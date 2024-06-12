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На пешей прогулке по древнему городу, основанному ещё в 5 веке, в компании профессионального гида в области стрит-арта вы изучите уличное искусство. Узнаете, как оно появилось и почему так популярно, какие типы бывают и как их различать.



А после, если захотите, вооружитесь баллончиком с краской и раскроете в себе силы самовыражения через творчество.