Napolidiscovery – Гид из Неаполя

Неаполь – город 🏙️, древнее Италии.



Предки называли его «мифологической сиреной», и свою мистику он сохранил до сих пор.



Некоторые любят Неаполь за его контрасты, другие – за дерзкий нрав и непредсказуемость.



Но, тем не менее, райский климат и теплое солнце ☀️ делает его таким заманчивым и желанным.



Мы же предлагаем вам попробовать город «на вкус» и узнать его совсем с другой стороны – гастрономической!