Проведите незабываемый день в «Ски Дубай», первом крытом горнолыжном курорте на Ближнем Востоке.

Насладившись отдыхом в «Ски Дубай», вы сможете сделать перерыв, выйти за пределы комплекса и снова вернуться в него в тот же день по абонементу Snow Classic Pass, допускающему многократный вход на территорию! Обратите внимание, что абонемент дает право на посещение горнолыжного парка и всех склонов, однако не включает стоимость катания.

Прокатитесь на кресельном подъемнике и насладитесь видами этого поистине монументального сооружения. Сделайте перерыв на чашечку горячего шоколада в кафе «Лавина».

Прокатитесь с ветерком по склонам комплекса в зорбе (гигантском шаре). Скатитесь вниз на Mountain Thriller – горке, построенной по индивидуальному заказу. Вы спуститесь вниз со 185-метровой высоты со скоростью до 45 км/ч – это развлечение не для слабонервных! Полюбуйтесь невероятными видами во время спуска.