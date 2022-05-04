Поездка к волшебнице Рице

Вас ждет незабываемое путешествие к жемчужине абхазской природы - горному озеру Рица

5
1 отзыв
Индивидуальная
Вас ждет незабываемое путешествие к жемчужине абхазской природы — горному озеру Рица.

Мы проедем по невероятно красивой дороге Бзыбского ущелья с остановками у водопадов Девичьи и Мужские слезы, в Юпшарском каньоне, на Чабгарском карнизе и в множестве других красивейших локациях.

А еще мы поедим вкуснейшие национальные блюда, вдоволь надышимся свежим горным воздухом и сделаем огромное количество прекрасных фотографий.
Поездка к волшебнице Рице
Поездка к волшебнице Рице
Поездка к волшебнице Рице
Поездка к волшебнице Рице
Поездка к волшебнице Рице
Поездка к волшебнице Рице

Что вас ожидает 🤩

  • Ресторан Гагрипш
  • Заброшенный театр
  • Заброшенный вокзал Гагрипш
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Гагрский пляж с качелями на берегу моря
  • Колоннада
  • Старый немецкий мост через р. Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Чабгарский карниз
  • Мховые самшитовые рощи
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Озеро Рица

Высокогорное озеро Рица

Мы отправимся с вами на северо-запад Абхазии в реликтовый национальный парк Рица, где расположилось сказочно красивое озеро. Его длина почти 2 км, а глубина около 150 м. А чистая прозрачная вода озера зеленоватого цвета просматривается с берега на 10 метров вглубь. Но и путь к озеру нас ждет не менее прекрасный и увлекательный.

Юпшарский каньон

По дороге к озеру Рица на высоте 400 метров над уровнем моря находится каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Здесь всегда сумрачно и влажно. По дну ущелья протекает речка Юпшара. А наш путь лежит между двумя очень близко стоящими скалами, которые когда-то были расколоты землетрясением.

Водопады Девичьи и Мужские слезы

Полюбовавшись на прекрасный каньон, сделав остановки на Голубом озере и Чабгарском карнизе, мы окажемся около двух впечатляющих водопадов «Девичьи слезы» и «Мужские слезы». Вода в них всегда холодная и чистая, как слеза. Легенда, которая рассказывает о появлении этих водопадов, трагична и романтична. А желания, загаданные здесь влюбленными, всегда сбываются.
Это далеко не весь список мест, которые мы посетим. Но лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Поэтому заряжайте ваши телефоны, надевайте удобную обувь и поехали!!!!!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Легкий завтрак
Что не входит
  • Эко-сбор на КПП Рицинского парка (350 руб. /чел.)
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Позаботьтесь о себе: удобная обувь
  • Легкая куртка и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

Отзывы от туристов

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