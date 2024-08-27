13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 сен в 10:00
16 сен в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
12 сен в 09:00
16 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Старому Бресту
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
Завтра в 16:00
11 сен в 12:30
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 августа 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Татьяна прекрасный рассказчик, маршрут интересный, Брест очень красивый город.
- ООльга23 августа 2024Огромная благодарность за проведённую экскурсию нашему экскурсоводу - Игорю! Игорь великолепный рассказчик, заворожил, увлёк, заинтересовал. 8 часов пролетели незаметно. Чувствуется, что Игорь любит свою родину, очень эрудированный и образованный человек. Спасибо большое!
- ААльбина19 августа 2024Благодарим Игоря за проведённую экскурсию, за два дня нам удалось прикоснуться к живописным местам Беларуси! Восхитительные виды природы, аутентичная ночёвка в уютном домике - всё это подарило нам незабываемые впечатления и чудесный отпуск!!
- ЮЮлия18 августа 2024Огромное спасибо за замечательные экскурсии! Это были насыщенные, чудесные, полные эмоций и впечатлений 3 дня. И за эти незабываемые впечатления
- ННаталья1 августа 2024Чудесный Игорь, спасибо огромное за прекрасную поездку, которая позволила увидеть Белоруссию и полюбить её. Идеально построенный маршрут, комфортное проживание и
- ИИрина17 июля 2024Экскурсия прошла на высшем уровне. Игорь,просто МОЛОДЕЦ!!!
- ТТатьяна1 июля 2024Благодарим Игоря за прекрасную экскурсию по Бресту и Беловежской Пуще! Много интересных фактов, отличное преподнесение информации. Чувствуется, что гид очень любит и ценит свою страну
- ААнастасия26 июня 2024Самая интересная экскурсия на которой я была! Татьяна с удовольствием и теплотой рассказывает про здания, истории, драмы и комедии что там происходили. Как будто оказываешься прям там, в те времена и эпохи. Город сразу заиграл другими красками! Рекомендую!
- ААнтон27 мая 2024Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На Рождество»
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