Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

С удовольствием встречу вас в аэропорту Каподикино Неаполь или на ж/д вокзале piazza Garribaldi.

Помогу с багажем и отвезу вас в отель 🏨 либо другой пункт назначения.

Переезд в любую точку южной Италии сопровождается рассказами о традициях и особенностях жизни в Неаполе, по желанию туристоа, всегда можно остановиться на смотровой площадке для фото, а так же отведать настоящего неаполитанского кофе. Не упустите возможность использовать преимущества трансфера, который порой по информативности ничуть не уступает традиционной экскурсии 🧭 такой возможностью и обычный переезд из города в город 🏙️ превратится в увлекательное путешествие!

Быстро, качественно и на хорошем авто.

Жду нашей встречи, Елена