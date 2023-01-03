Возможно участие с детьми от 8 лет.
Маршрут не имеет спортивной категории сложности — специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (перекус, термос и прочее).
Во второй и восьмой дни нас ждёт переезд на скоростном поезде в вагоне 2-го класса: мягкие кресла, кондиционер, туалеты, бесплатный wi-fi. Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, понадобится только загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно! Ориентировочный курс 1 лари = 24 рубля.
Прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси нет, но можно добраться с пересадкой в Баку, Ереване, Минске. Также в Грузию можно въехать наземным путём из Владикавказа, но в зимнее время возможны задержки транспорта из-за снега.