Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

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Аренда яхт, VIP Трансфер на яхте на о. Искья, Капри

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Предлагаю вам провести ваш следующий отдых по высшему классу и арендовать роскошную яхту в Италии.

Вместе с нашими VIP трансферами на остров 🏝️ Искья (Капри) вам не придется плыть до острова на пароме вместе с 1000 других туристов и тем более, стоять в очереди за билетами.
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Аренда яхт, VIP Трансфер на яхте на о. Искья, Капри
Аренда яхт, VIP Трансфер на яхте на о. Искья, Капри
Вам не хочется плыть до острова на пароме вместе с 1000 других туристов?
Не хочется стоять в очереди за билетами?
Предлагаю услугу VIP трансфер на остров 🏝️ Искья (Капри)
Встреча в аэропорту, порту, вокзале. Доставка на комфортабельном авто до порта отправления катера. В вашем распоряжении яхта 🛥️ с водителем, сопровождение русского переводчика, помощь с багажом.
Доставим вас по VIP классу на остров для вашего отдыха.
*цена оговаривается с клиентом, предварительный заказ за 48 часов.
Жду вас в Неаполе,
Елена
Начало и место завершения
🚩 Naples
Аренда яхт, VIP Трансфер на яхте на о. Искья, Капри
Аренда яхт, VIP Трансфер на яхте на о. Искья, Капри
Аренда яхт, VIP Трансфер на яхте на о. Искья, Капри
Аренда яхт, VIP Трансфер на яхте на о. Искья, Капри

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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