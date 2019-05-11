2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Утренняя трапеза по-тбилисски

Ранние завтраки в Грузии — это не по-грузински. Поэтому мы встретимся в 11:00, чтобы весь день от начала до конца прошел в лучших тбилисских традициях. Начнем с завтрака в одном очень уютном месте, где вы перепробуете все виды хачапури, узнаете, что такое эларджи и надуги, поймете, что самая вкусная яичница — это когда в ней есть помидоры, сулугуни и тархун, и отведаете ароматный свежесваренный кофе. Во время трапезы я начну рассказ о Тбилиси и тбилиссцах, обычаях и семье, ценностях и целях, важных для тех, кому Грузия — родная и любимая страна.

Сердце и душа города — крепость Нарикала

Историю цитадели невозможно отделить от истории Тбилиси, ведь они появились почти одновременно и вместе переживали события прошлого. Здесь, откуда открывается потрясающий панорамный вид, вы узнаете о нелегкой судьбе города с жизнью в 1500 лет. Я расскажу о бесконечных нашествиях и осадах, о периоде владычества арабов и персов, о том, как столицу сожгли дотла, но она вновь возродилась из пепла. Поговорим о сильных и свободолюбивых грузинах, их уважении и трепетном отношении к женщинам, а также о роли главных женщин в истории Грузии.

О чем и кому молятся жители Тбилиси

Тбилиси всегда был многонациональным городом, и все его жители толеранты к другим народам и религиям. В одном небольшом квартале соседствуют бок о бок православные, католические, мусульманские, еврейские храмы и даже храм огнепоклонников. Вы узнаете, как так случилось, что на протяжении многих веков здесь мирно уживались самые разные конфессии. Вы увидите храм Метехи, церковь Або Тбилели, единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты, церковь Сурб Геворк и зорроастрийский храм Атешга. Каждый из вас сможет найти свой храм, чтобы обратиться к святыням. Кроме того, я покажу места, где, по преданиям, исполняются любые заветные желания.

Закат на вершине холма с бокалом вина

Высокий холм над Тбилисским морем, сосны, свежий ветер, много неба и воздуха, а на вершине холма — монумент «История Грузии» — Сакартвело Матиани, Грузинский Стоунхендж. В этом огромном комплексе, созданном Зурабом Церетели, вы познакомитесь с самыми важными вехами в истории Грузии. В этом впечатляющем месте вы встретите закат, что станет прекрасным завершением вашего лучшего дня в Тбилиси!

Тбилисское море (посещение в теплый сезон)

Чтобы передохнуть и охладиться после погружения в насыщенную многовековую историю, я предложу вам отправиться на море. Да-да, в Тбилиси тоже есть море. И после рабочего дня, а иногда и вместо него, тбилиссцы едут именно сюда. Поступим так же: устроим пикник под зажигательную грузинскую музыку, будем есть арбуз и много плавать.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят вдохновиться атмосферой Тбилиси и пообщаться с людьми, влюблёнными в свой город.