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Три столпа Италии: гастрономический тур по Неаполю

Napolidiscovery
Napolidiscovery – Гид из Неаполя
Неаполь – город 🏙️, древнее Италии.

Предки называли его «мифологической сиреной», и свою мистику он сохранил до сих пор.

Некоторые любят Неаполь за его контрасты, другие – за дерзкий нрав и непредсказуемость.

Но, тем не менее, райский климат и теплое солнце ☀️ делает его таким заманчивым и желанным.

Мы же предлагаем вам попробовать город «на вкус» и узнать его совсем с другой стороны – гастрономической!
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €90 за человека

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Три столпа Италии: гастрономический тур по Неаполю
Три столпа Италии: гастрономический тур по Неаполю

Что вы увидите

  • Главную торговую/шопинговую улицу Толедо (пицца-кошелёк Маргарита)
  • Один из центральных рынков Pignasecca (фритюр и конверт из свежайших морепродуктов)
  • Одну из центральных Энотек (пробуем Aranciata)
  • Испанские кварталы (дегустируем сыры, мясо и вино)
  • Пиццерию Бранди
  • Галерею Умберто (пробуем сладости Неаполя)
  • Гран кафе Гамбринус (пьем настоящий неаполитанский эспрессо)
Гастрономическая групповая пешеходная экскурсия ⛳ по городу с остановками и дегустациями в самых интересных и колоритных заведениях города!
Приглашаем вас в незабываемое гастрономическое путешествие по сердцу юга Италии! Неаполитанская кухня 🥧 — это уникальное сочетание парящего южного солнца, бескрайнего моря 🌊 и волнующего вулканического региона, благодаря чему здешние продукты всегда самые свежие.

Куда мы отправимся:

  • Для начала мы посетим один из самых главных и колоритных продовольственных рынков Неаполя Mercato della Pignasecca.
  • Мы посетим пескерию (Pescheria – по ит. рыбная лавка) где рыбак при вас не отходя от прилавка приготовит «cuoppo di pesce» (бумажный конверт с обжаренными во фритюре морепродуктами( кальмары, анчоусы, креветки, осьминоги), выловленными сегодня утром из тирренского моря.
  • Потом мы отправимся в еще одно знаковое неаполитанское заведение -Friggitoria где мы попробуем «жареный неаполитанский микс» «mix fritto napoletano» с добавлением моцареллы.
  • Мы посетим лавки с уличной едой, где вас угостят местными неаполитанскими деликатесами и, конечно же, знаменитой «пиццей в форме кошелька» - la pizza a portafoglio (это маленькая пицца 🍕, которая получила свое название от того факта, что она держится в руках и закрывается на двух сторонах, как кошелек. Является иконой уличной еды города Неаполя) Идеально подходит для успокоения желудка на случай внезапного голода.
  • Мы также побываем в испанских кварталах Неаполя, которые сами по себе являются достопримечательностью 🏛️ и сердцем Неаполя. Здесь нас встретят с распахнутыми объятиями местные производители моцареллы, салями и ветчины и предложат нам для дегустации нарезки из продуктов собственного производства: моцареллу из буйволиного молока DOP(родина регион Кампания), нежнейший сыр из коровьего молока с добавлением орехов или фруктов 🍎, неаполитанское салями, сыровяленую ветчину, оливки, а также по бокалу местного вина.
  • Заглянем мы с вами и в красивейший торговый пассаж XIX века - Галерею Умберто I, где отведаем настоящие неаполитанские сладости - sfogliatella или babà.
  • Неаполитанская пословица гласит, что три вещи прекрасны здесь это море, вулкан Везувий и местные сладости.
  • И в заключении нашей гастрономической экскурсии 🧭 мы выпьем чашечку ароматного волшебного неаполитанского эспрессо в одном из центральных баров города.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • еда и напитки — 25€/человека (включая детей любых возрастов)
  • личные расходы
Начало
🚩 станция метро Toledo
Место завершения
🏁 Piazza Trieste e Trento
Три столпа Италии: гастрономический тур по Неаполю
Три столпа Италии: гастрономический тур по Неаполю
Три столпа Италии: гастрономический тур по Неаполю
Три столпа Италии: гастрономический тур по Неаполю
Три столпа Италии: гастрономический тур по Неаполю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Napolidiscovery
Napolidiscovery
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