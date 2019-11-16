13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов

Погрузиться в роскошный быт великого Людовика XIV и придворные интриги аристократов

Julia
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Julia – ваш гид
Версальский дворец по праву считается самым выдающимся архитектурным наследием эпохи Людовика XIV, символом величия Франции и французской монархии.

Вы рассмотрите потрясающие интерьеры, залы и королевские покои, поражающие своей театральностью и роскошью.

Прогуляетесь по прекрасным паркам и даже заглянете на королевскую ферму.

Окунетесь в будни великий монархов и их придворных, узнаете о дворцовых интригах и откроете, пожалуй, самую яркую страницу истории Франции.
299 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча В кафе у королевской часовни
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов

Что вас ожидает

Роскошь и интриги Версальского дворца
Оказавшись в великолепном Версале, мы перенесемся в эпоху расцвета французской монархии и правления Короля-Солнца, Людовика XVI. Вы увидите роскошные королевские апартаменты, пройдете через зеркальную галерею, заглянете в личные покои королевы и в богато украшенную королевскую часовню. Я расскажу вам историю строительства дворца, поведаю о порядках при королевском дворе, о вкусах той эпохи и нелегких буднях придворных аристократов. А затем мы прогуляемся по великолепному саду – шедевру садово-паркового искусства 17 века, который покорит вас безупречной симметрией.

Будни королевы в Малом Трианоне
Пройдя через версальский парк, вы окажетесь в другом дворце – Малом Трианоне, элегантном, нежном и женственном дворце Марии Антуанетты в стиле неоклассицизм. Здесь вас ждет увлекательное путешествие в мир королевы: я расскажу всё самое интересное про развлечения Марии Антуанетты и ее придворных, про дворцовые интриги, охоту, гастрономию, театр и моду той эпохи.

Австрийская ферма Марии Антуанетты
В конце экскурсии вы посетите удивительное место, скрытое от глаз туристов в глубине английского парка Малого Трианона, – ферму Марии Антуанетты. До сих пор здесь можно увидеть животных: кроликов, ослов, гусей, свиней, кур и голубей. Ферма была не только источником продуктов для королевского стола, но и островком романтики, где Мария Антуанетта могла отдохнуть от забот и строгих версальских порядков.

Организационные детали

  • Отдельно от экскурсии приобретаются входные билеты, их стоимость – 27 евро на человека. Заказ билетов осуществляется заблаговременно – минимум за три дня до посещения Версаля.
  • До Версаля вы можете самостоятельно добраться на электричке (около 7 евро с человека) или такси.
  • ВНИМАНИЕ! Резервацию в Версаль, которую оплачивает гид для гостей заранее, нельзя изменить, либо отменить. В этом случае музей деньги не возмещает.
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В кафе у королевской часовни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдешь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 ноября 2019
12 ноября мы посетили в сопровождении Юлии Версаль и Малый Трианон. Экскурсия включала увлекательный экскурс в историю политической жизни во Франции, искусства (изобразительного и садово-паркового), но в первую очередь (как следует и из названия мероприятия) повседневной жизни королей Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI. Юлия прекрасно владеет фактическим материалом, доступно преподносит его и внимательно относится к клиентам. Поэтому в зависимости от степени предварительного "погружения" в тему, индивидуальных интересов и цели поездки целесообразно заранее высказать экскурсоводу свои пожелания.
Вероника
17 июля 2019
Юля замечательный гид, очень терпеливый и заботливый. Мы провели время в Версале отлично. Спасибо!
15 июля 2019
Мы с подругой первый раз посетили Версаль ,получили большое количество впечатлений и эмоций . Погрузились в атмосферу великолепия и красоты , почувствовали дух роскоши и богатства французской истории ! Узнали очень много интересного и нового, а главное отдохнули и переключились , и совсем не устали . В этом нам помогла замечательный гид Юлия , которая организовала для нас комфортную и интересную экскурсию. Очень эрудированная и профессиональная гид , а главное очень открытый и легкий человек . Захотелось ещё приехать к ней , чтобы посетить другие места . Спасибо Юлии , скоро приедем снова .........
21 мая 2019
Мы путешествовали с семьёй и экскурсию по Версалю нам проводила Юлия. Замечательный душевный человек. Всё было очень интересно, не утомительно. В меру информации и зрелищ. Организовано великолепно т.к за короткое время нам удалось обхватить мах и дворец и парк и Трианон. Спасибо огромное обязательно буду рекомендовать друзьям. Светлана
20 мая 2019
Отличная экскурсия! Бесподобный гид! Юлия, спасибо вам большое, день прошёл волшебно, максимум положительных эмоций! Очень ценю и уважаю людей, влюблённых в своё дело и это именно тот случай. Дворец, сад, короли, придворные, эпоха, все прочувствовала благодаря такой изумительной подаче информации. Несколько часов пролетели незаметно, легко и комфортно! Буду в Париже обязательно обращусь к вам! Вы большая умница, низкий поклон)
8 мая 2019
Великолепный Версаль открыл для нас свои двери,благодаря Великолепной экскурсии,которую Юлия провела для нас,демонстрируя свои исключительные знания в истории,архитектуре,французской кухне при дворе,рассказывая занимательные факты и истории из жизни Людовиков. Узнали прелести и геометрию французского сада. Умилила ферма Мария Антуанетты.Спасибо,Юлия,за прекрасный день!
1 мая 2019
Юлия отличный рассказчик. Экскурсия прошла легко и приятно, гид ориентировалась на наши предпочтения, исчерпывающе отвечала на вопросы. Мы остались очень довольны. Спасибо Юлии
Алена
26 апреля 2019
Julia is not only a professional and educated guide, but also loves her line of work. Before I booked my flight for Paris, I searched for a guide who speaks both Russian and English. This was very important for my family, because my daughter’s first language is English. We were surprised how easily she speaks Russian, English, as well as French. This is very convenient for travelers who speak more than one language.

Yulichka, practically became part of our family during the week we were in Paris. Julia was able to quickly answer any questions we had, even aside from all the tours. We could reach out to her at any time of day and she was happy to help.

She is a very energetic and flexible person. She had completed 5 tours with us, and during each, we were very enthusiastic about everything she had to say. She has a lot of knowledge on every topic, including jokes, and fun facts.

We really enjoyed our time with Julia, and don’t regret a second of it. She made Paris so much more magnificent than it already was. We will miss her a lot. If we ever return to Paris, we’ll be sure to see Julia again.
26 апреля 2019
Виктория прекрасно провела экскурсию, увлекательный рассказ.
Время на экскурсии прошло незаметно. Большое спасибо!
25 января 2019
Отличная экскурсия, замечательный гид Юлия. Рекомендую попасть именно к ней, тогда точно не разочаруетесь.
Ещё 3 отзыва

Julia проводит ещё 1 экскурсию

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