Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

С удовольствием встречу вас в аэропорту Каподикино Неаполь или на ж/д вокзале piazza Garribaldi.
Помогу с багажем и отвезу вас в отель 🏨 либо другой пункт назначения.
Переезд в любую точку южной Италии сопровождается рассказами о традициях и особенностях жизни в Неаполе, по желанию туристоа, всегда можно остановиться на смотровой площадке для фото, а так же отведать настоящего неаполитанского кофе. Не упустите возможность использовать преимущества трансфера, который порой по информативности ничуть не уступает традиционной экскурсии 🧭 такой возможностью и обычный переезд из города в город 🏙️ превратится в увлекательное путешествие!
Быстро, качественно и на хорошем авто.
Жду нашей встречи, Елена
Начало и место завершения
🚩 Naples
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.