Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Вам не хочется плыть до острова на пароме вместе с 1000 других туристов?
Не хочется стоять в очереди за билетами?
Предлагаю услугу VIP трансфер на остров 🏝️ Искья (Капри)
Встреча в аэропорту, порту, вокзале. Доставка на комфортабельном авто до порта отправления катера. В вашем распоряжении яхта 🛥️ с водителем, сопровождение русского переводчика, помощь с багажом.
Доставим вас по VIP классу на остров для вашего отдыха.
*цена оговаривается с клиентом, предварительный заказ за 48 часов.
Жду вас в Неаполе,
Елена