Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

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Галопом по музеям Неаполя

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Вас ждет прогулка 👣 по Неаполю и знакомство с его достопримечательностями 🏛️.

Вы увидите древние церкви, дворцы и музеи 🖼, пройдете по центральным улицам, прочувствуете местный колорит.
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Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Вы в отпуске или с деловым визитом в Неаполе? Времени мало, а достопремечательности хочется посмотреть?
Предлагаю экскурсию ⛳ по музеям, а так же историческим местам Неаполя.
Быстро, весело 🥳 и интересно.
Экскурсия начинается с набережной Мерджелина. Пешая прогулка 👣 до Замка дель Ово. Посещение замка.
Площадь Плебесцита. Королевский дворец — Музей 🖼 Королевского Дворца, посещение базилики Сан-Франческо ди Паола, Глерея Умберто, а так же мэрия, Площадь Муниципалитете, театр САн Карло. Декуманус, Новая церковь ⛪ иезуитов, а так же множество архитектурных ценностей, неаполитенских улиц, лавок ремесленников.
Маршрут Экскурсии 🧭 может варьироваться, в зависимости от пожеланий туриста.
Начало и место завершения
🚩 Naples
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя
Галопом по музеям Неаполя

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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