Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

⛪ Исторические символы Кахетии Древние храмы, крепости и винные производства будут сопровождать вас в этом ярком и насыщенном путешествии. А начнем мы его с изумительного горного серпантина перевала Гомбори. Телави — уютный провинциальный городок с его легкими, воздушными улочками и «Крепостью господина», с которой началось становления Восточного царства. Как бонус моей профессии кинорежиссера, вам в подарок — посещение мест съемок легендарной комедии «Мимино». В Цинандали, в усадьбе А. Чавчавадзе вам расскажут о княжеском роде, в котором переплелись судьбы известных личностей. Вы узнаете о его особой роли в истории Грузии и ее европеизации, а также о европейском методе производства вина в Грузии, которое началось именно здесь в том виде, в котором мы сейчас его знаем. А еще мы заглянем в княжескую энотеку.
🍷 Тонкости виноделия на трех дегустациях В моем путешествии вы получите исчерпывающее представление о Кахетии — самом большом регионе вина и виноделия, проведете насыщенный и интересный день и, вероятнее всего, горячо полюбите грузинское гостеприимство и радушие. Основная дегустация — «профессиональная» — будет происходить в Телави, на предприятии «Вазиани». С «потребительской» дегустацией я познакомлю вас в Кварели в корпорации «Киндзмараули». Как бонус, если останется время, то вы, дорогие мои гости, сможете поучаствовать в приготовлении грузинского лакомства Чурчхелы.
🚐 Маршрут
Шуамта — монастырь
Телави — Старый город и его артефакты
Телави — винодельческое предприятие «Вазиани компании» и профессиональная дегустация
Греми — замок, история рождения Кахетинского царства и его первая столица.
Кварели — винодельческая компания «Киндзмараули», дегустация и экскурсия по предприятию.
Цинандали — экскурсия по усадьбе-музею князей Чавчавадзе
Серпантин горного перевала Гомбори — со множеством чудесных видов Кахетии.
Организационные детали
К сведению гостей: так как на экскурсии никто никого не подгоняет, обед может быть поздним.
Как проходит экскурсия:
Экскурсию проводит команда опытных гидов
На микроавтобусе Мерседес «Спринтер» в мини—группе до 12 человек с профессиональным гидом и опытным водителем
Экскурсия начинается и заканчивается у метро «Руставели»
Что входит в стоимость, а что — нет:
В стоимость включено: транспорт, входные билеты, винные дегустации, питьевая вода
Отдельно оплачиваются: питание во время путешествия и дегустации в «Киндзмараули» (так как цена зависит от дегустационного пакета выбранных гостями вин).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле памятника Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Провёл 2557 экскурсий для 2726 туристов
Организую и провожу всевозможные бюджетные туры по этой Богом дарованной и обласканной стране. Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети и многие другие. Кинорежиссер и звукорежиссер «Грузия - фильм». (ВГИК - ЛГИТМиК) Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину - Сакартвело. Помогаю своим гостям - увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца, изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!))
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Ирина
16 янв 2019
Грузия и Вино связаны неразрывно. Где же еще пробовать благословенный напиток как не в Алазанской долине. Прекрасная дегустация на винном заводе и в частной винокурне. И по дороге посетили интересные места. Лично меня тронул музей семьи Чавчавадзе.
М
Марина
12 ноя 2018
Экскурсия об’емная,интересная,длительная. Михаил оказался хорошим рассказчиком с чувством юмора и прекрасным знанием русского языка. В группе было 14чел,что абсолютно не напрягало. Комфортный микроавтобус,Михаил позаботился о нас и купил водички в дорогу,угостил лобиани. Конечно,мы-туристы прекрасно понимаем,что экскурсоводы завозят нас пошопиться и покушать только в те места,где они имеют с нас дополнительные дивиденды. Однако в этот раз это было слишком навязчиво. В целом экскурсия хорошая,оставила яркие впечатления о благословенной Кахетии. Спасибо.
С
Светлана
17 сен 2018
Всё просто супер! Михаил - лучший экскурсовод за все время нашего пребывания в Грузии! Выражаю от себя и от мужа ему огромную благодарность! Мы влюбились в Грузию. )
А
Артем
13 сен 2018
Все очень понравилось! Михаил прекрасный рассказчик и гид, предложенные дегустации - восторг. Особенно понравилось, что многие посещаемые места были не туристическими. Колоритно! Микроавтобус - вполне комфортабелен, никаких неудобств при длительной дороге не было. Спасибо за экскурсию!
П
Павел
5 сен 2018
Михаил, спасибо за яркую и информативную экскурсию, терпение и доброжелательность. Экскурсия достаточно продолжительная, проходит она по горной стране с посещением монастырей и крепостей, поэтому иногда нужно потопать ножками, поднимаясь, например, по крутой лестнице в какой-нибудь башне. Но такой подъём при нас осиливали даже пожилые китаянки. Думаю на экскурсию не стоит ехать людям, в которых отсутствие привычки к физическим нагрузкам сочетается с присутствием зацикленности на собственной уникальности.
