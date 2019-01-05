Совершите путешествие по достопримечательностям Ватикана, приняв участие в двухчасовом туре с гидом. Исследуйте музеи Ватикана и осмотрите впечатляющую Сикстинскую капеллу.

Начните экскурсию по искусству и архитектуре Ватикана с музеев Ватикана, где хранится самая значительная коллекция древнего искусства в мире. От египетского музея до этрусского музея, и от греко-римского отдела до коллекций предметов искусства эпохи Ренессанса — здесь каждый найдет что-то интересное.

Следуйте за гидом по лучшим галереям и оцените фрески, статуи, гобелены и исторические карты. Вы посетите апартаменты Борджиа с комнатами, расписанными Рафаэлем, Ватиканскую пинакотеку, Галерею карт, двор Пинии и многое другое.

Затем вы посетите Сикстинскую капеллу, чтобы полюбоваться шедеврами Микеланджело, Боттичелли, Гирландайо, Пинтуриккио и Перуджино. Взгляд на потолок Микеланджело — это мгновение, которое вы запомните на всю жизнь.