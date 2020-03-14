Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите к руинам Помпей и Везувию без очереди
Прогуляйтесь вдоль кратера Везувия с гидом-вулканологом
Исследуйте руины Помпей и узнайте, как люди жили здесь 2000 лет назад
Выберите вариант тура с пиццей или дегустацией вина
Узнайте, как жили древние римляне на месте руин Помпей в рамках 6-часового комплексного тура. Вы увидите Форум, Стабианские термы, бордель, дом Фавна, дом трагического поэта и многое другое.
После визита в Помпеи предусмотрен перерыв на полчаса перед началом второй части тура. Поезжайте на вершину Везувия через красивый сосновый лес с пышными деревьями и яркими желтыми цветами. Вам откроются живописные виды на Неаполитанский залив.
На прогулке с гидом-вулканологом вы узнаете геологическую историю вулкана и его извержений.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка от места встречи и обратно
Трансфер от основных отелей Неаполя
Вход на территорию Помпей вне очереди
Подъем на Везувий без очереди
Вода
Услуги гида или аудиогид (в низкий сезон гид будет доступен для языковых групп не менее шести человек, для групп не более пяти человек предоставят аудиогиды)
2-часовая экскурсия по руинам Помпей
2-часовая экскурсия с посещением Везувия
Что не входит
Питание
Дополнительные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Если количество участников будет меньше шести, вас ждет экскурсия по Помпеям с аудиогидом, а не местным гидом
На территории Помпей местный туроператор предоставляет аудиогиды на китайском, французском, немецком, португальском, японском и русском языках
Экскурсия по Везувию проходит с гидом, говорящим на английском, испанском или итальянском языке
Обратите внимание: тур начинается в 08:00/08:30, а трансфер осуществляется на 30–40 минут раньше. Свяжитесь с туроператором для уточнения времени и места встречи
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 331 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
203
4
93
3
25
2
9
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Swetlana
14 мар 2020
Когда мы забронировали тур, стоимость тура была снижена с 96 до 78 евро. Нас встретили в отеле, а всего наша группа состояла из 11 человек. Гид хорошо говорил по-английски и был очень мил. Каждому попутчику досталась бутылка воды. Сначала мы поехали в Помпеи. Там нас передали другому гиду, который тоже хорошо говорил по-английски, хотя и с сильным акцентом (с обычным школьным английским у вас нет проблем с пониманием). Помпеи нас очень впечатлили. Однако у нас там не было много свободного времени. Наверное, чтобы не заблудиться среди руин большого города. Затем мы отправились к Везувию. Наверху в ресторане была пицца и напитки. Было очень красиво и очень вкусно. Оттуда мы шли к кратеру минут 30. Вид красивый, а кратер кипения очень впечатляет. Нам все очень понравилось.
S
Sara
20 окт 2021
(Ирландия)
We really enjoyed the Pompeii and Vesuvius tour! The two hour Pompeii tour was interesting and a great intro to the site. We opted for the pizza lunch and the pizza was gorgeous. We then had an hour and a half or so in Vesuvius which was the ideal length of time to hike to the top and explore the crater.
Our driver Rino and guide Marie Angela were also both great!
А
Аноним
17 окт 2021
(Италия)
La guida con il pullman arrivati in orario perfetto al punto d'incontro. Ci siamo recati verso Pompei (2 ore di visita con guida) e successivamente sul Vesuvio (non è presente nessuna guida). Ci siamo recati presso il ristorante kono dove abbiamo pranzato, nel Menù era compresa pizza (marinara o Margherita) una bibita e una piccola fettina di dolce. Non era compreso il caffè. Non ci è stata fornita acqua né degustazione vini elencata sul programma attività. In compenso la guida Gianni sul pullman molto alla mano e molto piacevole.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Неаполя