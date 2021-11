l'offerta proposta, acquistata e pagata era diversa da quella poi effettuata, mancava una parte dell'offerta, nessun rimborso, niente scuse e suggerimenti sbagliati sulle alternative possibili che ci hanno costretto a cambiare i piani del giorno dopo per completare il tour acquistato, e non completato, in modo alternativo. Ma la guida Martina è stata davvero bravissima ed è riuscita in parte a compensare la cattiva organizzazione e la mancata comunicazione preventiva della variazione apportata al tour