Константин проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

День 1: красоты горы Бана и мосты Дананга

Вьетнам над облаками

Первая цель путешествия — гора Бана с 33 удовольствиями! Вы полюбуетесь видами, катаясь по самой высокой в мире канатной дороге; посетите храм с огромным белоснежным Буддой и, конечно, сфотографируетесь на Золотом мосту с руками, покрытыми мхом, — построенный в 2018 году, он моментально прославился на весь мир. Здесь же у вас будет время, чтобы погулять по французской деревне в средневековом стиле с замками и соборами.

Мосты Дананга: дракон, парус и сердца

В нашей программе четыре самых великолепных моста Вьетнама. Через первый, мост Дракона, извивается гигантская стальная конструкция, которую вечером подсвечивают тысячи огней. Этот дракон извергает не только огонь, но и воду. Вы увидите и разводной мост на реке Хан, который поворачивается на 180°. Третий мост — Чан Ти Ли, напоминающий парус, а четвертый — мост Любви с деревьями в сердечках.

Вечером вы заселитесь в отель в Хойане.

День 2: руины средневекового Мишона и древний Хойан

Мишон — священный и очень атмосферный

Вам предстоит оказаться в загадочном месте и исследовать развалины индуистских храмов, многие из которых нетронуты реставрацией. Вы погрузитесь в историю этого священного комплекса и узнаете об исчезнувшем государстве.

Старинные достопримечательности и шелк Хойана

В древнем Хойане, контрастирующем с современным Нячангом, вы пройдете по Японскому мосту 16 века и рассмотрите артефакты в китайском зале собраний Фук-Кьен. Поймете значимость храма Куан Конг, разберетесь в архитектуре дома Тан Ки и услышите о традициях производства шёлка и его добыче, посетив шелковую фабрику. Эти места помогут лучше узнать культуру Вьетнама, а за колоритом отправимся на городской базар.

Около 19:00 вы отправитесь назад в Нячанг.