Предания гласят, что на горе Бытха располагалась одна из священных рощ гордых убыхов, где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие святыни. Пройдя вместе с гидом по старой черкесской тропе, на основе которой сохранился полузаброшенный советский терренкур, вы спуститесь через живописный лесной массив, и попадете в уникальное место. В глубине леса, среди огромных каменных глыб, находится древний камень-мегалит. Мистическое и красивое 🤩 место. Овеянное тайной и легендами.