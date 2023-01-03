Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии

Покататься на молодых курортах Хацвали и Тетнульди и познакомиться с тремя городами

Едем покорять немноголюдные трассы в окружении живописных снежных вершин, наслаждаться очарованием древней Сванетии и гулять по её столице — Местии, Зугдиди и Тбилиси.

Вы попробуете знаменитую грузинскую кухню, послушаете национальное многоголосье и познакомитесь с событиями прошлого на экскурсиях по музеям. Полюбуетесь тысячелетними башнями и погрузитесь в гостеприимную культуру.
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Ближайшие даты:
18
фев
4
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Маршрут не имеет спортивной категории сложности — специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (перекус, термос и прочее).
Во второй и восьмой дни нас ждёт переезд на скоростном поезде в вагоне 2-го класса: мягкие кресла, кондиционер, туалеты, бесплатный wi-fi. Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, понадобится только загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно! Ориентировочный курс 1 лари = 24 рубля.
Прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси нет, но можно добраться с пересадкой в Баку, Ереване, Минске. Также в Грузию можно въехать наземным путём из Владикавказа, но в зимнее время возможны задержки транспорта из-за снега.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле в центре Тбилиси, название и адрес будут сообщены дополнительно. Необходимо прибыть до 15:30
Завершение: Тбилиси, 15:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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