Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

Трансфер (аренда комфортабельного автомобиля с итальянским водителем + русскоговорящий переводчик) на территории г. Неаполь и региона Кампания. Возможны также дальние поездки на дальние дистанции по всей территории Италии.
Встреча в аэропорту Capodichino, помощь в бронировании гостинницы, помощь в любых вопросах, касающихся передвижения по городу, организация свободного времени, ужина и т. д.
Работаем в следующих направлениях:
Дополнительно нашим клиентам предлагается:
Начало и место завершения
🚩 Naples
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.