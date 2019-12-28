Проведите день на живописном побережье Амальфи в Италии и исследуйте археологические руины древнего римского города Помпеи во время однодневной экскурсии из Неаполя. Вас встретят в вашем центральном отеле Неаполя или у вашего круизного лайнера в порту Неаполя.

Ваша первая остановка будет в Помпеях, когда-то процветающем римском городе, а теперь это место археологических раскопок. Похороненный под пеплом после извержения Везувия в 79 году нашей эры, город был потерян до 1700-х годов.

Сегодня вы можете прогуляться по старым римским улицам и увидеть дома, магазины, бары и даже бордель среди раскопанных руин.

Когда вы едете по побережью Амальфи, полюбуйтесь захватывающими пейзажами. Ваш водитель остановится в фантастическом месте с видом на Позитано и его залив, откуда открывается потрясающий вид. Отсюда вы продолжите путь в Амальфи, где у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться чистой голубой водой.