Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

Индивидуальная экскурсия ⛳ на машине. Программа: встреча с туристами в лобби отеля и проезд на винодельческое хозяйство, прогулка 👣 по виноградникам, посещение погреба и обед-дегустация четырех типов вина.

Вы спуститесь в настоящий погреб, в котором вы увидите разнообразные вина, коньяки и ликеры из разных территорий Италии.

Вы пробуете лучшие вина Италии с лучшими сырами Италии, салями, а так же национальные закуски регионов (маринады и соления).

Вы научитесь понимать из какого сорта винограда сделано вино 🍷, чувствовать его тончайшие ароматы. Кавист покажет Вам как правильно дегустировать то или иное вино.

Помните: помимо дегустации вин Вам будут предложены сыры и колбасы, сделанные здесь же, на юге Италии. Сыр и вино, что может быть прекраснее!