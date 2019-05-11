2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Провести несколько часов в грузинской столице так, чтобы влюбиться в нее навсегда!

Артем
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Артем – ваш гид
Весь день я буду с вами для того, чтобы погрузить вас в исконные тбилисские традиции и рассказать о том, что составляет культуру и ценности нашего народа.

В уютном заведении вы позавтракаете так, как это делают местные; возле крепости Нарикала узнаете о бесконечных нашествиях, после которых город возрождался из пепла; я расскажу, о чем и кому молятся тбилисцы, и как уживается в одном квартале несколько разных религий.

Поговорим о роли женщины в истории Грузии и свободолюбивых грузинах.

А в завершение вы проводите солнце на вершине холма с бокалом прекрасного вина!
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у гостиницы
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Лучший день в Тбилиси!
Лучший день в Тбилиси!

Что вас ожидает

Утренняя трапеза по-тбилисски
Ранние завтраки в Грузии — это не по-грузински. Поэтому мы встретимся в 11:00, чтобы весь день от начала до конца прошел в лучших тбилисских традициях. Начнем с завтрака в одном очень уютном месте, где вы перепробуете все виды хачапури, узнаете, что такое эларджи и надуги, поймете, что самая вкусная яичница — это когда в ней есть помидоры, сулугуни и тархун, и отведаете ароматный свежесваренный кофе. Во время трапезы я начну рассказ о Тбилиси и тбилиссцах, обычаях и семье, ценностях и целях, важных для тех, кому Грузия — родная и любимая страна.

Сердце и душа города — крепость Нарикала
Историю цитадели невозможно отделить от истории Тбилиси, ведь они появились почти одновременно и вместе переживали события прошлого. Здесь, откуда открывается потрясающий панорамный вид, вы узнаете о нелегкой судьбе города с жизнью в 1500 лет. Я расскажу о бесконечных нашествиях и осадах, о периоде владычества арабов и персов, о том, как столицу сожгли дотла, но она вновь возродилась из пепла. Поговорим о сильных и свободолюбивых грузинах, их уважении и трепетном отношении к женщинам, а также о роли главных женщин в истории Грузии.

О чем и кому молятся жители Тбилиси
Тбилиси всегда был многонациональным городом, и все его жители толеранты к другим народам и религиям. В одном небольшом квартале соседствуют бок о бок православные, католические, мусульманские, еврейские храмы и даже храм огнепоклонников. Вы узнаете, как так случилось, что на протяжении многих веков здесь мирно уживались самые разные конфессии. Вы увидите храм Метехи, церковь Або Тбилели, единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты, церковь Сурб Геворк и зорроастрийский храм Атешга. Каждый из вас сможет найти свой храм, чтобы обратиться к святыням. Кроме того, я покажу места, где, по преданиям, исполняются любые заветные желания.

Закат на вершине холма с бокалом вина
Высокий холм над Тбилисским морем, сосны, свежий ветер, много неба и воздуха, а на вершине холма — монумент «История Грузии» — Сакартвело Матиани, Грузинский Стоунхендж. В этом огромном комплексе, созданном Зурабом Церетели, вы познакомитесь с самыми важными вехами в истории Грузии. В этом впечатляющем месте вы встретите закат, что станет прекрасным завершением вашего лучшего дня в Тбилиси!

Тбилисское море (посещение в теплый сезон)
Чтобы передохнуть и охладиться после погружения в насыщенную многовековую историю, я предложу вам отправиться на море. Да-да, в Тбилиси тоже есть море. И после рабочего дня, а иногда и вместо него, тбилиссцы едут именно сюда. Поступим так же: устроим пикник под зажигательную грузинскую музыку, будем есть арбуз и много плавать.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят вдохновиться атмосферой Тбилиси и пообщаться с людьми, влюблёнными в свой город.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость.
  • Дети до 10 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • Завтрак оплачиваются отдельно.
Лучший день в Тбилиси!
Лучший день в Тбилиси!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Добро пожаловать в Грузию! Меня зовут Артем, и я лицензированный гид. Я такой же интернациональный, как и сама Грузия, во мне течет русская, грузинская и европейская кровь. Поэтому я легко нахожу общий язык и понимание со всеми своими гостями. Для меня Грузия — не просто предмет рассказа, но и история моей семьи, моих близких и друзей, культура, запечатленная в каждом камне самого незаметного неискушенному взгляду дома. С радостью предлагаю вам индивидуальные и групповые туры по всей стране. Я покажу вам Грузию глазами местных жителей, вы увидите места, скрытые от туристов, посетите аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о вашем пребывании в Грузии будут возвращать вас долгими зимними вечерами в нашу любимую страну.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 мая 2019
Артем милый,веселый,обаятельный!!!Нашей компании с ним было замечательно!!Помог во многих вопросах!Из таких знакомств и впечатлений рождается любовь к Грузии!Обязательно хочется вернуться!
6 января 2019
Это был самый прекрасный день в Тбилиси. Я действительно влюбилась в этот город. Артёму очень благодарна за такой тёплый и насыщенный день. Чего мы только не делали?) и вкуснейший завтрак, и бесконечные прогулки под интересные рассказы Артема о Тбилиси, и вино на закате с шикарным видом на город. Рекомендую Артёма в качестве гида всем приезжим в Грузию. Он очень внимательный, интересный рассказчик, легкий и тёплый общении, великолепно знает историю своей страны, и у него прекрасное чувство юмора. Артем поможет, направит, подскажет и проведёт по всем закоулкам, по всем горам и склонам. Это будет классно! Не сомневаюсь, что вернусь в Грузию, на этот раз путешествовать по стране, и обязательно с Артёмом.

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Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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