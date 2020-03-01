Константин проводит ещё 7 экскурсий

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  4. Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса

Оценить рукотворные достопримечательности и панорамы Вьетнама, погружаясь в его культуру

Константин
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Константин – представитель гидов
Хотите увидеть дракона, прикоснуться к «рукам бога» и познакомиться со святынями сразу нескольких цивилизаций? Всех впечатлений этой красивой и познавательной поездки не перечислить в коротком трейлере экскурсии.

Скажем главное — в Дананге вы лучше узнаете о прошлом Вьетнама и поймете его суть.

А путешествие на два дня позволит избежать двух ночных переездов подряд.
146 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 13 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Нячанге
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Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса

Что вас ожидает

День 1: красоты горы Бана и мосты Дананга

Вьетнам над облаками
Первая цель путешествия — гора Бана с 33 удовольствиями! Вы полюбуетесь видами, катаясь по самой высокой в мире канатной дороге; посетите храм с огромным белоснежным Буддой и, конечно, сфотографируетесь на Золотом мосту с руками, покрытыми мхом, — построенный в 2018 году, он моментально прославился на весь мир. Здесь же у вас будет время, чтобы погулять по французской деревне в средневековом стиле с замками и соборами.

Мосты Дананга: дракон, парус и сердца
В нашей программе четыре самых великолепных моста Вьетнама. Через первый, мост Дракона, извивается гигантская стальная конструкция, которую вечером подсвечивают тысячи огней. Этот дракон извергает не только огонь, но и воду. Вы увидите и разводной мост на реке Хан, который поворачивается на 180°. Третий мост — Чан Ти Ли, напоминающий парус, а четвертый — мост Любви с деревьями в сердечках.

Вечером вы заселитесь в отель в Хойане.

День 2: руины средневекового Мишона и древний Хойан

Мишон — священный и очень атмосферный
Вам предстоит оказаться в загадочном месте и исследовать развалины индуистских храмов, многие из которых нетронуты реставрацией. Вы погрузитесь в историю этого священного комплекса и узнаете об исчезнувшем государстве.

Старинные достопримечательности и шелк Хойана
В древнем Хойане, контрастирующем с современным Нячангом, вы пройдете по Японскому мосту 16 века и рассмотрите артефакты в китайском зале собраний Фук-Кьен. Поймете значимость храма Куан Конг, разберетесь в архитектуре дома Тан Ки и услышите о традициях производства шёлка и его добыче, посетив шелковую фабрику. Эти места помогут лучше узнать культуру Вьетнама, а за колоритом отправимся на городской базар.

Около 19:00 вы отправитесь назад в Нячанг.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт русскоязычный гид-вьетнамец. У наших гидов наиболее хороший русский язык из всех гидов в Дананге.
  • Если вы едете один (одна), то потребуется доплатить 15$ за одноместное размещение (либо мы постараемся найти вам пару в номер с двумя кроватями, в таком случае доплаты не будет).
  • В стоимость включено:
    — трансфер из вашего отеля в Нячанге (стоимость трансфера из отеля в окрестностях Нячанга по договоренности)
    — все транспортные расходы
    — все входные билеты по программе
    — проживание в отеле
    — обед в первый день
    — обед на второй день в Хойане и два завтрака в отелях
  • Ночные переезды до Дананга и назад осуществляются на слипбасе (автобус с лежачими местами). Ехать около 10 часов. Мы можем отправить вас поездом или самолетом, но цена в таком случае возрастет на 60-100$ в зависимости от стоимости билетов.
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Нячанге.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Константин
Константин
Мы небольшая команда профессиональных русских гидов, уже давно живущих во Вьетнаме (от 5 лет). Мы знаем и любим эту страну, говорим на её языке. Некоторые наши экскурсии (в Дананге) проводят русскоязычные гиды-вьетнамцы. Хотим показать вам Вьетнам с разных сторон, его быт и культуру, жизнь вьетнамцев с её неповторимым чертами. Наш продукт — это путешествия, которые соединяют в себе сразу несколько экскурсий. Наша команда не организует то, что собирает негативные отзывы: все наши экскурсии — это только то, что нравится нашим путешественникам (программы, которые собрали хотя бы 5 негативных отзывов, мы сразу же перестаем организовывать). Мы против принудительного шоппинга, слишком популярных мест с толпами китайских и корейских туристов, попыток выдать стандартные достопримечательности за аутентичные места. Присоединяйтесь изучать Вьетнам изнутри вместе с нами!
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Константин проводит ещё 7 экскурсий

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