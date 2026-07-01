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1 чел. По популярности Пешая 2 часа 33 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа Начало: На площади Бланш €229 за всё до 6 чел. На машине 11 часов Индивидуальная до 3 чел. Солнечная провинция Шампань Поездка на родину шампанского к зелёным виноградникам и средневековой архитектуре Начало: В холле Вашего отеля €940 за всё до 3 чел. 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Родина импрессионизма - Нормандия Начало: Ваш отель или город в Нормандии Расписание: По согласованию с гидом. €1000 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Парижа

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