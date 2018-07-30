Что нас ожидает

Город на перекрестке эпох и культур

Знакомство с Тбилиси начнется на стыке двух древних царств: вы увидите место, где несколько веков назад возвышались Кахетинские врата, спуститесь по Сирачхана — средневековому винному базару — к подножию царского дворца Сачино, умоетесь водой, сочащейся из скалы, а затем перейдете к району Рике, где Тбилиси принял наиболее европейский вид. По канатной дороге над рекой Кура мы «взлетим» на смотровую площадку, чтобы восторженно ахнуть от открывшегося вида на Тбилиси и убедиться в неприступности крепости Нарикала. А затем через Ботанический сад мы выйдем к Инжирному ущелью, чтобы отдохнуть у водопада в самом сердце города.

У истоков Тбилиси

Вы пройдете по кварталу Абанотубани, откуда Тифлис берет свое начало, услышите легенду о Дабаханке и побываете в археологическом музее под открытым небом. Затем мы выйдем к Базари Моэдани (Базарной площади) и перенесемся на несколько веков назад, спустившись в подземный музей грузинского быта. А прогулявшись по «Тифлисскому Парижу», вы окажетесь у Сионского собора, одного из старейших храмов Грузии, где почти 200 лет назад Александр Грибоедов венчался с юной грузинской княжной Нино Чавчавадзе.

Секреты грузинских вин

В ходе экскурсии, если пожелаете, мы сможем угоститься настоящим грузинским вином. Вы узнаете, чем отличается традиционная грузинская технология изготовления вина, история которой началась 8000 лет назад, от европейской, прочувствуете особенности этих технологий на вкус и, конечно, выберете для себя любимое грузинское вино. А закончится наша прогулка у знаменитого театра марионеток Резо Габриадзе, где вы сможете насладиться вкусным обедом в местном ресторанчике.