Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что такое Кахетия? Это не только теплая встреча с гостеприимными людьми и виноградные плантации, но и погружение в мир величавых древних памятников истории, искусства, архитектуры, религии и первозданной природы. Я расскажу историю каждого места, где мы побываем, о менталитете и жизни кахетинцев, о тонкостях выращивания винограда и производства вина. Помогу получить исчерпывающее представление о Кахетии — и с интересом провести день в этом солнечном крае.

Описание

Что вас ожидает

⛪ Исторические символы Кахетии

Древние храмы, крепости и винные производства будут сопровождать вас в этом ярком и насыщенном путешествии.

А начнем мы его с изумительного горного серпантина перевала Гомбори.

Телави — уютный провинциальный городок с его легкими, воздушными улочками и «Крепостью господина», с которой началось становления Восточного царства. Как бонус моей профессии кинорежиссера, вам в подарок — посещение мест съемок легендарной комедии «Мимино».

В Цинандали, в усадьбе А. Чавчавадзе вам расскажут о княжеском роде, в котором переплелись судьбы известных личностей. Вы узнаете о его особой роли в истории Грузии и ее европеизации, а также о европейском методе производства вина в Грузии, которое началось именно здесь в том виде, в котором мы сейчас его знаем. А еще мы заглянем в княжескую энотеку.

🍷 Тонкости виноделия на трех дегустациях

В моем путешествии вы получите исчерпывающее представление о Кахетии — самом большом регионе вина и виноделия, проведете насыщенный и интересный день и, вероятнее всего, горячо полюбите грузинское гостеприимство и радушие.

Основная дегустация — «профессиональная» — будет происходить в Телави, на предприятии «Вазиани».

С «потребительской» дегустацией я познакомлю вас в Кварели в корпорации «Киндзмараули».

Как бонус, если останется время, то вы, дорогие мои гости, сможете поучаствовать в приготовлении грузинского лакомства Чурчхелы.

🚐 Маршрут

Шуамта — монастырь

— монастырь Телави — Старый город и его артефакты

— Старый город и его артефакты Телави — винодельческое предприятие «Вазиани компании» и профессиональная дегустация

— винодельческое предприятие «Вазиани компании» и профессиональная дегустация Греми — замок, история рождения Кахетинского царства и его первая столица.

— замок, история рождения Кахетинского царства и его первая столица. Кварели — винодельческая компания «Киндзмараули», дегустация и экскурсия по предприятию.

— винодельческая компания «Киндзмараули», дегустация и экскурсия по предприятию. Цинандали — экскурсия по усадьбе-музею князей Чавчавадзе

— экскурсия по усадьбе-музею князей Чавчавадзе Серпантин горного перевала Гомбори — со множеством чудесных видов Кахетии.

Организационные детали

К сведению гостей: так как на экскурсии никто никого не подгоняет, обед может быть поздним.

Как проходит экскурсия:

Экскурсию проводит команда опытных гидов

На микроавтобусе Мерседес «Спринтер» в мини—группе до 12 человек с профессиональным гидом и опытным водителем

Экскурсия начинается и заканчивается у метро «Руставели»

Что входит в стоимость, а что — нет: