Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Неаполю обзорная

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Вас ждет увлекательная прогулка 👣 по Неаполю.

Вы познакомитесь с городом с разных сторон и почувствуете его атмосферу.

Вместе с гидом вы пройдете от холма Позиллипо до сердца Неаполя — Площади Плебисцита.

Также узнаете интересные истории 📖 о жизни города и получите полезные советы от местного жителя о том, где вкуснее всего готовят и варят лучший кофе.
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Экскурсия по Неаполю обзорная
Экскурсия по Неаполю обзорная
Предлагаю вместе совершить обзорную экскурсию ⛳ по Неаполю (на машине + пешая)
Начало экскурсии: холм Позиллипо, панорманое Позиллипо. Прекрасная возможность увидеть панорамный Неаполь, захватывающий вид на прекрасный город 🏙️, море 🌊, усыпанное яхтами, а так же действующий Везувий.
Остановка в кафе Чиммино и угощение неаполетанским кофе на ул. Петрарка.
Парк Вирджильяно, панорамная площадка с видом на острова Искья, Прочида, Мизейский мыс, остров 🏝️ Низида.
Прогулка по восхитительной набережной Мерджелина, обещает морской воздух, запах рыбы и встречу с катерами и паромами, отправляющиеся на острова. Знакомство с замком дель Ово (Замок яйца).
Сердце Неаполя- Площадь Плебесцита: Королевский Дворец, базилика Сан-Франческо ди Паола. Галерея Умберто 1, копия Миланской галереи Эммануила 2. А так же Площадь Муниципальлитета, Мэрия и театр Сан Карло.
Прекрасня компания, отличное настроение, юмор и рассказы о Неаполе — входят в стоимость экскурсии 🧭 нашей встречи.
Елена
Начало и место завершения
🚩 Naples
Экскурсия по Неаполю обзорная
Экскурсия по Неаполю обзорная
Экскурсия по Неаполю обзорная
Экскурсия по Неаполю обзорная
Экскурсия по Неаполю обзорная
Экскурсия по Неаполю обзорная
Экскурсия по Неаполю обзорная
Экскурсия по Неаполю обзорная

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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