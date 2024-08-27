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хотим выразить от всего сердца благодарность Игорю Анатольевичу, который рассказал и показал нам живописные места Брестчины, насладились чмстейшим воздухом и потрясающими пейзажами в заповеднике Беловежская пуща, покормили оленей и зубров, впечатлились « Золотым кольцом Бреста» (Кобрин, Коссово, Ружаны, Пружаны). А вечером в агроусадьбе нас ждал вкусный, домашний ужин. И за это огромное спасибо замечательной Лейле, особенно за борщ, который мы до сих пор вспоминаем. А утром после сытных завтраков, мы были готовы к новым впечатлениям. Если будете в Бресте, то обязательно посетите эту экскурсию.