Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Предлагаю вместе совершить обзорную экскурсию ⛳ по Неаполю (на машине + пешая)

Начало экскурсии: холм Позиллипо, панорманое Позиллипо. Прекрасная возможность увидеть панорамный Неаполь, захватывающий вид на прекрасный город 🏙️, море 🌊, усыпанное яхтами, а так же действующий Везувий.

Остановка в кафе Чиммино и угощение неаполетанским кофе на ул. Петрарка.

Парк Вирджильяно, панорамная площадка с видом на острова Искья, Прочида, Мизейский мыс, остров 🏝️ Низида.

Прогулка по восхитительной набережной Мерджелина, обещает морской воздух, запах рыбы и встречу с катерами и паромами, отправляющиеся на острова. Знакомство с замком дель Ово (Замок яйца).

Сердце Неаполя- Площадь Плебесцита: Королевский Дворец, базилика Сан-Франческо ди Паола. Галерея Умберто 1, копия Миланской галереи Эммануила 2. А так же Площадь Муниципальлитета, Мэрия и театр Сан Карло.

Прекрасня компания, отличное настроение, юмор и рассказы о Неаполе — входят в стоимость экскурсии 🧭 нашей встречи.

Елена