Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

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Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Посетите Коммерческий центр Кампания (Centro Commerciale Campania) — огромный торговый центр и аутлет в окрестностях Неаполя.

С гидом вы сэкономите время и сможете найти одежду на ваш вкус по выгодным ценам.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 23 человек

  • €54 за человека

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Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
Предлагаю вместе посетить Коммерческий Центр Кампания (Campania)
Centro Commerciale Campania — крупный торговый центр и аутлет в окресновсях Неаполя. На территории центра расположено около 180 магазинов, предлагающих женскую, мужскую и детскую одежду и обувь, аксессуары, парфюмерию и косметику, а так же товары для дома и принадлежности для спорта. Среди представленных брендов: Adidas, Bershka, Guess, H$M, Jennifer Persona, Oltre, Pull and Bear, Pimkie, Swarowski, Sisley, Factory, Timberland, Zara, Marella, Guru, Coscia, Alcott, Camomilla, Carpisa, Disney, Harmont $ Blaine, KIKO, Kocca и многие другие.
Кроме магазинов к услугам посетителей торгового центра — кинотеатр, детский игровой центр, кафе и ресторан.
Давайте проведем вместе прекрасно время!
Начало и место завершения
🚩 Naples
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 23 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rus T.
Rus T.
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