Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Вы в отпуске или с деловым визитом в Неаполе? Времени мало, а достопремечательности хочется посмотреть?

Предлагаю экскурсию ⛳ по музеям, а так же историческим местам Неаполя.

Быстро, весело 🥳 и интересно.

Экскурсия начинается с набережной Мерджелина. Пешая прогулка 👣 до Замка дель Ово. Посещение замка.

Площадь Плебесцита. Королевский дворец — Музей 🖼 Королевского Дворца, посещение базилики Сан-Франческо ди Паола, Глерея Умберто, а так же мэрия, Площадь Муниципалитете, театр САн Карло. Декуманус, Новая церковь ⛪ иезуитов, а так же множество архитектурных ценностей, неаполитенских улиц, лавок ремесленников.

Маршрут Экскурсии 🧭 может варьироваться, в зависимости от пожеланий туриста.