Главную торговую/шопинговую улицу Толедо (пицца-кошелёк Маргарита)
Один из центральных рынков Pignasecca (фритюр и конверт из свежайших морепродуктов)
Одну из центральных Энотек (пробуем Aranciata)
Испанские кварталы (дегустируем сыры, мясо и вино)
Пиццерию Бранди
Галерею Умберто (пробуем сладости Неаполя)
Гран кафе Гамбринус (пьем настоящий неаполитанский эспрессо)
Гастрономическая групповая пешеходная экскурсия ⛳ по городу с остановками и дегустациями в самых интересных и колоритных заведениях города!
Приглашаем вас в незабываемое гастрономическое путешествие по сердцу юга Италии! Неаполитанская кухня 🥧 — это уникальное сочетание парящего южного солнца, бескрайнего моря 🌊 и волнующего вулканического региона, благодаря чему здешние продукты всегда самые свежие.
Куда мы отправимся:
Для начала мы посетим один из самых главных и колоритных продовольственных рынков Неаполя Mercato della Pignasecca.
Мы посетим пескерию (Pescheria – по ит. рыбная лавка) где рыбак при вас не отходя от прилавка приготовит «cuoppo di pesce» (бумажный конверт с обжаренными во фритюре морепродуктами( кальмары, анчоусы, креветки, осьминоги), выловленными сегодня утром из тирренского моря.
Потом мы отправимся в еще одно знаковое неаполитанское заведение -Friggitoria где мы попробуем «жареный неаполитанский микс» «mix fritto napoletano» с добавлением моцареллы.
Мы посетим лавки с уличной едой, где вас угостят местными неаполитанскими деликатесами и, конечно же, знаменитой «пиццей в форме кошелька» - la pizza a portafoglio (это маленькая пицца 🍕, которая получила свое название от того факта, что она держится в руках и закрывается на двух сторонах, как кошелек. Является иконой уличной еды города Неаполя) Идеально подходит для успокоения желудка на случай внезапного голода.
Мы также побываем в испанских кварталах Неаполя, которые сами по себе являются достопримечательностью 🏛️ и сердцем Неаполя. Здесь нас встретят с распахнутыми объятиями местные производители моцареллы, салями и ветчины и предложат нам для дегустации нарезки из продуктов собственного производства: моцареллу из буйволиного молока DOP(родина регион Кампания), нежнейший сыр из коровьего молока с добавлением орехов или фруктов 🍎, неаполитанское салями, сыровяленую ветчину, оливки, а также по бокалу местного вина.
Заглянем мы с вами и в красивейший торговый пассаж XIX века - Галерею Умберто I, где отведаем настоящие неаполитанские сладости - sfogliatella или babà.
Неаполитанская пословица гласит, что три вещи прекрасны здесь это море, вулкан Везувий и местные сладости.
И в заключении нашей гастрономической экскурсии 🧭 мы выпьем чашечку ароматного волшебного неаполитанского эспрессо в одном из центральных баров города.
Что входит
услуги гида
Что не входит
еда и напитки — 25€/человека (включая детей любых возрастов)
личные расходы
Начало
🚩 станция метро Toledo
Место завершения
🏁 Piazza Trieste e Trento
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.