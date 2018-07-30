  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Тбилиси вдоль и поперек

Прогуляться сквозь эпохи города, прочувствовать его дух и насладиться грузинским вином

Елизавета
Задать вопрос
Елизавета – ваш гид
Царственные улочки, колоритные базары, средневековые храмы, винные погреба и уходящие в глубь веков легенды — всё это Тбилиси! Я проведу вас по местам города, где чувствуется его душа: от европейского парка Рике до Базарной площади.

Вы услышите водопад в Инжирном ущелье, пройдете по «Тифлисскому Парижу» и прикоснетесь к стенам древнего Сионского собора.

А попробовав фермерское грузинское вино, до конца поймете характер Тбилиси и влюбитесь в него безвозвратно.
От 55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро Авлабари
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Тбилиси вдоль и поперек
Тбилиси вдоль и поперек

Что нас ожидает

Город на перекрестке эпох и культур
Знакомство с Тбилиси начнется на стыке двух древних царств: вы увидите место, где несколько веков назад возвышались Кахетинские врата, спуститесь по Сирачхана — средневековому винному базару — к подножию царского дворца Сачино, умоетесь водой, сочащейся из скалы, а затем перейдете к району Рике, где Тбилиси принял наиболее европейский вид. По канатной дороге над рекой Кура мы «взлетим» на смотровую площадку, чтобы восторженно ахнуть от открывшегося вида на Тбилиси и убедиться в неприступности крепости Нарикала. А затем через Ботанический сад мы выйдем к Инжирному ущелью, чтобы отдохнуть у водопада в самом сердце города.

У истоков Тбилиси
Вы пройдете по кварталу Абанотубани, откуда Тифлис берет свое начало, услышите легенду о Дабаханке и побываете в археологическом музее под открытым небом. Затем мы выйдем к Базари Моэдани (Базарной площади) и перенесемся на несколько веков назад, спустившись в подземный музей грузинского быта. А прогулявшись по «Тифлисскому Парижу», вы окажетесь у Сионского собора, одного из старейших храмов Грузии, где почти 200 лет назад Александр Грибоедов венчался с юной грузинской княжной Нино Чавчавадзе.

Секреты грузинских вин
В ходе экскурсии, если пожелаете, мы сможем угоститься настоящим грузинским вином. Вы узнаете, чем отличается традиционная грузинская технология изготовления вина, история которой началась 8000 лет назад, от европейской, прочувствуете особенности этих технологий на вкус и, конечно, выберете для себя любимое грузинское вино. А закончится наша прогулка у знаменитого театра марионеток Резо Габриадзе, где вы сможете насладиться вкусным обедом в местном ресторанчике.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд на канатной дороге (2,5 лари с человека), вход в Ботанический сад (4 лари с человека).
Тбилиси вдоль и поперек
Тбилиси вдоль и поперек
Тбилиси вдоль и поперек
Тбилиси вдоль и поперек
Тбилиси вдоль и поперек
Тбилиси вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 июля 2018
Здравствуйте! Были на экскурсии с Лизой 27.07.2018 г. - все было замечательно! Лиза, СПАСИБО!
У нас было очень мало времени, т.к. мы улетали домой в этот же день. Поэтому нам нужно было увидеть Тбилиси в сжатом виде, чтобы хотя бы поверхностно познакомиться с городом, увидеть "сливки" + ради нас Лиза согласилась начать экскурсию на час раньше. Начали без опозданий. Гид - очень контактная, живая, разносторонне развитая молодая женщина. Много знает и интересно рассказывает, мы окунулись в историю. После экскурсии захотелось почитать и узнать некоторые моменты глубже,т.е. мы были заинтересованы. Во время экскурсии можно было задавать любые вопросы, касаемо истории, современной и повседневной жизни, различных других интересных мест и т.д. Наша экскурсия прошла живо, непринужденно и интересно. Мы посетили основные исторические места в центре, зашли в старинные храмы, прокатились на канатной дороге, прошли по улочкам Старого Города, увидели новые достопримечательности, прошли по Ботаническому саду, посетили красивые места для фотографий. Лиза рассказывала, показывала, заинтересовывала и наконец, фотографировала нашу семью целиком в красивых местах. Лиза, СПАСИБО :-))!

Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

Огни ночного ТбилисоОгни ночного ТбилисоОгни ночного Тбилисо
скидка15%
От
€50
43 за экскурсию
3 часа
15 отзывов
Атмосфера грузинской столицы в вечерней иллюминации
Обаятельный Тбилиси в темное время суток, как и любой город, обретает особое очарование. В это время не нужно прилагать усилий, чтобы вообразить древние и средневековые эпохи — среди невидимых ночью линий фасадов и улиц координаты времени будто стираются и остаются лишь очертания, выразительно подчеркнутые подсветкой. На прогулке я покажу вам дворец Сачино, величественную крепость Нарикала, мост Мира и лучшие точки с панорамными видами. Конечно, не обойдется без винной дегустации, а в пути вас будут сопровождать мои рассказы об истории столицы и культуре грузинского народа.
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, СамтависиПо следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, СамтависиПо следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи
скидка10%
€130
117 за экскурсию
6 часов
Познакомиться с основными этапами христианской истории Грузии
Экскурсия охватывает период с 4 по 7 век, от крещения Иберии до прихода на эту землю тринадцати Ассирийских отцов, или «новых грузинских апостолов». Вы посетите главный собор Грузинской православной церкви, в храме Самтависи познакомитесь с историей княжеского рода Амилахвари и житием Святого Исидора. Услышите легенды об основателе древней обители Шио-Мгвиме и прикоснетесь к эпохе первого христианского царя Грузии Мириама в культовом монастыре Самтавро.
С теплотой о тёплом городеС теплотой о тёплом городеС теплотой о тёплом городе
17 за человека
3.5 часа
Вехи истории Тбилиси и Грузии на прогулке-знакомстве по основным достопримечательностям
Название «Тбилиси» переводится с грузинского языка как «тёплый» — приглашаю вас именно на такую экскурсию! Лабиринт старых улочек, традиционное вино, канатная дорога, кружевные балкончики, настоящий водопад, древние храмы и, конечно, погружение в историю города и страны от крещения Грузии до наших дней — приготовьтесь к калейдоскопу открытий и впечатлений.
Один Казбек и две АрагвиОдин Казбек и две АрагвиОдин Казбек и две Арагви
скидка15%
€165
141 за экскурсию
11 часов
3 отзыва
Познавательное и созерцательное путешествие по Военно-Грузинской дороге
Почти каждый путешественник, приезжающий в Грузию, мечтает побывать у древнего монастыря близ спящего вулкана Казбек. 200-300 лет назад дорога туда из Тбилиси отнимала у путников месяц. Вы же за один день увидите главные красоты и исторические объекты Военно-Грузинской дороги: крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, слияние Белой и Чёрной Арагви и Гергетскую церковь. А я расскажу об истории и легендах Сакартвело.
Тбилиси, я люблю тебя!Тбилиси, я люблю тебя!Тбилиси, я люблю тебя!
скидка15%
От
€73
63 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Обаяние тбилисских улочек, дыхание времени в Старом городе и яркие панорамные виды
Вы увидите «Теплый город» глазами влюбленного в него человека, узнаете, какие сувениры чаще всего привозят из Грузии и научитесь некоторым грузинским словам. Я покажу вам сначала парадную сторону Тбилиси, которую вы наверняка видели на рекламных проспектах, а затем, чуть углубившись во дворы, вы познакомитесь с истинным духом этого города. Также я поделюсь с вами полезными лайфхаками, чтобы ваш отдых был приятным и недорогим.
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорогаПикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорогаПикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога
скидка10%
€140
126 за экскурсию
8 часов
Прикоснуться к христианской истории Грузии, посетить средневековую крепость и отдохнуть на природе
Идея поездки — совместить посещение исторически значимых памятников с полноценным отдыхом в окружении живописных пейзажей. В культовом храме Джвари обратимся к истокам христианства в Грузии, возле старинной крепости Ананури поговорим об арагвских эриставах, а у высокогорного целебного озера устроим пир по-грузински!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
скидка10%
€135
122 за экскурсию
9 часов
Посетить Сигнахи и грязевой курорт, полюбоваться Алазанской долиной и попробовать грузинские блюда
На экскурсии вас ждут не только «must-see» места, но и малоизвестные уголки Кахетинского края. Вы увидите уникальную базилику 9-го века и панорамы Кавказа. Прогуляетесь по улочкам «города любви», посетите монастырь в Бодбе, а по желанию искупаетесь в грязевых ваннах. И обязательно попробуете местную кухню, лучшие вина, чурчхелу и сыры!
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
скидка10%
€95
86 за экскурсию
6 часов
9 отзывов
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Всего двадцать километров от Тбилиси — и вы переноситесь на 25 столетий назад. Это возможно в Мцхете — небольшом городке, где чувствуется дыхание вечности. Здесь вы вслед за Лермонтовым полюбуетесь слиянием двух сестёр, рек Арагви и Куры, найдёте следы древнего города Армазисцихе и проследите путь грузинского христианства в монастырях Джвари и Светицховели — в последнем хранятся великие христианские реликвии.
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
скидка15%
€170
145 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Познакомиться с главными достопримечательностями края и продегустировать знаменитые вина
Поездка в Кахетию — обязательный минимум любого путешествия по Грузии. Ведь здесь находится родина культурного виноградарства, по оценкам экспертов — именно Грузия считается древнейшим в мире центром возникновения виноделия. Живописный край подарит вам не только встречу с всемирно известными винами, но и познакомит с историческими и религиозными памятниками, имеющими особое значение для всего грузинского народа. В нашей программе — «город любви» Сигнахи, самая длинная крепостная стена в Европе, монастырь Бодбе, прекрасная Алазанская долина и знаменитые винзаводы в Кварели.

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1513 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
341 отзыв
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
381 отзыв
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике