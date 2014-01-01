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Олимпийское наследие Сочи

4.7
6 отзывов
Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Адлера
Все олимпийские объекты Сочи за один день.

За 9 часов экскурсии 🧭 вы посетите оба кластера Олимпийских Игр 2014 —горный Роза Хутор, прибрежный Олимпийский парк 🌳, и затем увидите шоу фонтанов.

Мы прокатимся на канатной дороге и на электромобиле, увидим впечатляющую архитектуру и поднимемся на самую высокую смотровую площадку Сочи.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи

Что вы увидите

  • Горно-лыжный курорты Горки-Город
  • Альпика-Сервис
  • Роза Хутор
  • Канатная дорога Роза Хутор
  • набережная Роза Хутор
  • Роза Пик (1600 м. )
  • поселок Красная Поляна
  • Олимпийский парк
  • стадионы: Фишт
  • Айсберг
  • Большой
  • Шайба
  • Адлер-Арена
  • Чаша Олимпийского огня
  • шоу фонтанов.
Экспресс-тур по олимпийским объектам г. Сочи за один день. Мы постарались сделать его максимально информативным и насыщенным. За 9 часов экскурсии 🧭 вы посетите оба кластера Олимпийских Игр 2014 - горный и прибрежный.
Внимание!
Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.
Начнется экскурсия ⛳ с подъема в горы ⛰️, мимо знаменитого на весь мир поселка Красная Поляна, горно-лыжных курортов "Горки Город" и "Газпром" на курорт "Роза Хутор" - крупнейший объект Олимпиады-2014. На канатной дороге гондольного типа вы подниметесь на "Роза Пик" - самую высокую смотровую площадку в г. Сочи, находящуюся на высоте 2320 метров над уровнем моря 🌊, откуда открывается взору захватывающая панорама горных вершин Большого Кавказского Хребта.
Надышавшись свежим горным воздухом, мы отправимся в прибрежный кластер, в Олимпийский парк 🌳, где расположились 6 спортивных стадионов, каждый из которых представляет большую архитектурную и спортивную ценность для России. Пересев на электромобиль, мы переместимся в самое сердце Олимпийского парка - площадь Medals Plaza. Ее главным украшением является Чаша Олимпийского огня, которая в вечернее время дня как по волшебству превращается в светомузыкальный фонтан ⛲, выбрасывающий водяные струи, подсвеченные в разные оттенки пяти цветов на высоту до 60 метров в такт музыке русских композиторов и мировых исполнителей.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Канатная дорога Роза Пик
  • (подъем до 2320). Без возможности спуска в Горную Олимпийскую Деревню: Стоимость 1490 руб взрослый
  • 900 руб дети 7-14 лет
  • Льготный билет при наличии документов: люди старше 60 лет
  • инвалиды 2 и 3 гр.
  • лицо сопровождающее инвалида 1 гр. -900
  • дети до 6 лет
  • инвалиды 1 гр
  • люди старше 70 лет-1 рубль
  • Ужин в кафе по меню.
Начало и место завершения
🚩 ост. "Санаторий Известия"
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
Турфирма А.
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6 отзывов оставили туристы

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