Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

Трансфер (аренда комфортабельного автомобиля с итальянским водителем + русскоговорящий переводчик) на территории г. Неаполь и региона Кампания. Возможны также дальние поездки на дальние дистанции по всей территории Италии.

Встреча в аэропорту Capodichino, помощь в бронировании гостинницы, помощь в любых вопросах, касающихся передвижения по городу, организация свободного времени, ужина и т. д.

Работаем в следующих направлениях:

Дополнительно нашим клиентам предлагается: