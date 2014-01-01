Экспресс-тур по олимпийским объектам г. Сочи за один день. Мы постарались сделать его максимально информативным и насыщенным. За 9 часов экскурсии 🧭 вы посетите оба кластера Олимпийских Игр 2014 - горный и прибрежный.

Внимание!

Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.

Начнется экскурсия ⛳ с подъема в горы ⛰️, мимо знаменитого на весь мир поселка Красная Поляна, горно-лыжных курортов "Горки Город" и "Газпром" на курорт "Роза Хутор" - крупнейший объект Олимпиады-2014. На канатной дороге гондольного типа вы подниметесь на "Роза Пик" - самую высокую смотровую площадку в г. Сочи, находящуюся на высоте 2320 метров над уровнем моря 🌊, откуда открывается взору захватывающая панорама горных вершин Большого Кавказского Хребта.

Надышавшись свежим горным воздухом, мы отправимся в прибрежный кластер, в Олимпийский парк 🌳, где расположились 6 спортивных стадионов, каждый из которых представляет большую архитектурную и спортивную ценность для России. Пересев на электромобиль, мы переместимся в самое сердце Олимпийского парка - площадь Medals Plaza. Ее главным украшением является Чаша Олимпийского огня, которая в вечернее время дня как по волшебству превращается в светомузыкальный фонтан ⛲, выбрасывающий водяные струи, подсвеченные в разные оттенки пяти цветов на высоту до 60 метров в такт музыке русских композиторов и мировых исполнителей.