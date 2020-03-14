Узнайте, как жили древние римляне на месте руин Помпей в рамках 6-часового комплексного тура. Вы увидите Форум, Стабианские термы, бордель, дом Фавна, дом трагического поэта и многое другое.

После визита в Помпеи предусмотрен перерыв на полчаса перед началом второй части тура. Поезжайте на вершину Везувия через красивый сосновый лес с пышными деревьями и яркими желтыми цветами. Вам откроются живописные виды на Неаполитанский залив.

На прогулке с гидом-вулканологом вы узнаете геологическую историю вулкана и его извержений.