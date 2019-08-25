4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тонкие черты города

Мы встретимся в центре — в Пушкинском сквере, и от этого исторического места, где мы вспомним о путешествии Солнца русской поэзии в Грузию, продолжим путь по мосту Бараташвили через реку Куру. Вы прогуляетесь по эклектичному парку Рике, пройдёте через Инжирное ущелье позади квартала древних серных бань — Абанотубани. Проскочив через весьма оригинальный вход, очутитесь возле мечети, расположившейся у Ботанического сада. А после через старинную и очень колоритную улицу, рассматривая каждый дом и закоулочек, вернётесь обратно в центр города.

Тбилиси — повод для удовольствий

Конечно, мы «приправим» экскурсию эстетичными развлечениями. Вы побалуете себя вином всевозможных сортов и попробуете выбрать любимый. Традиционно устроим «фотосессию» на память там, где вы пожелаете, а также заглянем в кафешки, где можно попробовать вкуснейшие грузинские десерты. Сам маршрут тоже будет комфортным: минимум ступеней и лестниц и максимум плавных переходов! Я расскажу об истории Старого Тбилиси, посоветую, куда сходить и где найти то, что ищет не каждый. По окончании нашей прогулки вы почувствуете себя истинным тбилисцем!