Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансфер из аэропорта Неаполь

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Аэропорт Неаполя расположен в 6 км от города, поэтому воспользовавшись трансфером, вы доберетесь до вашего отеля быстро и по лояльным ценам.

Кроме того, вы можете заказать трансфер в другие города региона Кампания.

В любое время, в аэропорту вас будет дожидаться водитель 🚗 с табличкой, где будут написаны ваши имя и фамилия.
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Трансфер из аэропорта Неаполь
Трансфер из аэропорта Неаполь
Трансфер (аренда комфортабельного автомобиля с итальянским водителем + русскоговорящий переводчик) на территории г. Неаполь и региона Кампания. Возможны также дальние поездки на дальние дистанции по всей территории Италии.
Встреча в аэропорту Capodichino, помощь в бронировании гостинницы, помощь в любых вопросах, касающихся передвижения по городу, организация свободного времени, ужина и т. д.

Работаем в следующих направлениях:

    Дополнительно нашим клиентам предлагается:

      Начало и место завершения
      🚩 Naples

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Rus T.
      Rus T.
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