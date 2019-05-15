15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Помпиду — самый необычный музей Парижа

Увидеть и понять искусство нашего времени

Александра
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Александра – ваш гид
На 2 часа вы погрузитесь в неизменно впечатляющий мир современного искусства.

Выставки здесь постоянно меняются.

Вечной остается необыкновенная архитектура.

Вы увидите лучшие шедевры нового искусства, узнаете о его темах и поймете, почему разбирающиеся в нем люди не менее умные, чем микробиологи.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.53
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа

Что вас ожидает

Разнообразие идей и экспонатов Помпиду
Этот парижский музей не отличается постоянством — экспозиции регулярно обновляются. Описать точную программу экскурсии невозможно: вчера в Помпиду выставляли шедевры абстракции, сегодня здесь все посвящено музыке, а завтра посетители увидят работы, связанные с темой фенимизма. Каждый раз при подготовке к экскурсии в Помпиду я иду туда заранее, чтобы досконально изучить конкретную выставку. Вас могут ждать 30 работ Матисса или Кандинского, а может, только Малевич. В любом случае вы узнаете о смыслах, вкладываемых в экспонаты, и о том, в каких формах существует современное искусство.

Особенности архитектуры Помпиду
Музей современного искусства, который также называют Бобуром, открылся в 1977 году благодаря стараниям президента Франции Жоржа Помпиду. И сегодня это один из ведущих музеев Европы. А еще одно из самых неординарных зданий Парижа — я расскажу главное о его архитектуре и создании.

Организационные детали

Входной билет в музей оплачивается отдельно (13 евро).

Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа
Помпиду — самый необычный музей Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Денис
15 мая 2019
Гид отличный, владеет вопросом на все 100%.
Гидом довольны!
21 марта 2019
Оставляю один отзыв на две экскурсии с Александрой, поскольку с ней мы изучили экспозиции и Помпиду, и Орсэ.
Посещение с Александрой этих музеев превратилось в масштабный исторический экскурс. Мы погрузились в историю самого искусства и узнали об основных социальных и культурных преобразованиях, происходящих в обществе, поскольку искусство - это отражение своего времени.
Эффект полного погружения возникает за счет того, что Александра,рассказывая об очередном экспонате, дает полную картину об авторе со всеми значимыми фактами его биографии, описывает нравы того исторического периода, детально поясняет, что и зачем изображено на картине, какова была предпосылка к ее созданию и какое значение это произведение искусства имеет для современности. Все это преподнесено очень живо, ярко, с интересными запоминающимися историями, цитатами и даже с дополнительными фотоматериалами. В целом прогулка по музею превращается в нечто наподобие увлекательного документального сериала, потому что перед каждой следующей картиной ты предвкушаешь услышать очередной рассказ, который может носить скандальный/романтический/трагический/курьезный характер.
Александра - человек, невероятно погруженный в свою профессию. Она знает абсолютно все, ответы находились на все возникающие у нас вопросы, даже если они абсолютно не касались темы искусства. Увлеченность Александры восхищает и заряжает энергией на познание нового.
Мне кажется, главный признак качественной экскурсии это то, что покинув Помпиду и Орсэ мы еще долго обсуждали увиденное, заново анализировали услышанную информацию, делились мнениями, в общем остались неравнодушными. За что огромное спасибо Александре!

П.с.: Поражают негативные отзывы об экскурсии Александры в Помпиду. Экскурсия построена идеально, в четком хронологическом порядке. Доступно и элементарно объясняется "с чего все началось", как искусство развивалось, что влияло на авторов, каковы ключевые идеи представителей того или иного жанра и на чем они базируются. Нельзя просто взять и выкинуть из экскурсии рассказ об огромном и значимом культурном пласте только из-за того, что кому-то лично идеи, к примеру, фрейдизма и их воплощение в творчестве кажутся оскорбительными. Собираясь знакомиться с современным искусством отбросьте ханжество и стереотипы и будьте "современными" :)
17 марта 2019
Разочарование! Настоятельно не рекомендую с детьми и подростками, а также впечатлительным людям. Гид совершенно не учитывает возрастную категорию. Ощущение, что современное искусство построено на грязи и психически не здоровыми людьми. Экспонаты подобраны ужасно! Ощущения после экскурсии отвратительные. И вместо того, чтобы открыть подросткам современное искусство и узнать для себя что-то новое, пришлось долго приводить детей в чувства. Однозначно, можно было выстроить экскурсию совершенно по другому и обратить внимание на другие детали творчества авторов. Самый неприятный опыт во время поездки в Париж!
29 августа 2018
Александра супер гид. Честно скажу, что современное искусство совсем не понимаю и не люблю. Но гид настолько нас ( семью с подростками) заинтересовала, что мы теперь везде в Париже узнаем шедевры.... и во дворах и в парках.., А дети уверены, что это лучший музей!
13 октября 2016
Александра очень старалась нам - неучам и колхозникам, привить любовь и понимание современного искусства. И у нее это почти получилось.
А если серьезно, то все было прикольно, как гид Александра весьма недурна, ее можно рекомендовать, чего не скажу про сам Помпиду.
2 октября 2015
Если вы не связаны с искусством и современным искусством профессионально, то, вероятно, знаете о нем очень мало. Однако это не мешает очень многим людям иметь резко негативное мнение о творениях почти всех художников, творивших в течение почти ста лет после импрессионистов. Рекомендуем Александру и экскурсию в музей Помпиду как хороший повод отбросить предрассудки и попробовать составить свое собственное непредвзятое мнение. К сожалению, для понимания большинства работ совершенно необходимо узнать контекст, в котором эти работы были созданы. А этого, к сожалению, вы не прочитаете даже на многих вывесках в самом музее. Здесь вам поможет Александра. Музей не такой огромный, как Лувр, однако и здесь двух или трех часов вам хватит на то, чтобы охватить лишь небольшую часть экспонатов.
Александра - профессионал, приятный и обаятельный гид, рекомендуем.
9 июля 2015
Большое спасибо Александре за экскурсию в музее Помпиду!
Отличная экскурсия, обаятельный экскурсовод.
20 февраля 2015
Сашенька, спасибо огромное! Прогулка по музею получилась легкой и очень интересной.
Нам всегда кажется странным то, чего мы не понимаем, но ты уникальна в своей профессии и умеешь заинтересовать .. Благодаря тебе я другими глазами увидела современное искусство! Появилось желание продолжить знакомство с этим музеем.
Андрей
13 января 2015
Александра с порога влюбила нас в современное искусство!!!! обаятельная, очень эрудированная и общительная. После ее пояснений даже мало понятные инсталяции приобретали смысл и остались в памяти. Громадное спасибо!!!
12 января 2015
Отличная экскурсия! Рекомендую приезжающим в Париж в обязательном порядке ознакомиться не только с Лавром и музеем Орсе, но и с Помпиду. Отдельное спасибо гиду Александре за организацию, любопытнейшие факты об экспозиции и увлеченность профессией! Экскурсия проходит на одном дыхании и вызывает огромное желание продолжить изучение современного искусства.
Ещё 5 отзывов

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