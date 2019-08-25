4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!

Заглянуть в сердце и душу Кавказа, вдохновиться эстетикой столицы и побаловать себя по-тбилисски

Diana
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Diana – ваш гид
Вместе мы отправимся на променад по старому городу, где до сих пор стоят княжеские усадьбы.

Здесь правит бал эклектика: смесь уникальных древностей и новых веяний.

Вы поймёте, как в Тбилиси развлекаются, куда ходят за покупками и какие городские легенды передают из уст в уста.

Колорит грузинской столицы станет ближе, но сквозь канву понятного рассказа об истории города обязательно будет проскальзывать очаровательный грузинский «акцент».
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь свободы
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!
Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!

Что вас ожидает

Тонкие черты города
Мы встретимся в центре — в Пушкинском сквере, и от этого исторического места, где мы вспомним о путешествии Солнца русской поэзии в Грузию, продолжим путь по мосту Бараташвили через реку Куру. Вы прогуляетесь по эклектичному парку Рике, пройдёте через Инжирное ущелье позади квартала древних серных бань — Абанотубани. Проскочив через весьма оригинальный вход, очутитесь возле мечети, расположившейся у Ботанического сада. А после через старинную и очень колоритную улицу, рассматривая каждый дом и закоулочек, вернётесь обратно в центр города.

Тбилиси — повод для удовольствий
Конечно, мы «приправим» экскурсию эстетичными развлечениями. Вы побалуете себя вином всевозможных сортов и попробуете выбрать любимый. Традиционно устроим «фотосессию» на память там, где вы пожелаете, а также заглянем в кафешки, где можно попробовать вкуснейшие грузинские десерты. Сам маршрут тоже будет комфортным: минимум ступеней и лестниц и максимум плавных переходов! Я расскажу об истории Старого Тбилиси, посоветую, куда сходить и где найти то, что ищет не каждый. По окончании нашей прогулки вы почувствуете себя истинным тбилисцем!

Организационные детали

Вино и угощения оплачиваются дополнительно.

Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!
Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!
Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!
Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!
Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!
Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!
Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Diana
Diana
Меня зовут Диана. Мне 26 лет, я грузинка и живу в Тбилиси уже 10 лет. Успела побывать по всех регионах Грузии, а сами тбилисцы называют меня «профессиональной местной». По образованию архитектор, а также закончила курсы гида при министерстве туризма Грузии. Мне нравится заниматься шоппингом и разбираться в моде, это вдохновляет меня — с радостью поделюсь этим вдохновением с путешественниками. А еще покажу вам Грузию глазами грузинки. Добро пожаловать!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 августа 2019
Могу всем рекомендовать Диану! Отличная прогулка по старому городу . Маршрут очень продуман , на каждом шагу вас ждут открытия . Диана отлично расскажет обо всем - архитектуре, традициях , масса интересной живой информации. Узнаете как сейчас живут и чем дышат люди, увидите историю и новые реалии. Диана расскажет вам об архитектуре как профессионал , а о жизни как местная . Мы были с ребёнком 4 лет , в жару. Боялись , что будет трудно , но время пролетело незаметно и совсем не утомительно благодаря гиду, Диана проведёт вас тенистыми местами , в которые вы сами никогда не попадёте просто «с улицы». В общем , с чистой совестью могу вам рекомендовать эту экскурсию ! Узнавайте город - он стоит того!!!
25 июня 2019
Экскурсия с Дианой прошла очень интересно. Мы побывали в таких местах, куда сами бы зайти не смогли, узнали от неё много нового, как о истории и традициях страны, так и о современной Грузии и грузинах. Большое спасибо Диане, за такую экскурсию. Всем советую! Если вам о Грузии интересно ВСЁ - это к Диане.
5 ноября 2018
Это была очаровательная прогулка с маршрутом сколь интересным, столь и удобным для молодой пары с малышом в коляске. Было полное ощущение встречи с добрым другом, который показывает свой любимый город в легкой, непринужденной и душевной атмосфере.
13 октября 2018
Экскурсия с Дианой прошла в легкой и непринужденной обстановке, с позитивом и ноткой юмора) Диана информацией не перегружает, рассказывает интересно)) Общалась с нашим ребенком, что тоже очень понравилось)) Спасибо Диане за прекрасно проведенное время и знакомство с Тбилиси!!!

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