Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

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Дегустация вин

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Это индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳.

Я заберу вас из вашего отеля и мы поедем на итальянскую винодельню.

Вас ждет прогулка 👣 по виноградникам и возможность посмотреть, как растет и собирается виноград.

Посещение винных погребов, а также обед и дегустация четырех типов вина, которая будет сопровождаться традиционными итальянскими закусками — сырами, салями и солениями.
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Дегустация вин
Дегустация вин
Индивидуальная экскурсия ⛳ на машине. Программа: встреча с туристами в лобби отеля и проезд на винодельческое хозяйство, прогулка 👣 по виноградникам, посещение погреба и обед-дегустация четырех типов вина.
Вы спуститесь в настоящий погреб, в котором вы увидите разнообразные вина, коньяки и ликеры из разных территорий Италии.
Вы пробуете лучшие вина Италии с лучшими сырами Италии, салями, а так же национальные закуски регионов (маринады и соления).
Вы научитесь понимать из какого сорта винограда сделано вино 🍷, чувствовать его тончайшие ароматы. Кавист покажет Вам как правильно дегустировать то или иное вино.
Помните: помимо дегустации вин Вам будут предложены сыры и колбасы, сделанные здесь же, на юге Италии. Сыр и вино, что может быть прекраснее!
Что входит
  • трансфер
  • дегустация 4х видов вин
  • обед
Что не входит
  • ассистент-сомелье (140 евро)
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Дегустация вин
Дегустация вин
Дегустация вин
Дегустация вин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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