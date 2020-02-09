142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах

Елена
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Елена – ваш гид
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо.

На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда.

Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино.

А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!
32 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Старый город
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У этой экскурсии142 отзыва
4.94
Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси

Что вас ожидает

Предлагаю вам выбрать один из двух вариантов того, как пройдет прогулка:

  • 1) Вы полностью отдадитесь вину и виноделию, будете ходить по погребам, параллельно наслаждаясь красотой вечернего Тбилиси. Будете слушать, говорить, обсуждать и конечно же восторгаться разнообразием испитых и еще не испробованных вин.
  • 2) Мы «разбавим» нашу винную прогулку достопримечательностями города и их историей, панорамами, с которых будут открываться чарующие виды.

🍷 Дегустации вин в сердце Тифлиса
На поиски лучшего грузинского вина мы отправимся в старые кварталы Тбилиси. Здесь вы посетите несколько интересных винных местечек, в том числе погреб, которому больше 300 лет! В уютной и дружеской атмосфере вы попробуете традиционные вина из разных сортов винограда, сравните европейский и грузинский способы производства напитка, оцените брендовые вина крупных производителей и органические вина маленьких частных виноделен. Где-то здесь прячется вино, которое покорит именно вас, и мы обязательно его найдем! А в перерывах между дегустациями прогуляемся по колоритным улочкам Тбилиси, наслаждаясь гостеприимной атмосферой и вечерней магией Старого города.

🍷 Секреты и традиции грузинского виноделия
Грузинские вина самобытны и не похожи друг на друга – в этом вы непременно убедитесь на нашей дегустационной прогулке. Я расскажу, как на вкус и аромат вин влияет не только сорт винограда, но и почва, климат, а также способ изготовления напитка. Помогу вам разобраться, что из себя представляет аутентичная технология изготовления вина в квеври, которой грузины пользуются уже более 8 тысяч лет. А еще вы узнаете о лучших сортах грузинского винограда от распространенного саперави до чхавери, который прорастает лишь в маленьких горных районах, и об особенностях вин в разных регионах Грузии.

Организационные детали

  • Дегустации входят в стоимость экскурсии
  • По желанию можем дополнить экскурсию дегустацией в погребе, где, по легенде, совсем молодым прятался Сталин (оплачивается дополнительно)
  • Также можем заглянуть в ресторанчик, где вы отведаете вкуснейшие блюда грузинской кухни (средний чек 3 – 7 евро)
Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Старый город.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, и несколько лет назад я приехала в Тбилиси как путешественница. Того времени, что я провела в городе, мне хватило, чтобы навсегда влюбиться в него и принять решение переехать сюда жить. Я всегда стараюсь в первую очередь показать места, которые люблю сама, выбрать то, что наиболее интересно, поделиться любопытными особенностями города и не перегружать путешественников тоннами справочной информации.
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142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лилия
9 февраля 2020
Лена расположила с первой минуты. Винный тур совместила с понорамными видами. Увлекла историей виноделия Грузии. Очень увлекательный вечерок!!!
9 января 2020
Елена прекрасно привовела нас по вечернему Тбилиси, не напряжно рассказала про основные достопримечательностями с перерывами на винные дигустауии. И было рассказано много про способ изготовления вина в Грузии!
2 января 2020
Елена прекрасная.Раньше это имя ассоциировалось исключительно с греческой мифологией. Но побывав на экскурсии винный тур по Тбилиси, теперь это имя будет вам напоминать гида,с которым вы ее посетите. Елена,помимо того, что очаровательная девушка, в первую очередь прекрасный экскурсовод.Мы побывали в 3 отличных винных погребах,по пути к каждому слушая рассказы о местных достопримечательностях, попробовали около 15 разных вин и закончили вечер по совету Лены в очень вкусном ресторане. Всем советую обязательно ознакомиться с таким винным туром!
2 января 2020
Отличная организация, профессиональная Гид отменно владеет материалом по истории Грузии и виноделия; все доступно и конкретно. Большое. спасибо за приятное и полезное времяпровождение. С уважением - Виталий, Киев. Спасибо гиду Елене, Вы умны и очаровательны.
21 ноября 2019
Огромное спасибо Елене за увлекательную экскурсию!
Всё дозировано и ненавязчиво. Отдельно благодарим за резерв ресторана на ужин, в полной мере ощутили грузинский колорит. Шоу и кухня впечатлили!
16 ноября 2019
Очень интересно и профессионально проведена экскурсия. Однозначно рекомендую всем.
10 ноября 2019
Всё прошло отлично,узнали много нового и интересного не только о вине,но и из истории Тбилиси! Огромное спасибо Елене!
31 октября 2019
Было пьяно! Даже не ожидали. Думали там бокальчик пригубим, в другом месте. А вышло значительное количество вина, по 5-6 позиций 4 погреба. Но было круто, весело, красиво. Лена рассказала нам и про грузинскую технологию и отличия, и помогла разобраться в грузинском вине. Даже почувствовали себя как на застолье, познакомились с культурой застолья и сказали тост!
20 октября 2019
Лена приятный и интересный собеседник, отличный гид. Места подобранные ею удивительные, каждый имеет свою атмосферу, антураж. Сами бы мы их не за, что не нашли. Вино нам понравилось в разных местах, мне например больше всего во втором настоящий Саперави сделанный по грузински. Взяли домой себе, на подарки дарить жалко! Сами будем наслаждаться!
14 октября 2019
Нам понравился наш винный тур. Выбрали вино себе и друзьям, хорошо провели время, посмотрели город. Было 4 полноценных дегустаций.
Ещё 132 отзыва

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