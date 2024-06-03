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Ваш профессионализм, внимание к деталям и умение заинтересовать аудиторию сделали это путешествие поистине незабываемым. Я был приятно удивлён уровнем комфорта автомобиля, который вы предоставили для нашей поездки. Это позволило нам насладиться красотами Абу-Даби и посетить множество интересных мест, даже несмотря на то, что экскурсия проходила в мае, когда часть достопримечательностей была закрыта. Гид Бахтияр оказался настоящим знатоком своего дела. Он не только прекрасно знал историю и культуру ОАЭ, но и умел находить подход к каждому клиенту. Благодаря его рекомендациям мы также посетили резиденцию президента, которая произвела на меня огромное впечатление. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с ОАЭ, обратиться к этим ребятам. Уверена, что они предложат вам интересные маршруты и незабываемые впечатления. Спасибо ещё раз за всё! Желаю вам успехов в вашей работе и надеюсь на новые встречи!