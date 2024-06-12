На пешей прогулке по древнему городу, основанному ещё в 5 веке, в компании профессионального гида в области стрит-арта вы изучите уличное искусство. Узнаете, как оно появилось и почему так популярно, какие типы бывают и как их различать.
А после, если захотите, вооружитесь баллончиком с краской и раскроете в себе силы самовыражения через творчество.
А после, если захотите, вооружитесь баллончиком с краской и раскроете в себе силы самовыражения через творчество.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Знакомство с уличным искусством (2–2,5 часа)
Вы увидите уникальные работы стрит-арта и узнаете об уличном искусстве Грузии:
- Как художники стали экспериментировать с городской инфраструктурой в качестве холста для творчества
- Почему 10 лет назад за рисование на стенах людей преследовали, как преступников
- Как сегодня уже третье поколение авторов выражает себя в стрит-арте
- Сколько заплатил уличный художник, которого ошибочно считали шпионом
И многое другое!
Мастер-класс по уличному искусству (по желанию; 1–1,5 часа)
На территории бывших бань на площадке с крышей и несколькими залами вы попробуете свои силы в уличном искусстве. Мастер-класс поможет развить творческое мышление и раскрыть навыки рисования. Также это прекрасная возможность узнать больше о культуре и технике стрит-арта, находясь буквально внутри этих процессов.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): мастер-класс — 50 лари/чел., баллончики с краской — 20 лари/шт.
- Экскурсию проведёт профессиональный гид в области искусства
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shako — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 381 туриста
Привет, дорогие гости! Меня зовут Шако. Я родился и вырос в Тбилиси и бесконечно люблю свою страну. Вот уже 6 лет мы с командой профессиональных гидов успешно приоткрываем завесу тайныЗадать вопрос
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