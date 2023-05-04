Грузия очень многогранна: виноградники, заснеженные пики — лишь одна сторона нашего края. Мы же вам покажем другую Грузию — пустынную, напоминающую Марс. Стада овец на бесконечных просторах зимой, черепахи летом… Мы промчимся по бездорожью, и вы насладитесь необычными рельефами. А после небольшого треккинга вы побываете в скальном монастыре и его пещерах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начинаем наше путешествие рано утром, в 8:30. Через полчаса после выезда из центра Тбилиси мы сделаем остановку в кафе, где можно перекусить и воспользоваться уборной — и мы покидаем цивилизацию! В течение всей поездки вас ждут рассказы гида.

Сафари по-грузински

Мы поедем не по асфальтированной всем известной дороге — готовьтесь к настоящему офф-роуд сафари. За 2 часа по бездорожью вы полюбуетесь необычными пейзажами, просторами, понаблюдаете за огромными стадами овец (зимой) и, может быть, заметите черепах (летом).

Треккинг по горам Мравалцкаро

Смотреть на марсианские рельефы из окна авто — одно дело, а пройти по ним пешком — совсем другое. Вас ждёт несложный треккинг без сильных перепадов на высоте от 300 до 500 метров н. у. м: 4 км за 1 час среди полосатых холмов, где вы сделаете эффектные кадры. Если вы не готовы к такому приключению, то можете остаться у машины и устроить фотосессию.

Древние архитектурные памятники

Вы побываете в двух удивительных пещерных обителях, где монахи ведут свою уединенную жизнь с 6 века до наших дней, — в монастыре Давида-Гареджи и монастыре Иоанна Крестителя. Церкви, высеченные в песчанике, частично сохранили уникальные фрески 12–14 веков. А ещё мы поднимемся на вершину смотровой башни, откуда вы увидите территорию соседнего Азербайджана.

Обед + дегустация

На обратном пути остановимся в деревне Удабно, чтобы перекусить в ресторане. В меню — грузинская кухня с опциями для веганов и вегетарианцев. После этого заедем на крупнейший винный завод KTW, где вы при желании продегустируете разные сорта вина.

В 18:00–19:00 мы вернёмся в Тбилиси.

Организационные детали

По запросу мы можем провести поездку в индивидуальном формате только для вашей компании, детали уточняйте в переписке

Поездка не рекомендуется детям до 12 лет

Если вас укачивает в автомобиле, то лучше выбрать другой тур или заранее позаботиться о медикаментах, которые помогут вам в пути

Программа подходит людям с умеренным уровнем физической подготовки

Как проходит тур

Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды

Поездка проходит на подготовленном внедорожнике — это не автомобиль с идеальным интерьером внутри, а средство передвижения, которое обеспечит вам безопасность во время сафари по бездорожью в пустыне

Не разрешается снимать на видео и фото представителей монастыря

Обратите внимание, что из-за погоды возможна корректировка маршрута

С мая по октябрь температура воздуха может достигать более 30º, поэтому будьте готовы к жаркой погоде

Иногда наши групповые экскурсии могут проводиться одновременно на русском и английском языках. Хотя мы стремимся обеспечить равные впечатления для всех участников, это может привести к замедлению темпа или более длительным объяснениям.

Дополнительные расходы (по желанию)