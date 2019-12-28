Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите археологический комплекс Помпей и прогуляйтесь по древним улицам города
Посмотрите, как жили римляне в приморском городе Помпеи
Полюбуйтесь пейзажем, проезжая вдоль амальфитанского побережья на юге Италии
Проведите день на живописном побережье Амальфи в Италии и исследуйте археологические руины древнего римского города Помпеи во время однодневной экскурсии из Неаполя. Вас встретят в вашем центральном отеле Неаполя или у вашего круизного лайнера в порту Неаполя.
Ваша первая остановка будет в Помпеях, когда-то процветающем римском городе, а теперь это место археологических раскопок. Похороненный под пеплом после извержения Везувия в 79 году нашей эры, город был потерян до 1700-х годов.
Сегодня вы можете прогуляться по старым римским улицам и увидеть дома, магазины, бары и даже бордель среди раскопанных руин.
Когда вы едете по побережью Амальфи, полюбуйтесь захватывающими пейзажами. Ваш водитель остановится в фантастическом месте с видом на Позитано и его залив, откуда открывается потрясающий вид. Отсюда вы продолжите путь в Амальфи, где у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться чистой голубой водой.
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд в обе стороны
Проход без очереди в Помпеи
Легкий обед
Бутылка воды
Услуги сопровождающего гида в Помпеях или аудиогид (в зависимости от сезона и размера группы)
Что не входит
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
В низкий сезон в Помпеях гид будет сопровождать только языковые группы из не менее шести человек. Группы до пяти участников получат аудиогиды
Туры доступны на китайском, японском, русском и португальском языках. Аудиогиды на французском и немецком языках доступны только в Помпеях. В других частях тура аудиогиды будут на английском, испанском и итальянском языках
Обратите внимание, что тур начинается в 08:00/08:30, а трансфер осуществляется на 30–40 минут раньше. Свяжитесь с туроператором для уточнения времени и места встречи
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
T
Talita
28 дек 2019
Помпеи были восхитительны. Побережье Амальфи было совершенно захватывающим. Обязательно попробуйте лимончелло. Водитель был очень опытным и проделал огромную работу, чтобы безопасно доставить нас туда и обратно. Обед был большим разочарованием, мы сидели в резервном ресторане, в котором не было вида или какого-либо достойного обслуживания, не говоря уже об атмосфере. Все еще замечательный опыт.
А
Аноним
29 окт 2021
The experience was amazing we saw so many little towns and an in-depth tour of pompeii in our language. We got chance to take so many pictures and the driver was really experienced! Serena was amazing explaining everything and informing us all. We went to the top of with the elevator at Amalfi and the lunch was incredible!
D
Dimitra
9 сен 2021
Our experience was excellent. Our guide, Gabriel, was extremely nice, friendly, accommodating, very knoweledgable and helpful. Gave us very helpful tips, shared insightful comments about the places we visited and made our tour very pleasant. We highly recommend it!!! Special touch the lunch offered in a wonderful restaurant with delicious meal. Thank you!!!
Ещё 667 отзывов
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