  1. Италия
  2. Экскурсии

Трансфер по Неаполю, регион Кампания

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Трансфер по Неаполю, регион Кампания
Задать вопрос
Трансфер по Неаполю, регион Кампания
Трансфер по Неаполю, регион Кампания
С удовольствием встречу вас в аэропорту Каподикино Неаполь или на ж/д вокзале piazza Garribaldi.
Помогу с багажем и отвезу вас в отель 🏨 либо другой пункт назначения.
Переезд в любую точку южной Италии сопровождается рассказами о традициях и особенностях жизни в Неаполе, по желанию туристоа, всегда можно остановиться на смотровой площадке для фото, а так же отведать настоящего неаполитанского кофе. Не упустите возможность использовать преимущества трансфера, который порой по информативности ничуть не уступает традиционной экскурсии 🧭 такой возможностью и обычный переезд из города в город 🏙️ превратится в увлекательное путешествие!
Быстро, качественно и на хорошем авто.
Жду нашей встречи, Елена
Начало и место завершения
🚩 Naples
Трансфер по Неаполю, регион Кампания

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rus T.
Rus T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
182
3 часа
VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
Знакомство с Неаполем
161
3 часа
Знакомство с Неаполем
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
54
4 часа
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
Трансфер из аэропорта Неаполь
86
3 часа
Трансфер из аэропорта Неаполь
Дегустация вин
315
4 часа
Дегустация вин
Неаполь: уличные истории
161
4 часа
Неаполь: уличные истории

Еще несколько необычных экскурсий в Неаполе

Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
От 78
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
213 отзывов
История и архитектура средневековых шедевров
Ежедневная прогулка по Неаполю
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю
123 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Неаполь — любовь с первого взгляда
80
4 часа
Неаполь — любовь с первого взгляда
77 отзывов
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Помпеи — взгляд в прошлое
130
2 часа
Помпеи — взгляд в прошлое
65 отзывов
История и уникалькальная аура заживо погребенного города в его сохранившихся улицах и домах
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
20
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
44 отзыва
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
7
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
40 отзывов
Узнать о жизни древнего «мегаполиса» и исследовать самый посещаемый после Колизея музей Италии