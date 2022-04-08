Отапская пещера и святые места восточной Абхазии

Мы посетим красивую Отапскую пещеру, которая заполнена сталагмитами и сталактитами

Индивидуальная
Мы посетим красивую Отапскую пещеру, которая заполнена сталагмитами и сталактитами.

Узнаем какой миф связан с этим местом.

Кстати, перемещаться будем в резиновых сапогах, потому что вода в пещере не превышает +12-14 градусов.

Полюбуемся живописным видом с территории Бедийского собора.

Посетим одноименный храм в селе Моква, который знаменит тем, что на его территории находится могила князя Михаила Шервашидзе и его жены Александры.

И заглянем в церковь Святого Георгия в селе Илор.
Отапская пещера и святые места восточной Абхазии
Отапская пещера и святые места восточной Абхазии
Отапская пещера и святые места восточной Абхазии
Отапская пещера и святые места восточной Абхазии
Отапская пещера и святые места восточной Абхазии
Отапская пещера и святые места восточной Абхазии

Что вас ожидает 🤩

  • Отапская пещера
  • Бедийский собор
  • Село Моква и собор на территории
  • Село Илор и церковь Святого Георгия

Отапская пещера

Отапскую пещеру называют пещерой Абрскил. Эта красивая пещера заполнена сталагмитами и сталактитами, среди которых есть гигант – десятиметровый сталагнат. С ним связан персонаж из абхазских сказаний - Абрскил, который был привязан к огромному камню. Напоминает миф о Прометее.
Длина всего маршрута пещеры 800 метров. Внутри течет подземная горная река, поэтому перемещаться мы будем в резиновых сапогах. Весь путь подсвечивается. Вода и воздух в пещере всего +12-14 градусов, поэтому возьмите с собой кофту или легкую ветровку.

Бедийский собор

Храм располагается в селе Агубедиа на юго-востоке страны, недалеко от гор Большого Кавказа на реке Оходжа, поэтому оттуда открывается живописный вид. Он был построен в 999 году царем Багратом III, которого там же и похоронили. Рядом с ним вы увидите руины, которые остались от каменного дворца бедийских епископов.
Примечательно, что освящение собора произошло в честь чудотворной и, почитаемой у православных, иконы Влахернской Божией матери. На данный момент она находится в Успенском соборе Московского Кремля.

Село Моква

В этом селе находится одноименный собор, который был построен царем Абхазии Леоном III.
Известен тем, что на его территории находится могила князя Михаила Шервашидзе и его жены Александры. Их белые каменные надгробия расположены перед алтарем, по центру. Надписи сделаны на грузинском языке.
Сейчас храм находится в хорошем состоянии. Вероятно из-за нескольких ремонтов: в середине XIX века и советского периода. Только не осталось уже былых украшений со времен его постройки. Он почти всегда открыт для туристов.

Село Илор

Расположилось на берегу Черного моря, неподалеку от города Очамчира. Популярно своей церковью Святого Георгия, которая была построена в XI веке. Посетив ее, вы узнаете не одну легенду об этом месте. Также, на территории находятся несколько мироточащих икон.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (джип Тойота)
Что не входит
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Вода и воздух в Отапской пещере всего +12-14 градусов, поэтому возьмите с собой кофту или легкую ветровку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 8:00

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