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Индивидуальная
до 6 чел.
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: На площади Бланш
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€229 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечная провинция Шампань
Поездка на родину шампанского к зелёным виноградникам и средневековой архитектуре
Начало: В холле Вашего отеля
7 июл в 08:30
9 июл в 08:30
€940 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Родина импрессионизма - Нормандия
Начало: Ваш отель или город в Нормандии
Расписание: По согласованию с гидом.
€1000 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Родина-мать зовёт!»
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