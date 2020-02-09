142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Предлагаю вам выбрать один из двух вариантов того, как пройдет прогулка:

1) Вы полностью отдадитесь вину и виноделию, будете ходить по погребам, параллельно наслаждаясь красотой вечернего Тбилиси. Будете слушать, говорить, обсуждать и конечно же восторгаться разнообразием испитых и еще не испробованных вин.

2) Мы «разбавим» нашу винную прогулку достопримечательностями города и их историей, панорамами, с которых будут открываться чарующие виды.

🍷 Дегустации вин в сердце Тифлиса

На поиски лучшего грузинского вина мы отправимся в старые кварталы Тбилиси. Здесь вы посетите несколько интересных винных местечек, в том числе погреб, которому больше 300 лет! В уютной и дружеской атмосфере вы попробуете традиционные вина из разных сортов винограда, сравните европейский и грузинский способы производства напитка, оцените брендовые вина крупных производителей и органические вина маленьких частных виноделен. Где-то здесь прячется вино, которое покорит именно вас, и мы обязательно его найдем! А в перерывах между дегустациями прогуляемся по колоритным улочкам Тбилиси, наслаждаясь гостеприимной атмосферой и вечерней магией Старого города.

🍷 Секреты и традиции грузинского виноделия

Грузинские вина самобытны и не похожи друг на друга – в этом вы непременно убедитесь на нашей дегустационной прогулке. Я расскажу, как на вкус и аромат вин влияет не только сорт винограда, но и почва, климат, а также способ изготовления напитка. Помогу вам разобраться, что из себя представляет аутентичная технология изготовления вина в квеври, которой грузины пользуются уже более 8 тысяч лет. А еще вы узнаете о лучших сортах грузинского винограда от распространенного саперави до чхавери, который прорастает лишь в маленьких горных районах, и об особенностях вин в разных регионах Грузии.