Предания гласят, что на горе Бытха располагалась одна из священных рощ гордых убыхов, где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие святыни. Пройдя вместе с гидом по старой черкесской тропе, на основе которой сохранился полузаброшенный советский терренкур, вы спуститесь через живописный лесной массив, и попадете в уникальное место. В глубине леса, среди огромных каменных глыб, находится древний камень-мегалит. Мистическое и красивое 🤩 место. Овеянное тайной и легендами.
🚩 Начало: Сочи, ул. Ворошиловская, 2/24, кинотеатр "Аэлита"
🏁 Место завершения: ул. Есауленко, 6
Что входит
услуги гида
аптечка
Что не входит
Проезд к месту начала экскурсии
Время проведения: Ежедневно в 11.00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.