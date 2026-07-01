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Экскурсии к скульптуре «Родине-Мать зовёт!» в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Родина-мать зовёт!» в Париже на русском языке, цены от €229. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: На площади Бланш
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€229 за всё до 6 чел.
Солнечная провинция Шампань
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечная провинция Шампань
Поездка на родину шампанского к зелёным виноградникам и средневековой архитектуре
Начало: В холле Вашего отеля
7 июл в 08:30
9 июл в 08:30
€940 за всё до 3 чел.
Родина импрессионизма - Нормандия
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Родина импрессионизма - Нормандия
Начало: Ваш отель или город в Нормандии
Расписание: По согласованию с гидом.
€1000 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Родина-мать зовёт!»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма;
  2. Солнечная провинция Шампань;
  3. Родина импрессионизма - Нормандия.
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эйфелева башня;
  2. Лувр;
  3. Монмартр;
  4. Триумфальная арка;
  5. Остров Сите;
  6. Собор Парижской Богоматери;
  7. Опера Гарнье;
  8. Нормандия;
  9. Музей Орсе;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2026
Сейчас в Париже в категории "Родина-мать зовёт!" можно забронировать 3 экскурсии от 229 до 1000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Родина-мать зовёт!», 33 ⭐ отзыва, цены от €229. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь