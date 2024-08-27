На Рождество – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Бресте, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
На машине
39 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 сен в 10:00
16 сен в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
На машине
15 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
12 сен в 09:00
16 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Брест в контексте мировой истории
Пешая
15 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Старому Бресту
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
Завтра в 16:00
11 сен в 12:30
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 августа 2024
    Брест в контексте мировой истории
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Татьяна прекрасный рассказчик, маршрут интересный, Брест очень красивый город.
  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Огромная благодарность за проведённую экскурсию нашему экскурсоводу - Игорю! Игорь великолепный рассказчик, заворожил, увлёк, заинтересовал. 8 часов пролетели незаметно. Чувствуется, что Игорь любит свою родину, очень эрудированный и образованный человек. Спасибо большое!
  • А
    Альбина
    19 августа 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Благодарим Игоря за проведённую экскурсию, за два дня нам удалось прикоснуться к живописным местам Беларуси! Восхитительные виды природы, аутентичная ночёвка в уютном домике - всё это подарило нам незабываемые впечатления и чудесный отпуск!!
  • Ю
    Юлия
    18 августа 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Огромное спасибо за замечательные экскурсии! Это были насыщенные, чудесные, полные эмоций и впечатлений 3 дня. И за эти незабываемые впечатления
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    хотим выразить от всего сердца благодарность Игорю Анатольевичу, который рассказал и показал нам живописные места Брестчины, насладились чмстейшим воздухом и потрясающими пейзажами в заповеднике Беловежская пуща, покормили оленей и зубров, впечатлились « Золотым кольцом Бреста» (Кобрин, Коссово, Ружаны, Пружаны). А вечером в агроусадьбе нас ждал вкусный, домашний ужин. И за это огромное спасибо замечательной Лейле, особенно за борщ, который мы до сих пор вспоминаем. А утром после сытных завтраков, мы были готовы к новым впечатлениям. Если будете в Бресте, то обязательно посетите эту экскурсию.

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Чудесный Игорь, спасибо огромное за прекрасную поездку, которая позволила увидеть Белоруссию и полюбить её. Идеально построенный маршрут, комфортное проживание и
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    тёплый приём безусловно навели мысли о возвращении. Любовь Игоря к родной земле, его рассказы об истории страны, её экономике, традициях и обычаях очень скрасили путешествие. Пренепременно вернёмся!

  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Экскурсия прошла на высшем уровне. Игорь,просто МОЛОДЕЦ!!!
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Благодарим Игоря за прекрасную экскурсию по Бресту и Беловежской Пуще! Много интересных фактов, отличное преподнесение информации. Чувствуется, что гид очень любит и ценит свою страну
  • А
    Анастасия
    26 июня 2024
    Брест в контексте мировой истории
    Самая интересная экскурсия на которой я была! Татьяна с удовольствием и теплотой рассказывает про здания, истории, драмы и комедии что там происходили. Как будто оказываешься прям там, в те времена и эпохи. Город сразу заиграл другими красками! Рекомендую!
  • А
    Антон
    27 мая 2024
    Брест в контексте мировой истории
    Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На Рождество»

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  2. Брестская Крепость
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  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в сентябре 2024
Сейчас в Бресте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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