальной музыкой, танцами и песнями, а также с традиционным напитком – рисовым вином. За ужином вы попробуете блюда вьетнамской кухни, приготовленные с учетом вкуса европейцев.

☕ 💦 День 2: много кофе и купание в водопаде

Кофейное настроение

День вы встретите бодрящим напитком, прошедшим… через желудок слона. Это как копи-лувак, только слоновий кофе. За завтраком вы также откроете секреты правильной заварки кофе. Кофейную тему продолжим после обеда во время прогулки по плантациям.

Шум водопада Драй Нур

Тонны воды обрушиваются вниз с 20 метров среди густой зелени – такой пейзаж ждет вас на водопаде Драй Нур. Вы проедете через заповедные нетронутые джунгли, полюбуетесь дымкой от воды, которая переливается на солнце, и искупаетесь в водопаде. После возвращаемся в Нячанг — с багажом впечатлений и знаний :)