Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом

Совершите двухчасовой пеший тур по святыне христианского мира в сопровождении гида

4.2
199 отзывов
В группе
до 100 чел.
Совершите двухчасовой пеший тур по святыне христианского мира в сопровождении гида.

Посетите музеи Ватикана и осмотрите Сикстинскую капеллу.
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом
Сикстинская капелла и Ватикан: экскурсия с гидом

Что вы увидите 🤩

  • Музеи Ватикана
  • Ватикан
  • Сикстинская капелла
  • Собор Святого Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Постойте в Сикстинской капелле, любуясь фреской Микеланджело «Страшный суд»
  2. Прогуляйтесь по знаменитой Галерее географических карт, Залу гобеленов и одному из самых богатых египетских музеев в мире
  3. Осмотрите удивительные и захватывающие залы в музеях Ватикана с тысячами художественных и скульптурных шедевров таких мастеров, как Рафаэль и Джотто
Совершите путешествие по достопримечательностям Ватикана, приняв участие в двухчасовом туре с гидом. Исследуйте музеи Ватикана и осмотрите впечатляющую Сикстинскую капеллу.
Начните экскурсию по искусству и архитектуре Ватикана с музеев Ватикана, где хранится самая значительная коллекция древнего искусства в мире. От египетского музея до этрусского музея, и от греко-римского отдела до коллекций предметов искусства эпохи Ренессанса — здесь каждый найдет что-то интересное.
Следуйте за гидом по лучшим галереям и оцените фрески, статуи, гобелены и исторические карты. Вы посетите апартаменты Борджиа с комнатами, расписанными Рафаэлем, Ватиканскую пинакотеку, Галерею карт, двор Пинии и многое другое.
Затем вы посетите Сикстинскую капеллу, чтобы полюбоваться шедеврами Микеланджело, Боттичелли, Гирландайо, Пинтуриккио и Перуджино. Взгляд на потолок Микеланджело — это мгновение, которое вы запомните на всю жизнь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Зарезервированный вход в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу
Что не входит
  • Подъем на купол
  • Экскурсия по собору Святого Петра
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Колени и плечи должны быть прикрыты
  • Короткие юбки и шорты не допускаются
  • Вход с домашними животными не допускается
  • Крупногабаритные сумки не допускаются
  • Услуги гида предоставляются на разных языках. Вам будет предоставлена гарнитура, так что вы можете слушать интересный рассказ гида, свободно гуляя по территории
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 199 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
106
4
46
3
25
2
13
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
5 янв 2019
(Россия)
Заказывал тур в Ватикан по интернету, указал в время 11:15, по приходу в офис компании сказали, что русский гид сможет только в 12:45. Пришлось убивать время в местном кафе, неипомню названия, но заказывать там еду и напитки вообще не рекомендую. Все разбавленное, кофе как вода, чай с ужасной воды, тирамису безвкусный. А ещё и не дёшево! Подошли в назначенное время, нас забрала русский гид по имени Екатерина. Далее я вам скажу откровенно, вся та красота которая открылась нам во время экскурсии, стёрла из памяти все негодование от переноса времени экскурсии и ужасного кафе на площади! Гид очень приятный, отвечала на все вопросы, историю рассказывала с такой душой и восторгом, что три часа как минута пролетела, удовольствие получили не вероятное! Спасибо вам большое!
S
10 июля 2021
(Италия)
l'offerta proposta, acquistata e pagata era diversa da quella poi effettuata, mancava una parte dell'offerta, nessun rimborso, niente scuse e suggerimenti sbagliati sulle alternative possibili che ci hanno costretto a cambiare i piani del giorno dopo per completare il tour acquistato, e non completato, in modo alternativo. Ma la guida Martina è stata davvero bravissima ed è riuscita in parte a compensare la cattiva organizzazione e la mancata comunicazione preventiva della variazione apportata al tour
M
15 мар 2021
(Италия)
Ho visitato i musei vaticani due sabati fa insieme al mio compagno, siamo stati guidati nel tour dalla fantastica guida Cristina che ci ha raccontato tanti aneddoti e tanta storia da rendere la visita indimenticabile
Quello che c’è dentro ai musei è già qualcosa di grandioso, ammirarlo mentre qualcuno ti racconta la storia che c’è dietro ad ogni dipinto rende l’esperienza unica
La guida è stata un valore aggiunto senza prezzo

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