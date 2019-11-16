13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Роскошь и интриги Версальского дворца

Оказавшись в великолепном Версале, мы перенесемся в эпоху расцвета французской монархии и правления Короля-Солнца, Людовика XVI. Вы увидите роскошные королевские апартаменты, пройдете через зеркальную галерею, заглянете в личные покои королевы и в богато украшенную королевскую часовню. Я расскажу вам историю строительства дворца, поведаю о порядках при королевском дворе, о вкусах той эпохи и нелегких буднях придворных аристократов. А затем мы прогуляемся по великолепному саду – шедевру садово-паркового искусства 17 века, который покорит вас безупречной симметрией.

Будни королевы в Малом Трианоне

Пройдя через версальский парк, вы окажетесь в другом дворце – Малом Трианоне, элегантном, нежном и женственном дворце Марии Антуанетты в стиле неоклассицизм. Здесь вас ждет увлекательное путешествие в мир королевы: я расскажу всё самое интересное про развлечения Марии Антуанетты и ее придворных, про дворцовые интриги, охоту, гастрономию, театр и моду той эпохи.

Австрийская ферма Марии Антуанетты

В конце экскурсии вы посетите удивительное место, скрытое от глаз туристов в глубине английского парка Малого Трианона, – ферму Марии Антуанетты. До сих пор здесь можно увидеть животных: кроликов, ослов, гусей, свиней, кур и голубей. Ферма была не только источником продуктов для королевского стола, но и островком романтики, где Мария Антуанетта могла отдохнуть от забот и строгих версальских порядков.