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Входной билет в «Ски Дубай» – безлимитные поездки

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Проведите выходные или отпуск со всей семьей в снежной сказке, где каждый найдет себе что-то по душе на 4500 квадратных метрах снежного парка с безлимитным доступом ко множеству развлечений.

Вас ждут бобслей, гонка на тюбах (надувных санях), сноу-бамперс, скалолазание, спуск в зорбе и многое другое!
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Входной билет в «Ски Дубай» – безлимитные поездки
Входной билет в «Ски Дубай» – безлимитные поездки

Что вы увидите

  • «Ски Дубай»
Проведите незабываемый день в «Ски Дубай», первом крытом горнолыжном курорте на Ближнем Востоке.
Насладившись отдыхом в «Ски Дубай», вы сможете сделать перерыв, выйти за пределы комплекса и снова вернуться в него в тот же день по абонементу Snow Classic Pass, допускающему многократный вход на территорию! Обратите внимание, что абонемент дает право на посещение горнолыжного парка и всех склонов, однако не включает стоимость катания.
Прокатитесь на кресельном подъемнике и насладитесь видами этого поистине монументального сооружения. Сделайте перерыв на чашечку горячего шоколада в кафе «Лавина».
Прокатитесь с ветерком по склонам комплекса в зорбе (гигантском шаре). Скатитесь вниз на Mountain Thriller – горке, построенной по индивидуальному заказу. Вы спуститесь вниз со 185-метровой высоты со скоростью до 45 км/ч – это развлечение не для слабонервных! Полюбуйтесь невероятными видами во время спуска.
Что входит
  • Безлимитный доступ ко всем горкам Snow Park: катание на тобоггане, канатной дороге, тюбах и санях, ледяная пещера, снежная площадка, стена для скалолазания, бобслей, сноу-бамперс, зорббол и «скользкий холм».
  • Комплект зимней одежды.
  • Носки и перчатки, которые можно забрать с собой.
Что не входит
  • Катание на горных лыжах и сноубордах.
  • Встреча с пингвинами.
  • Прохладительные напитки.
  • Аренда шкафчика
Начало и место завершения
🚩 Ski Dubai, Mall Of the Emirates
Входной билет в «Ски Дубай» – безлимитные поездки
Входной билет в «Ски Дубай» – безлимитные поездки
Входной билет в «Ски Дубай» – безлимитные поездки
Входной билет в «Ски Дубай» – безлимитные поездки

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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