Тайна священной горы Бытха

Елена
Елена – Гид из Адлера
Тайна священной горы Бытха
Задать вопрос

Экскурсия

1 300 ₽ за человека

Заказать экскурсию
Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха

Что вы увидите 🤩

  • Гора Бытха
  • камень-мегалит
  • Шакалиные скалы
  • роща метасеквой
Предания гласят, что на горе Бытха располагалась одна из священных рощ гордых убыхов, где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие святыни. Пройдя вместе с гидом по старой черкесской тропе, на основе которой сохранился полузаброшенный советский терренкур, вы спуститесь через живописный лесной массив, и попадете в уникальное место. В глубине леса, среди огромных каменных глыб, находится древний камень-мегалит. Мистическое и красивое 🤩 место. Овеянное тайной и легендами.
🚩 Начало: Сочи, ул. Ворошиловская, 2/24, кинотеатр "Аэлита"
🏁 Место завершения: ул. Есауленко, 6
Что входит
  • услуги гида
  • аптечка
Что не входит
  • Проезд к месту начала экскурсии
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Время проведения: Ежедневно в 11.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена
Елена
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 1 экскурсию

О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал
1 500
5 часов
О чем молчит Прометей: легенды Орлиных скал

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3в1
1 000
8 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3в1
23 отзыва
Джип-тур в Абхазию из Адлера с купанием в море
2 000
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Адлера с купанием в море
31 отзыв
Абхазия — страна души
1 250
12 часов
Абхазия — страна души
35 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии» из Адлера: Гагры, о. Рица, дача Сталина, Новый Афон
1 800
13 часов
«Золотое кольцо Абхазии» из Адлера: Гагры, о. Рица, дача Сталина, Новый Афон
17 отзывов
Абхазия круглый год!
9 000
9 часов
Абхазия круглый год!
38 отзывов
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
Золотое кольцо Абхазии
1 700
12 часов
Золотое кольцо Абхазии
5 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере