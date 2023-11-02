Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе

Посетить древние храмы духовной столицы Армении и открыть нетуристические места Еревана

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Приглашаю отправиться в религиозный центр страны — древний город Эчмиадзин, расположенный всего в 20 км от Еревана.

Вы посетите церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме 7 века, а также Кафедральный собор — один из первых христианских храмов мира.

И это далеко не всё! Я также покажу вам руины знаменитого храма Звартноц и интересные места Еревана, куда редко добираются путешественники.
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Эчмиадзин и нестандартный Ереван в мини-группе
Ближайшие даты:
2
ноя
9
ноя
16
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23
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц

Вы посетите старинные церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме. Я поделюсь их историей и расшифрую архитектурные особенности. Далее мы отправимся в Кафедральный собор 4 века — главный храм Армении. Я расскажу, как он строился и почему на его стене высечено человеческое лицо. По желанию вы сможете зайти в соборный музей, где хранятся местные религиозные артефакты. На обратном пути мы сделаем остановку у руин некогда величественного храма Звартноц всего в 5 км от Эчмиадзина.

Нестандартный Ереван

Мы вернёмся в Ереван — и я попробую приоткрыть его для вас с другой стороны. Вы посетите Голубую мечеть — единственный мусульманский храм в современной Армении. Прокатитесь по живописному ущелью реки Раздан и сделаете небольшую остановку у детской железной дороги. А также побываете в парке Победы: оцените гигантскую статую «Мать Армения» и полюбуетесь прекрасным видом на город.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 6-местном автомобиле Toyota Alphard. В машине есть кофе, чай, вода и wi-fi.
  • Билеты в музей Кафедрального собора оплачиваются дополнительно (посещение по желанию) — 1500 драм с человека
  • На экскурсию можно с детьми от 5 лет

в четверг в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Месропа Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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