А
Алена
30 июля 2018
Грамотно спланированный и увлекательный маршрут экскурсии позволяет составить впечатление об одном из регионов Грузии - Кахетии, славящийся виноделием, гостеприимством, историческими достопримечательностями и неповторимой кухней. Интеллигентный гид Михаил постепенно раскрывал нам все сокровища региона, рассказывая о них в самом подходящем месте, сопровождая своё повествование шутками, цитатами из фильмов, чтением стихов, народными мудростями и сравнениями эпох между собой и с современностью. Это был очень насыщенный день, выпито (т. е. продегустировано) столько вина, что позволило к заключительной дегустации научиться разбираться в методах производства вина и отличать его по цвету и вкусу вина, выбрать своего фаворита как в сорте вина, так и среди его производителей. Гостей, задержавшихся в храме, музее или отошедших для фотосъёмки, Михаил ждет с терпением, и никаких намеков о графике и времени экскурсии от него или водителя мы не услышили. Михаил с радостью отвечал на любые наши вопросы, и все его ответы были пронизаны любовью к его земле, народу, традициям и культуре. Большое спасибо за чудесный день и открытие для меня Кахетинского региона!
Е
Екатерина
30 июля 2018
Огромное спасибо Михаилу за этот прекрасный день в Кахетии! Очень интересно, живо и с юмором были преподнесены все исторические факты и события, захотелось узнать для себя после этой экскурсии больше об этой замечательной стране и её богатой истории. Мы побывали в прекрасных местах, познакомились с замечательными людьми, ели очень вкусную еду и пили прекрасное вино. Абсолютно все наши пожелания были учтены, огромное спасибо за все рекомендации при дегустации и покупке вин. Так же я смогла купить очень вкусную чурчхеллу у кахетинской хозяйки из натурального вина. Это был прекрасный день в компании друзей, который мне запомнится надолго. Очень рекомендую всем эту экскурсию! Михаил, огромное Вам спасибо и до новых встреч в Грузии!
Е
Евгения
23 июля 2018
Спасибо за экскурсию! Михаил и его надежный друг Вано, сделали мое пребывание в Грузии на ++++++ к Карме👍! Очень внимательные и интересные люди, рассказчики и гостеприимные ребята! Кахетия впечатлила и полностью оправда мои ожидания от экскурсии!
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Виктория
17 мая 2018
Шикарная экскурсия, очень интересная и познавательная. Хорошо провели время с приятной компанией туристов и потрясающим гидом Михаилом.
Т
Татьяна
14 мая 2018
Замечательная экскурсия, Тина очень интересно и много рассказывала! Дегустация вин понравилась, даже сделали заказ вина с завода домой! Спаибо огромное Тине, мы с сыном были в восторге! Грузия-очень гостеприимная и красивая страна!
М
Мария
11 мая 2018
Мы, как правило не пишем отзывы, но тут невозможно удержаться. Прекрасная экскурсия. Михал-потрясающий рассказчик и просто хороший человек. Рекомендуем всем.
В
Виталий
9 мая 2018
Михаил не просто гид, а ГИД. Именно с заглавной буквы. Рассказывает очень интересно, прислушивается к экскурсантам, отвечает на вопросы. Чувствуется, что человек знает и любит свой край и готов делиться этим чувством любви и с другими:))) С ним нет нужды торопиться, он дает столько времени, сколько необходимо для нормального ознакомления, не нужно никуда бежать, так что, если вы выберите его в качестве гида, готовьтесь к тому, что на вопрос "А во сколько мы вернемся обратно", последует совершенно честный ответ - "Неизвестно". Потому что с ним чувство времени теряется, хочется слушать его рассказы, и смотреть на те достопримечательности, о которых он рассказывает. Так что смело доверьтесь ему, Михаил действительно профессионал, каких мало.
Ольга
8 мая 2018
Михаил, спасибо за насыщенный тур, за искренность и за желание делиться своими знаниями, мыслями и переживаниями, за Вашу любовь к своей стране. Интереснейший и вкуснейший маршрут,
А
Андрей
8 мая 2018
Очень интересная экскурсия. Большое спасибо Михаилу за радушие и гостеприимство. Вся информация по экскурсии доводилась Михаилом с желанием донести до слушателей не только факты, но и внутреннею суть. Спасибо водителю Джони. Андрей
Л
Людмила
8 мая 2018
Плюсы. Заехали незапланировано по просьбе туристки в Монастырь Святой Нино. Там очень понравилось, красиво и гид хорошо рассказывал. Была хорошая дегустация на заводе вин, так же понравилась экскурсия в усадьбе Чавчавадзе. Минусы. Нет информации про Грузию, грузинов, их обычаи,традиции. Дорога долгая, в это время можно было дать эту информацию. По описанию экскурсии обед поздний, по факту он был в 19 часов…. Т. е. Вы Весь день голодные. Если хотите комфортно разместиться в автобусе, садитесь на первые ряды. На последнем ряду между сиденьями мало места и очень сильно трясет. А экскурсия длится не 8 часов, как в описании, а 12-13 часов, т. ч. ехать долго. Не советую экскурсию, ожилали большего впечатления и информации. В Тбилиси на каждом шагу туристические агентства, в которых можно приобрести аналогичные туры значительно дешевле (около 1500 руб).
Ещё 24 отзыва
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