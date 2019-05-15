15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Оставляю один отзыв на две экскурсии с Александрой, поскольку с ней мы изучили экспозиции и Помпиду, и Орсэ.

Посещение с Александрой этих музеев превратилось в масштабный исторический экскурс. Мы погрузились в историю самого искусства и узнали об основных социальных и культурных преобразованиях, происходящих в обществе, поскольку искусство - это отражение своего времени.

Эффект полного погружения возникает за счет того, что Александра,рассказывая об очередном экспонате, дает полную картину об авторе со всеми значимыми фактами его биографии, описывает нравы того исторического периода, детально поясняет, что и зачем изображено на картине, какова была предпосылка к ее созданию и какое значение это произведение искусства имеет для современности. Все это преподнесено очень живо, ярко, с интересными запоминающимися историями, цитатами и даже с дополнительными фотоматериалами. В целом прогулка по музею превращается в нечто наподобие увлекательного документального сериала, потому что перед каждой следующей картиной ты предвкушаешь услышать очередной рассказ, который может носить скандальный/романтический/трагический/курьезный характер.

Александра - человек, невероятно погруженный в свою профессию. Она знает абсолютно все, ответы находились на все возникающие у нас вопросы, даже если они абсолютно не касались темы искусства. Увлеченность Александры восхищает и заряжает энергией на познание нового.

Мне кажется, главный признак качественной экскурсии это то, что покинув Помпиду и Орсэ мы еще долго обсуждали увиденное, заново анализировали услышанную информацию, делились мнениями, в общем остались неравнодушными. За что огромное спасибо Александре!



П.с.: Поражают негативные отзывы об экскурсии Александры в Помпиду. Экскурсия построена идеально, в четком хронологическом порядке. Доступно и элементарно объясняется "с чего все началось", как искусство развивалось, что влияло на авторов, каковы ключевые идеи представителей того или иного жанра и на чем они базируются. Нельзя просто взять и выкинуть из экскурсии рассказ об огромном и значимом культурном пласте только из-за того, что кому-то лично идеи, к примеру, фрейдизма и их воплощение в творчестве кажутся оскорбительными. Собираясь знакомиться с современным искусством отбросьте ханжество и стереотипы и будьте "современными" :)