Приглашаю отправиться в религиозный центр страны — древний город Эчмиадзин, расположенный всего в 20 км от Еревана. Вы посетите церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме 7 века, а также Кафедральный собор — один из первых христианских храмов мира. И это далеко не всё! Я также покажу вам руины знаменитого храма Звартноц и интересные места Еревана, куда редко добираются путешественники.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц

Вы посетите старинные церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме. Я поделюсь их историей и расшифрую архитектурные особенности. Далее мы отправимся в Кафедральный собор 4 века — главный храм Армении. Я расскажу, как он строился и почему на его стене высечено человеческое лицо. По желанию вы сможете зайти в соборный музей, где хранятся местные религиозные артефакты. На обратном пути мы сделаем остановку у руин некогда величественного храма Звартноц всего в 5 км от Эчмиадзина.

Нестандартный Ереван

Мы вернёмся в Ереван — и я попробую приоткрыть его для вас с другой стороны. Вы посетите Голубую мечеть — единственный мусульманский храм в современной Армении. Прокатитесь по живописному ущелью реки Раздан и сделаете небольшую остановку у детской железной дороги. А также побываете в парке Победы: оцените гигантскую статую «Мать Армения» и полюбуетесь прекрасным видом на город.

Организационные детали