Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

Предлагаю вместе посетить Коммерческий Центр Кампания (Campania)

Centro Commerciale Campania — крупный торговый центр и аутлет в окресновсях Неаполя. На территории центра расположено около 180 магазинов, предлагающих женскую, мужскую и детскую одежду и обувь, аксессуары, парфюмерию и косметику, а так же товары для дома и принадлежности для спорта. Среди представленных брендов: Adidas, Bershka, Guess, H$M, Jennifer Persona, Oltre, Pull and Bear, Pimkie, Swarowski, Sisley, Factory, Timberland, Zara, Marella, Guru, Coscia, Alcott, Camomilla, Carpisa, Disney, Harmont $ Blaine, KIKO, Kocca и многие другие.

Кроме магазинов к услугам посетителей торгового центра — кинотеатр, детский игровой центр, кафе и ресторан.

Давайте проведем вместе прекрасно время!